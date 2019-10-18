Финансы

ВедомостиВедомостиНабиуллина допустила более решительное снижение ключевой ставки

Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки, чем обычно, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу CNBC. «Мы видим, что наша ставка может быть не просто снижена, но мы можем действовать более решительно», – сказала Набиуллина.
Читать в источнике
Комментировать84

Подробнее о событии

Центробанк в третий раз подряд разогнал доходность гособлигаций

РБК04:19

Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки

ТАСС02:06

ЦБ допускает более решительное снижение ключевой ставки

Интерфакс03:28

Набиуллина допустила «более решительное» снижение ключевой ставки

Коммерсантъ02:25

Глава ЦБ России заговорила о более решительном снижении базовой ставки

Царьград02:15

ЦБ допустил «более решительное» снижение ключевой ставки

Российская газета02:50

ЦБ допустил более решительное снижение ключевой ставки

Известия02:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7033 источника, обновлено в 05:30, Вашингтон
Общество

Минтруд разработает предложения по изменению системы зарплат врачей

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации намерено до 20 сентября 2020 года выработать предложения по изменению системы оплаты труда работников сферы здравоохранения.
RT на русском 03:51
Общество

Роспотребнадзор хочет запретить пластиковые пакеты

Роспотребнадзор готовит законопроект о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов, сообщили газете «Известия» в пресс-службе ведомства.
Коммерсантъ вчера в 23:46
Происшествия

Вооруженный грабитель застрелил посетителя в банке Екатеринбурга

В Екатеринбург в отделении одного из банков произошла стрельба, сообщают местные СМИ.
Газета.Ru 05:05
Происшествия

Медведица напала на ловивших крабов солдат на Курилах

Вести.Ru 04:35
Политика

Горбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Армия и оружие

Шойгу рассказал о поступлении новой техники в войска с начала года

Вооруженные силы России с начала года получили более 1,1 тысяч единиц современного вооружения, включая 16 самолетов, 35 вертолетов, 200 единиц бронетанковой техники, а также три новых и два отремонтированных корабля, сообщил в пятницу министр обороны Сергей Шойгу.
РИА Новости 05:24
Происшествия

Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве

«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
RT на русском 03:00
Политика

Сенцов назвал русских и украинцев братьями

Lenta.ru 04:00
Армия и оружие

Турция приостановит военную операцию в Сирии

Интерфакс вчера в 13:53
Происшествия

На Урале простились с убитой из-за машины девушкой

Сотни людей пришли сегодня к церкви в Каменске-Уральском, чтобы проститься с 27-летней Ксенией, жестоко убитой из-за автомобиля.
Российская газета 03:32
Шоу-бизнес

Ксения Бородина восхитила поклонников новым образом с кудряшками

36-летняя телеведущая Ксения Бородина редко позволяет себе эксперименты с собственной внешностью, но в одном из последних постов в сети Инстаграм она удивила своих многочисленных поклонников новым имиджем.
OvideO.ru вчера в 03:17
Политика

Пучдемон добровольно пришел в прокуратуру Бельгии

Бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон пришел в правоохранительные органы Бельгии в сопровождении своих адвокатов.
Московский Комсомолец 04:32
Кино

Съемки «Смертельной битвы»: Подготовка к мордобою в Австралии

Продюсер экранизации игры «Mortal Kombat» Тодд Гарнер опубликовал в Twitter фото со съемок картины в Австралии.
КиноПоиск вчера в 11:09
Армия и оружие

Киев назвал причины срыва разведения войск в Донбассе

Возобновить разведение сил и средств в Донбассе мешают обстрелы на линии соприкосновения в районе Петровского и Золотого.
Lenta.ru 05:12
Армия и оружие

National Interest назвал российское «оружие Судного дня»

Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".
Российская газета вчера в 23:42
Единоборства

Глава UFC: бой Макгрегора с Эдгаром не состоится

Нет смысла проводить поединок между ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором и американцем Фрэнки Эдгаром, бой не состоится, заявил глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт.
РИА Новости 03:35
Кино

Вышел тизер-трейлер продолжения фильма «Лёд»

Компания Sony Pictures опбуликовал тизер-трейлер фильма «Лёд 2».
News.ru 16 октября в 10:13
Общество

«Медуза»: Испанский «спонсор» ФБК никогда не бывал в России

Напомним, 9 октября Минюст России объявил, что Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального внесен в реестр иноагентов.
Znak.com 03:20
Политика

На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений

Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.
Газета.Ru 05:15
Экономика

Минпромторг может отказаться от повышения утильсбора на автомобили

Минпромторг может отказаться от увеличения барьера для импорта автомобилей в Россию и повышения утилизационного сбора за них.
Автоновости дня 03:39
Происшествия

В Ленобласти начали судить банду лжеполицейских, похищавшую людей

По версии следствия, банда с февраля по август 2017 года на территории Ленобласти похищала людей, после чего вымогала деньги у них и их родных.
78.ru 03:48
Энергетика

Миллер доложил Медведеву о переговорах с Украиной по газу

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в ходе встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым доложил о ходе переговоров с Украиной по газу.
RT на русском 05:22
Футбол

«Ростов» опубликовал фото Мамаева с тренировки

RT на русском 04:46
Политика

В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России

Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
RT на русском 04:34
Политика

Краснодарский губернатор оценил создание в Раде объединения «Кубань»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, комментируя создание в Верховной Раде межфракционного объединения "Кубань", которое займется "возвращением в политическое поле украинских этнических территорий и этнических украинцев", предложил депутатам предварительно узнать мнение кубанцев об этой идее.
РИА Новости 05:02
Происшествия

Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде

Под следствием продолжают оставаться восемь фигурантов: четверо — Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев и Петр Карамзин — находятся в СИЗО; еще четверо — Мария Дубовик, Анна Павликова, Максим Рощин и Сергей Гаврилов — под домашним арестом.
Коммерсантъ вчера в 16:38
Армия и оружие

ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии

Начальник Главного управления подготовки – заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе и со стороны Белоруссии.
РИА Новости 04:51
Общество

На Украине объяснили новые правила отбора на «Евровидение»

По новым правилам, на «Евровидение» поехать не смогут не только выступавшие в России с 2014 года артисты, но и те, кто въезжал в Крым после его воссоединения с Россией.
REGNUM 05:07
Экономика

Минэкономразвития сообщило об ускорении роста экономики в два раза

Рост ВВП в третьем квартале текущего года составил 1,9 против 0,9% во втором (год к году).
РБК вчера в 23:22
Происшествия

Отец Цоя прокомментировал новую версию гибели сына

Отец музыканта Виктора Цоя Роберт прокомментировал "Газете.Ru" новую версию гибели сына.
Газета.Ru 04:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное