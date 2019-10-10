На прошлой неделе зампред ЦБ Ксения Юдаева заявляла, что регулятор допускает еще одно снижение ключевой ставки в этом году. До конца года совет директоров ЦБ проведет два заседания, посвященных ключевой ставке: в октябре и декабре.

Происшествия В Москве задержали подозреваемую в выводе 1 млрд рублей за границу МВД и ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, которую подозревают в организации нелегальной схемы, по которой за границу в период с 2015 по 2018 годы было выведена сумма, превышающая 1 млрд рублей.

Происшествия Пропавшую в Саратове девятилетнюю девочку нашли мертвой Девятилетняя девочка, пропавшая в Саратове в среду по пути из дома в школу, найдена мертвой, сообщил РИА Новости в пятницу зампред правительства области Роман Бусаргин.

Происшествия В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.

Политика Зеленский призвал украинцев отказаться от поездок на работу в Россию Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинцам лучше отказаться от поездок на заработки в Россию, поскольку их часто арестовывают без причины, тем самым пополняя обменный фонд.

Здоровье Водителей проверят на хронический алкоголизм Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм.

Политика Познер не считает Соловьева своим коллегой Журналист Владимир Познер не считает телеведущего Владимира Соловьева своим коллегой по профессии.

Космос НАСА запустило с самолета космический зонд ICON на ракете Pegasus XL Ракета Pegasus XL осуществила успешный воздушный запуск космического зонда ICON (Ionospheric Connection Explorer), трансляцию запуска осуществляло НАСА.

Происшествия В Уссурийске задержали засыпавших землей Вечный огонь вандалов В Уссурийске полиция накануне задержала вандалов, засыпавших землей Вечный огонь на мемориале воинам Великой Отечественной войны, находящемся на площади Победы.

Автоспорт Вторая тренировка Ф1 может определить порядок старта в Сузуке После переноса квалификации Гран При Японии на воскресенье из-за тайфуна (с отменой третьей тренировки и всех субботних активностей на трассе) появился риск, что погода вновь может вмешаться в планы Формулы 1.

Происшествия На иранском танкере в Красном море произошёл взрыв Взрыв произошёл на иранском танкере в Красном море неподалёку от саудовского порта Джидда, передаёт агентство ISNA.

Армия и оружие Турция сообщила о гибели первого военного в ходе операции в Сирии Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в ходе турецкой военной операции на севере Сирии погиб первый турецкий военнослужащий, передает РИА Новости.

Авто Появились шпионские фото интерьера новой Kia Optima На сей раз все внимание к интерьеру, свежая фотография которого появилась в распоряжении Thekoreancarblog.com.

Кино Джаред Лето расстроен новым фильмом про Джокера Актёр Джаред Лето, сыгравший роль Джокера в фильме "Отряд самоубийц", расстроен тем, что компания Warner Bros. не стала продолжать с ним съёмки фильмов, рассказал портал LAD BIBLE.

Происшествия Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье В подмосковных Химках были обнаружены тела двух мужчин, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.

Общество Роскачество не нашло качественных пивных напитков Роскачество начало детально исследовать пивные напитки по поручению Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Происшествия В Саратове в ДТП со «скорой» пострадали три человека В Саратове утром в пятницу машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем.

Политика Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.

Политика Зарплаты и пенсии военных повысят еще раз Как сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в интервью газете "Красная звезда", с 1 января 2012 г. благодаря новой системе выплат зарплат военным уровень оплаты воинского труда возрос в 2,5-3 раза.

Волейбол Российские волейболисты проиграли Японии на Кубке мира На сегодняшний день сборная России одержала три победы на Кубке мира — над командами Ирана, Канады и Египта, а также потерпела четыре поражения — от сборных Австралии, Бразилии, Польши и Японии.

Общество Эль Фаннинг назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей Молодая актриса назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей, но отметила, что та была «очень хороша».

Авто Kia Seltos ставит рекорды продаж Новый корейский кроссовер KIA Seltos, вышедший на рынок Индии 22 августа, установил абсолютный рекорд по количеству принятых заказов на старте продаж.