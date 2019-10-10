Финансы
РБКНабиуллина допустила более быстрое снижение ключевой ставки
На прошлой неделе зампред ЦБ Ксения Юдаева заявляла, что регулятор допускает еще одно снижение ключевой ставки в этом году. До конца года совет директоров ЦБ проведет два заседания, посвященных ключевой ставке: в октябре и декабре.
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ЦБ будет смягчать денежно-кредитную политику до прихода в экономику бюджетных денег
Коммерсантъвчера в 19:04
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Происшествия
В Саратове обнаружили тело пропавшей девятилетней девочки
Комсомольская правда вчера в 19:41
Общество
Сын журналистки ворвался в студию и прервал прямой эфир
Lenta.ru вчера в 04:21
Политика
Путин рассказал, что влечет за собой выход США из ДРСМД
Выход США из ДРСМД ухудшает ситуацию в сфере международной безопасности, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на заседании глав стран СНГ.
РИА Новости 04:23
Происшествия
Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии
В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
Lenta.ru 02:42
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
REGNUM 09 октября в 07:00
Армия и оружие
В США сенаторы предложили ввести санкции против Турции
Как сообщил в среду в своем «Twitter» сенатор-демократ от штата Мэриленд Крис Ван Холлен, сенаторы от обеих партий заканчивают разработку законопроекта о санкциях в отношении Турции.
Военное дело вчера в 10:30
Здоровье
Водителей в России обяжут проходить тест на хронический алкоголизм
Согласно новым правилам, утвержденным приказом Минздрава России, водители, претендующие на получение прав, или граждане, желающие вернуть себе права после истечения срока лишения, в обязательном порядке будут проходить тест на определение маркера, который указывает на хронический алкоголизм.
РБК вчера в 21:01
Политика
Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта
Российский президент Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года.
Газета.Ru 03:39
Гаджеты
Samsung вложит в создание дисплеев нового поколения $11 млрд
Samsung планирует вложить 13,1 трлн вон ($11 млрд) в разработку и производство дисплеев нового поколения.
Народные новости вчера в 22:45
Футбол
Маммана пропустит до восьми месяцев из-за травмы
В случае, если футболисту потребуется хирургическое вмешательство, он пропустит до восьми месяцев.
Российская газета 03:42
Футбол
Бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук вернулся в клуб
РБК 09 октября в 16:36
Шоу-бизнес
Скончалась вдова актера Анатолия Папанова
Вдова актера Анатолия Папанова Надежда Каратаева скончалась на 96-м году жизни, сообщает РЕН ТВ.
Мойка78 вчера в 05:05
Наука
В почве тропического леса Мексики обнаружили новый антибиотик
Ugpressa.ru 08 октября в 17:03
Финансы
Курс доллара на Мосбирже снизился до 64,7 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи опустился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 19 копеек и составил 64,7 рубля.
ТАСС вчера в 03:05
Энергетика
Ведущие нефтетрейдеры спрогнозировали падение цен на нефть в 2020 году
Руководители крупнейших нефтетрейдеров в мире Trafigura, Vitol и Gunvor спрогнозировали снижение цен на нефть в 2020 году в связи с ростом предложения и замедлением спроса.
Интерфакс вчера в 05:42
Музыка
На Первом стартует восьмой сезон шоу «Голос»
Piter.tv 04:26
Общество
Контрразведчика засекли с включенным телефоном
Из ФСБ увольняют за сотовую связь Как стало известно "Ъ", из ФСБ за использование в спецпомещении, вопреки приказу ее директора Александра Бортникова, сотового телефона уволен подполковник контрразведки Михаил Самохин.
Коммерсантъ вчера в 19:04
Кино
Вышел трейлер скандального фильма Михалкова «Серебряные коньки»
78.ru вчера в 06:24
Политика
Зеленский признал отсталость украинского Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в находившемся под юрисдикцией Украины Крыму отсутствовала «цивилизация и инфраструктура».
Lenta.ru 03:31
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич из-за болезни решилась на недельную голодовку
7Дней.ру вчера в 21:00
Общество
Минтруд хочет изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком
Минтруд считает, что претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет могут те, кто уделяет этому достаточно времени.
Коммерсантъ 00:15
Политика
Зеленский призвал украинцев отказаться от поездок на работу в Россию
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинцам лучше отказаться от поездок на заработки в Россию, поскольку их часто арестовывают без причины, тем самым пополняя обменный фонд.
REGNUM вчера в 15:47
Футбол
Дзюба сделал дубль в матче с Шотландией
Форвард грудью принял мяч после скидки Марио Фернандеса и с нескольких метров отправил его в ворота. Дзюба сделал счет в этой встрече 3:0.
Pravda.Ru вчера в 16:33
Кино
Marvel планирует снять женское супергеройское кино
По заявлению Ларсон, очень «много женщин из актёрского состава студии» выразили такую инициативу.
Говорит Москва вчера в 03:24
Происшествия
Адвокат Голунова просит передать в ФСБ материалы проверки полицейских
Адвокат журналиста Ивана Голунова Сергей Бадамшин просит генпрокурора России передать материалы проверки в отношении задержавших его подзащитного полицейских в Управление «М» ФСБ России.
Аргументы и Факты 04:27
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Риги
Минобороны рассекретило исторические документы к 75-й годовщине освобождения Риги от немецко-фашистской оккупации.
Известия вчера в 20:25
Авто
Появилась информация о Kia Seltos для России
Автоновости дня вчера в 10:36
Музыка
Видео с поющим отцом и дочерью набирает популярность
Ранее в сети уже набрало популярность видео с дуэтом отца и маленькой «певицы».
ИнфоСМИ 03:26
Гаджеты
Вышла стабильная версия MIUI 11 для Xiaomi Mi 8
Хорошая новость для всех владельцев прошлогоднего флагмана Xiaomi: как пишет источник, компания выпустила стабильную версию MIUI 11 для Mi 8. Пока новая прошивка распространяется только в Китае, но через небольшой промежуток времени она станет доступна и в других странах.
iXBT.com 09 октября в 10:10