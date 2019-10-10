Финансы

РБКРБКНабиуллина допустила более быстрое снижение ключевой ставки

На прошлой неделе зампред ЦБ Ксения Юдаева заявляла, что регулятор допускает еще одно снижение ключевой ставки в этом году. До конца года совет директоров ЦБ проведет два заседания, посвященных ключевой ставке: в октябре и декабре.
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Эксперты прогнозируют «аккуратное снижение» ключевой ставки Банком России

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Коммерсантъвчера в 19:04

Банк России рассматривает варианты снижения ключевой ставки в 2019 году

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Эльвира Набиуллина рассказала о снижении ключевой ставки

Российская газетавчера в 08:08
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 06:55, Вашингтон
Происшествия

Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии

Lenta.ru 02:42
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Навальный сообщил о требовании прокуратуры арестовать его квартиру

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
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Происшествия

Убийство Лизы Киселевой: Саратовцы несут к дому цветы и игрушки

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В Москве уволен подполковник ФСБ Михаил Самохин из-за обнаруженного личного мобильного телефона, мужчина нарушил запрет на "использование абонентских устройств беспроводной связи на объектах органов Федеральной службы безопасности".
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Lenta.ru вчера в 04:21
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Lenta.ru 02:57
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Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в районах Золотого и Петровского в Донбассе.
Коммерсантъ 06:12
Общество

Нобелевскую премию по литературе присудили Петеру Хандке

REGNUM вчера в 07:35
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Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку

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Общество

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Как следует из документа, «если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается».
Коммерсантъ 00:15
Авто

Мантуров назвал объем заказов на автомобили Aurus

Aurus собрал уже более 600 предзаказов на свои автомобили. Активные продажи машин российского премиум-бренда начнутся с 2021 года.
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Шоу-бизнес

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По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
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По словам украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко, в ближайшее время Москва вернет корабли, которые пограничная служба задержала в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.
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Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
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Экономика

Набиуллина объяснила, почему банковские карты и наличные не исчезнут

Рассуждая о наличных, глава ЦБ напомнила, что в мире уже существует такое понятие, как cashless societies – безналичные общества.
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Здоровье

В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами

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Политика

Алиев в Ашхабаде пожаловался на памятник Гарегину Нжде в Армении

В столице Туркменистана Ашхабаде проходит заседание глав государств-членов СНГ, на котором выступил и президент Азербайджана.
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Сборная России обыграла итальянцев в Кубке мира по волейболу

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Москвичей в эти выходные ждет теплая погода

В столичном регионе в ближайшие дни сохранится теплая погода, и если в субботу все еще будет временами идти дождь, то в воскресенье осадков не ожидается.
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Матч в Нур-Султане закончился со счетом 2:1 в пользу гостей. Счет открыли хозяева на 34-й минуте матча усилиями Темирлана Ерланова.
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Космос

НАСА продолжит сотрудничество с Россией для доступа астронавтов на МКС

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О рождении второго ребенка актриса публично объявить не успела, но папарацци еще в сентябре успели заснять Джеймса с коляской.
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Депутаты предлагают вернуть смертную казнь после убийства в Саратове

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Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта

Российский президент Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года.
Газета.Ru 03:39
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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