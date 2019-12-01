Ставки опять снижаются, и такой потенциал дальнейшего снижения тоже есть. Оценка в 7-8% в среднесрочной перспективе - это вполне реально.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что снижение ипотечных ставок до уровня 7-8% годовых возможно в среднесрочной перспективе. Об этом она сказала в эфире телеканала Россия-1.

Набиуллина допустила, что ипотечные ставки снизятся до 7-8% годовых

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