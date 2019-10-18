Финансы
ВедомостиНабиуллина допустила более решительное снижение ключевой ставки
Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки, чем обычно, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу CNBC. «Мы видим, что наша ставка может быть не просто снижена, но мы можем действовать более решительно», – сказала Набиуллина.
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Футбол
«Лидс» представил специальную форму к 100-летию клуба
Soccer.ru 00:08
Происшествия
На Урале простились с убитой из-за машины девушкой
Сотни людей пришли сегодня к церкви в Каменске-Уральском, чтобы проститься с 27-летней Ксенией, жестоко убитой из-за автомобиля.
Российская газета 03:32
Происшествия
Четверо арестантов «Матросской тишины» госпитализированы
Четверо заключенных московского следственного изолятора "Матросская тишина" (СИЗО-1) направлены в городскую больницу с признаками сильного опьянения.
Газета.Ru 03:06
Шоу-бизнес
Бывшая жена Романа Абрамовича вышла замуж за миллиардера
Даша Жукова вышла замуж за Ставроса Ниархоса. Свадьба бывшей жены Романа Абрамовича и греческого миллиардера прошла в Париже.
Комсомольская правда вчера в 11:45
Общество
Россияне едят слишком много яиц
Жители России едят слишком много яиц. Об этом говорится в отчете аналитиков Sberbank СІВ. В среднем россиянин в год съедает 280 яиц.
Вести.Ru 02:38
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Политика
В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России
Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
RT на русском 04:34
Происшествия
Пенсионерку на Porsche обстреляли в Ленобласти
Неизвестный злоумышленник обстрелял автомобиль Porsche в Выборгском районе Ленинградской области. За рулем иномарки находилась пенсионерка.
REGNUM 02:04
Происшествия
В Москве задержаны начальники полиции и угрозыска Дорогомилово
С поличным при получении 3,5 миллиона рублей задержаны замглавы отдела - начальник местной полиции и руководитель отдела Дорогомиловского угрозыска.
Российская газета 03:45
Общество
ЦБ выявил в России 240 финансовых пирамид
Глава департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях сообщил, что за девять месяцев 2019 года было выявлено 240 организаций с признаками финансовых пирамид.
RT на русском 01:20
Экономика
Минэкономразвития сообщило об ускорении роста экономики в два раза
Рост ВВП в третьем квартале текущего года составил 1,9 против 0,9% во втором (год к году).
РБК вчера в 23:22
Происшествия
В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы
Российская газета вчера в 01:30
Футбол
Болельщики «Спартака» обратились к владельцу клуба Федуну
Инициативная группа болельщиков московского «Спартака» «Комитет-2023» написала письмо владельцу клуба Леониду Федуну.
RT на русском 04:28
Происшествия
Силовики в Мексике отпустили задержанного сына наркобарона Коротышки
Сотрудники силовых структур Мексики позволили задержанному сыну наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры уйти, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра безопасности Альфонсо Дурасо.
РИА Новости вчера в 23:18
Происшествия
Посетителя банка в Екатеринбурге застрелили при попытке ограбления
Мужчина попытался ограбить банк в Екатеринбурге и застрелил посетителя, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Интерфакс 04:47
Политика
Опубликовано видео вылупления подаренного Путиным кречета
RT на русском вчера в 20:39
Общество
Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак
Lenta.ru вчера в 09:11
Происшествия
На Курилах медведь напал на ловивших крабов солдат
RT на русском 03:27
Шоу-бизнес
Лобода отпраздновала день рождения с солистом Rammstein
Певица Светлана Лобода опубликовала на своей странице в Instagram фото, сделанное во время празднования своего 37-летия.
Известия 04:45
Политика
Сенцов назвал русских и украинцев братьями
Lenta.ru 04:00
Театры
Певцов заявил, что дочь Захарова должна стать худруком «Ленкома»
Актер Дмитрий Певцов, который уже на протяжении многих лет служит в «Ленкоме», заявил, что художественным руководителем театра должна стать дочь скончавшегося в конце сентября Марка Захарова - Александра.
Телепрограмма вчера в 02:49
Авто
ГАЗ зарегистрировал новый логотип «Победы»
Motor вчера в 11:33
Армия и оружие
Обстрелы мешают началу отвода сил в Донбассе, заявили в Минобороны Украины
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк в пятницу заявил, что обстрелы в Донбассе мешают возобновить процесс разведения сил и средств в районе Петровского и Золотого.
РИА Новости 04:06
Здоровье
Рюкзак в четверть веса ребенка: что носят за плечами екатеринбургские школьники
У родителей, получается, только два варианта помочь детям: носить за ними рюкзаки либо всерьез заняться их физической подготовкой.
Екатеринбург Онлайн 00:30
Политика
Губернатор Кубани дал совет желающим вернуть регион в состав Украины
В первую очередь, депутаты намерены вернуть территорию Кубани в состав Украины.
Lenta.ru 04:26
Культура
Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров
Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Телеканал 360° вчера в 13:05
Политика
Глава СПЧ Федотов уйдет в отставку
Глава совета по правам человека при президенте Михаил Федотов уйдет в отставку из-за достижения предельного возраста для госслужбы, сообщают РБК, «Интерфакс» и «Московский Комсомолец» со ссылкой на источники.
Медиазона вчера в 06:52
Экономика
В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов
В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стал системой».
REGNUM вчера в 09:15