Обычно Центральный банк России предпочитает регулировать нашу ключевую ставку умеренными темпами, однако, когда мы видим, что упомянутые факторы и данные могут значительно изменить наш прогноз, мы можем регулировать нашу денежно-кредитную политику более решительно.

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