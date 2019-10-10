Финансы
РБКНабиуллина допустила более быстрое снижение ключевой ставки
На прошлой неделе зампред ЦБ Ксения Юдаева заявляла, что регулятор допускает еще одно снижение ключевой ставки в этом году. До конца года совет директоров ЦБ проведет два заседания, посвященных ключевой ставке: в октябре и декабре.
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ЦБ будет смягчать денежно-кредитную политику до прихода в экономику бюджетных денег
Коммерсантъвчера в 19:04
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 06:55, Вашингтон
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости 09 октября в 09:54
Гаджеты
Вышла стабильная версия MIUI 11 для Xiaomi Mi 8
Хорошая новость для всех владельцев прошлогоднего флагмана Xiaomi: как пишет источник, компания выпустила стабильную версию MIUI 11 для Mi 8. Пока новая прошивка распространяется только в Китае, но через небольшой промежуток времени она станет доступна и в других странах.
iXBT.com 09 октября в 10:10
Происшествия
Убийство Лизы Киселевой: Саратовцы несут к дому цветы и игрушки
Цветы и мягкие игрушки принесли саратовцы к дому на улице Высокая, в котором живёт семья девятилетней Елизаветы Киселевой.
Саратов 24 03:23
Происшествия
«Ъ»: подполковник ФСБ уволен за использование мобильного телефона
В Москве уволен подполковник ФСБ Михаил Самохин из-за обнаруженного личного мобильного телефона, мужчина нарушил запрет на "использование абонентских устройств беспроводной связи на объектах органов Федеральной службы безопасности".
Газета.Ru 05:01
Общество
Сын журналистки ворвался в студию и прервал прямой эфир
Lenta.ru вчера в 04:21
Происшествия
Серийный душитель российских пенсионерок объявлен в розыск
Следователи объявили награду в три миллиона рублей за помощь в поимке подозреваемого в более чем 30 убийствах пенсионерок в Приволжском федеральном округе.
Lenta.ru 02:57
Армия и оружие
Путин: Зеленский не смог обеспечить развод сил в Донбассе
Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в районах Золотого и Петровского в Донбассе.
Коммерсантъ 06:12
Общество
Нобелевскую премию по литературе присудили Петеру Хандке
REGNUM вчера в 07:35
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в сторис Instagram поблагодарила певца Стаса Михайлова, который ранее на своей страничке высказался о ее матери.
Телепрограмма вчера в 08:46
Общество
Минтруд хочет изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком
Как следует из документа, «если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается».
Коммерсантъ 00:15
Авто
Мантуров назвал объем заказов на автомобили Aurus
Aurus собрал уже более 600 предзаказов на свои автомобили. Активные продажи машин российского премиум-бренда начнутся с 2021 года.
Автоновости дня 04:59
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян опубликовала фото с крещения в Армении
Звезда успела принять крещение, а в Инстаграме поделилась фотографиями с таинства. Поездка Ким Кардашьян с детьми в Армению закончилась.
Woman.ru 02:09
Кино
Добронравов прокомментировал сведения об уходе Добрынина из «Сватов»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru 09 октября в 11:06
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Политика
МИД Украины: Россия вернет корабли, захваченные в Керченском проливе
По словам украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко, в ближайшее время Москва вернет корабли, которые пограничная служба задержала в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.
Московский Комсомолец вчера в 16:35
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости вчера в 06:47
Экономика
Набиуллина объяснила, почему банковские карты и наличные не исчезнут
Рассуждая о наличных, глава ЦБ напомнила, что в мире уже существует такое понятие, как cashless societies – безналичные общества.
РИА Новости 05:15
Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Российская газета 04:46
Политика
Алиев в Ашхабаде пожаловался на памятник Гарегину Нжде в Армении
В столице Туркменистана Ашхабаде проходит заседание глав государств-членов СНГ, на котором выступил и президент Азербайджана.
Rusarminfo.ru 03:10
Политика
Зеленский признал отсутствие цивилизации в Крыму при украинской власти
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него в Крыму есть квартира, но ремонт он там сделать не успел.
РБК вчера в 22:07
Общество
Москвичей в эти выходные ждет теплая погода
В столичном регионе в ближайшие дни сохранится теплая погода, и если в субботу все еще будет временами идти дождь, то в воскресенье осадков не ожидается.
Российская газета 04:01
Футбол
Сборная Кипра обыграла на выезде Казахстан
Матч в Нур-Султане закончился со счетом 2:1 в пользу гостей. Счет открыли хозяева на 34-й минуте матча усилиями Темирлана Ерланова.
ProstoProSport вчера в 11:52
Космос
НАСА продолжит сотрудничество с Россией для доступа астронавтов на МКС
Народные новости вчера в 19:59
Общество
Фото: Кира Найтли впервые вышла в свет после рождения второго ребенка
О рождении второго ребенка актриса публично объявить не успела, но папарацци еще в сентябре успели заснять Джеймса с коляской.
Popcornnews.ru 05:00
Политика
Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта
Российский президент Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года.
Газета.Ru 03:39