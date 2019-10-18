Экономика

КоммерсантъКоммерсантъНабиуллина допустила «более решительное» снижение ключевой ставки

Центральный банк России готов решительнее снижать ключевую ставку, рассказала в интервью телеканалу CNBC председатель Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, обычно ЦБ предпочитает изменять ставку умеренным темпом.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Эльвира Набиуллина допустила «более решительное снижение» ставки

Говорит Москва02:11

Глава ЦБ заявила о возможности «решительного» снижения ставки

РБК02:19

Глава ЦБ России заговорила о более решительном снижении базовой ставки

Царьград02:15

Набиуллина допустила «более решительное» снижение ключевой ставки

Коммерсантъ02:25

ЦБ допускает более решительное снижение ключевой ставки в текущей ситуации

ТАСС02:06

ЦБ допустил более решительное снижение ключевой ставки

Известия02:04

Набиуллина допустила «более решительное» снижение ставки

Интерфакс01:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 02:36, Ашберн
Общество

Аналитики сообщили о чрезмерном потреблении яиц россиянами

По данным аналитиков, на каждого жителя США в год приходится в среднем 240 яиц, что на 17% меньше, чем в России.
RT на русском 01:44
Политика

Депутат от партии Зеленского попался за непристойной перепиской в Раде

Депутат Верховной рады президентской партии «Слуга народа» Анатолий Остапенко попал в неловкую ситуацию, когда его личная переписка, которую он вёл во время одного из заседаний, попала в Сеть.
News.ru вчера в 21:03
Политика

Горбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Общество

Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе

В открытом доступе оказалось более миллиона кредитных историй россиян.
Lenta.ru 02:18
Политика

В посольстве США объяснили поездку своих дипломатов в Северодвинск

В посольстве США объяснили, почему американские дипломаты оказались в Северодвинске, где их сняли с поезда.
Известия вчера в 16:45
Хоккей

Зыков дисквалифицирован на 20 матчей НХЛ за употребление допинга

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Валентин Зыков дисквалифицирован на матчей 20 по решению НХЛ.
Metaratings вчера в 14:30
Политика

Пушков прокомментировал письмо Трампа Эрдогану

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков назвал содержание письма, которое президент США Дональд Трамп отправил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, необычным.
iReactor вчера в 10:52
Общество

В Гидрометцентре рассказали о приходе зимы в некоторые регионы

Самые резкие изменения в погоде во второй половине текущей недели произойдут в Западной Сибири, прогнозирует заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Известия вчера в 03:49
Баскетбол

ЦСКА обыграл «Химки» в матче Евролиги

Баскетболисты московского ЦСКА победили подмосковные "Химки" в домашнем матче третьего тура регулярного чемпионата Евролиги.
РИА Новости вчера в 15:08
Происшествия

Фигуранты дела «Нового величия» порезали себе руки в суде

В ходе заседания Люблинского районного суда Москвы двое фигурантов дела об организации экстремистского сообщества «Новое величие» — Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков — порезали себе руки лезвием бритвы.
RT на русском вчера в 15:04
Политика

В Белом доме рассказали о причинах заморозки военной помощи Украине

Исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни признал, что заморозка военной помощи Украине была отчасти связана с тем, будет ли страна вести расследование против демократов.
РИА Новости вчера в 18:13
Экономика

Goldman Sachs изменил структуру бизнеса в России

Goldman Sachs меняет структуру бизнеса в России — отказывается от брокерской компании и переводит все брокерские операции в банк.
Ведомости 02:15
Шоу-бизнес

Анастасия Коткова заявила об эпидемии венерических болезней в «Доме-2»

Регион online вчера в 09:23
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова родила Тимати сына

Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости 16 октября в 11:53
Общество

Роспотребнадзор намерен запретить пластиковые пакеты

Роспотребнадзор готовит законопроект, который подразумевает постепенный отказ от пластиковых пакетов для магазинов, после чего их вовсе хотят запретить.
Известия вчера в 19:35
Происшествия

Суд смягчил приговор бывшему полковнику Захарченко

Ведомости вчера в 15:17
Авто

ГАЗ оформил патент на новый логотип «Победы»

Автоновости дня вчера в 10:24
Политика

Лукашенко прокомментировал задержание россиянки в Минске

Глава Белоруссии прокомментировал задержание россиянки Анны Богачевой в Минске.
Piter.tv вчера в 05:18
Происшествия

В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы

Российская газета вчера в 01:30
Экономика

Росстат: реальные доходы россиян выросли

Реальные располагаемые доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, в январе-сентябре рост составил 0,2%. Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в Федеральной службе государственной статистики (Росстат).
Вести.Ru вчера в 15:09
Недвижимость

Долги россиян по ипотеке начали продавать коллекторам. Неплательщиков будут выселять принудительно

Коллекторы начали проявлять активный интерес к покупке ипотечных долгов вместе с закладными.
URA.Ru вчера в 21:07
Армия и оружие

Ростех разрабатывает стрелковое оружие в новых калибрах

Госкорпорация "Ростех" ведет разработку стрелкового оружия в новых калибрах.
ТАСС вчера в 20:35
Происшествия

На Сахалине школьники избили одноклассницу за напоминание о «домашке»

АМИТЕЛ вчера в 21:17
Общество

Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак

Lenta.ru вчера в 09:11
Происшествия

Вагоны с лесом загорелись на станции в Красноярском крае

Четыре вагона с лесом загорелись в железнодорожном тупике станции Манна в Партизанском районе Красноярского края, сообщает в пятницу пресс-служба краевого главка МЧС.
Интерфакс вчера в 22:15
Технологии

Пристегните ремни: появились системные требования для Need for Speed Heat

В магазине Origin опубликовали системные требования для Need for Speed Heat.
CyberSport.ru 01:42
Армия и оружие

Появилось видео пусков баллистических ракет на учениях «Гром-2019»

Как уточнили в российском военном ведомстве, стратегические подводные лодки Северного и Тихоокеанского флотов из акватории Баренцева и Охотского морей поразили баллистическими ракетами цели на полигонах «Кура» и «Чижа» в Архангельской области.
Известия вчера в 10:49
Общество

Упрощенное гражданство России привлекло всего одного инвестора

Согласно закону о гражданстве, облегченный порядок принятия в гражданство России действует для лиц, которые являются инвесторами, чья доля вклада в уставный (складочный) капитал российского юридического лица, осуществляющего деятельность в установленных видах экономической деятельности, составляет не менее 10% непрерывно не менее трех лет.
Газета.Ru 01:42
Общество

Замначальника Генштаба ВС России обвинили в хищении 2 млрд рублей

По данным телеканала, генерал-полковник подозревается в хищении более 2 млрд рублей на госзакупках.
Известия вчера в 12:37
Спорт

Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Аргументы недели 16 октября в 09:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное