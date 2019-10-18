Экономика
КоммерсантъНабиуллина допустила «более решительное» снижение ключевой ставки
Центральный банк России готов решительнее снижать ключевую ставку, рассказала в интервью телеканалу CNBC председатель Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, обычно ЦБ предпочитает изменять ставку умеренными темпами.
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Обычно Центральный банк России предпочитает регулировать нашу ключевую ставку умеренными темпами, однако, когда мы видим, что упомянутые факторы и данные могут значительно изменить наш прогноз, мы можем регулировать нашу денежно-кредитную политику более решительно.
— Эльвира Набиуллина, российский политикRambler News Service 02:48
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