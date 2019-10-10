Финансы

РБКРБКНабиуллина допустила более быстрое снижение ключевой ставки

На прошлой неделе зампред ЦБ Ксения Юдаева заявляла, что регулятор допускает еще одно снижение ключевой ставки в этом году. До конца года совет директоров ЦБ проведет два заседания, посвященных ключевой ставке: в октябре и декабре.
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Эксперты прогнозируют «аккуратное снижение» ключевой ставки Банком России

REGNUM00:06

ЦБ будет смягчать денежно-кредитную политику до прихода в экономику бюджетных денег

Коммерсантъвчера в 19:04

Банк России рассматривает варианты снижения ключевой ставки в 2019 году

ТАССвчера в 07:01

Центробанк готов быстрее смягчать денежно-кредитную политику

Ведомостивчера в 08:04

Набиуллина допустила пересмотр прогноза по инфляции

Интерфаксвчера в 07:00

Центробанк анонсировал ускоренное снижение ключевой ставки в России

РБКвчера в 07:20

Эльвира Набиуллина рассказала о снижении ключевой ставки

Российская газетавчера в 08:08
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Происшествия

В Москве задержали подозреваемую в выводе 1 млрд рублей за границу

МВД и ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, которую подозревают в организации нелегальной схемы, по которой за границу в период с 2015 по 2018 годы было выведена сумма, превышающая 1 млрд рублей.
Газета.Ru 00:37
Происшествия

Пропавшую в Саратове девятилетнюю девочку нашли мертвой

Девятилетняя девочка, пропавшая в Саратове в среду по пути из дома в школу, найдена мертвой, сообщил РИА Новости в пятницу зампред правительства области Роман Бусаргин.
РИА Новости вчера в 19:42
Происшествия

В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей

В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
REGNUM 08 октября в 04:28
Кино

Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»

Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru 09 октября в 11:06
Политика

Зеленский призвал украинцев отказаться от поездок на работу в Россию

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинцам лучше отказаться от поездок на заработки в Россию, поскольку их часто арестовывают без причины, тем самым пополняя обменный фонд.
REGNUM вчера в 15:47
Происшествия

Пассажир упал на рельсы на станции метро «Пролетарская»

АБН 00:33
Здоровье

Водителей проверят на хронический алкоголизм

Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм.
Коммерсантъ вчера в 19:04
Политика

Познер не считает Соловьева своим коллегой

Журналист Владимир Познер не считает телеведущего Владимира Соловьева своим коллегой по профессии.
Народные новости вчера в 23:27
Происшествия

Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме

Lenta.ru вчера в 11:11
Космос

НАСА запустило с самолета космический зонд ICON на ракете Pegasus XL

Ракета Pegasus XL осуществила успешный воздушный запуск космического зонда ICON (Ionospheric Connection Explorer), трансляцию запуска осуществляло НАСА.
РИА Новости вчера в 22:48
Происшествия

В Уссурийске задержали засыпавших землей Вечный огонь вандалов

В Уссурийске полиция накануне задержала вандалов, засыпавших землей Вечный огонь на мемориале воинам Великой Отечественной войны, находящемся на площади Победы.
РБК вчера в 22:35
Футбол

Футболисты сборной России разгромили Шотландию в отборе Евро-2020

Известия вчера в 16:39
Автоспорт

Вторая тренировка Ф1 может определить порядок старта в Сузуке

После переноса квалификации Гран При Японии на воскресенье из-за тайфуна (с отменой третьей тренировки и всех субботних активностей на трассе) появился риск, что погода вновь может вмешаться в планы Формулы 1.
Motorsport.com Russia 00:11
Происшествия

На иранском танкере в Красном море произошёл взрыв

Взрыв произошёл на иранском танкере в Красном море неподалёку от саудовского порта Джидда, передаёт агентство ISNA.
RT на русском 01:53
Единоборства

Украинец Усик отправил в нокаут легендарного маскота «Чикаго Буллз»

Украинский боксер Александр Усик «нокаутировал» маскота баскетбольной команды НБА «Чикаго Буллз».
Росбалт вчера в 07:43
Армия и оружие

Турция сообщила о гибели первого военного в ходе операции в Сирии

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в ходе турецкой военной операции на севере Сирии погиб первый турецкий военнослужащий, передает РИА Новости.
РЕН ТВ 01:52
Авто

Появились шпионские фото интерьера новой Kia Optima

На сей раз все внимание к интерьеру, свежая фотография которого появилась в распоряжении Thekoreancarblog.com.
Автоновости дня вчера в 03:33
Кино

Джаред Лето расстроен новым фильмом про Джокера

Актёр Джаред Лето, сыгравший роль Джокера в фильме "Отряд самоубийц", расстроен тем, что компания Warner Bros. не стала продолжать с ним съёмки фильмов, рассказал портал LAD BIBLE.
Life.ru 09 октября в 22:20
Происшествия

Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье

В подмосковных Химках были обнаружены тела двух мужчин, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.
Известия вчера в 05:09
Культура

Новое здание филармонии в Нижнем Новгороде могут построить на Стрелке

Время Н вчера в 11:07
Общество

Роскачество не нашло качественных пивных напитков

Роскачество начало детально исследовать пивные напитки по поручению Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
Российская газета 01:00
Происшествия

В Саратове в ДТП со «скорой» пострадали три человека

В Саратове утром в пятницу машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем.
Российская газета 01:14
Теннис

Медведев: соперники стали по-другому со мной разговаривать

Другие игроки даже стали по-другому со мной разговаривать.
Чемпионат 01:49
Политика

Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru 09 октября в 16:31
Политика

Зарплаты и пенсии военных повысят еще раз

Как сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в интервью газете "Красная звезда", с 1 января 2012 г. благодаря новой системе выплат зарплат военным уровень оплаты воинского труда возрос в 2,5-3 раза.
Вести.Финанс вчера в 04:47
Волейбол

Российские волейболисты проиграли Японии на Кубке мира

На сегодняшний день сборная России одержала три победы на Кубке мира — над командами Ирана, Канады и Египта, а также потерпела четыре поражения — от сборных Австралии, Бразилии, Польши и Японии.
REGNUM вчера в 08:59
Общество

Нобелевскую премию по литературе присудили Петеру Хандке

REGNUM вчера в 07:35
Общество

Эль Фаннинг назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей

Молодая актриса назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей, но отметила, что та была «очень хороша».
Дни24 вчера в 05:47
Авто

Kia Seltos ставит рекорды продаж

Новый корейский кроссовер KIA Seltos, вышедший на рынок Индии 22 августа, установил абсолютный рекорд по количеству принятых заказов на старте продаж.
Автоновости дня вчера в 04:12
Политика

Зеленский объяснил звонки Путину словами «с меня корона не упадет»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности совершать шаги в одностороннем порядке для нормализации отношений с Россией.
РБК вчера в 17:09
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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