Экономика
Аргументы и ФактыНабиуллина допустила, что ипотечные ставки снизятся до 7-8% годовых
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что снижение ипотечных ставок до уровня 7-8% годовых возможно в среднесрочной перспективе. Об этом она сказала в эфире телеканала Россия-1.
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Ставки опять снижаются, и такой потенциал дальнейшего снижения тоже есть. Оценка в 7-8% в среднесрочной перспективе - это вполне реально.
— Эльвира Набиуллина, российский политикРИА Новости 08:33
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