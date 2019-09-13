Экономика
РБКНабиуллина допустила реформу в распределении сверхдоходов от нефти
Центральный банк готов обсуждать смягчение бюджетного правила — механизма, в рамках которого правительство направляет сверхдоходы от продажи нефти не на текущие экономические расходы, а в Фонд национального благосостояния (ФНБ).
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 18:35, Вашингтон
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Заворотнюк заявил, что уходит
Петербургский дневник 17:44
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов стали мужем и женой, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:01
Политика
Глава МИД Украины увидел оттепель в отношениях между Москвой и Киевом
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил об оттепели в текущих отношениях Москвы и Киева.
Известия 17:33
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал сообщения о болезни Заворотнюк
Продюсер Иосиф Пригожин не смог подтвердить сообщения о том, что актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в тяжелом состоянии.
Культуромания 13:34
Политика
В МИД России считают необходимым возобновить переговоры США и талибов
Возобновление переговоров между Соединенными Штатами и движением "Талибан" (запрещено в РФ) необходимо, талибы на переговорах в Москве выразили готовность к продолжению диалога с Вашингтоном.
ТАСС 16:39
Политика
Сноуден сообщил о тайной свадьбе в России
Газета.Ru 16:59
Шоу-бизнес
Собчак на свадьбе спела песню «Войди в меня»
Композиция была исполнена под песню «Войди в меня». Один из гостей торжества снял её фрагмент, который опубликовал Пятый канал.
News.ru 18:12
Политика
Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
РИА Новости вчера в 07:01
Политика
Пушков назвал Турчинова умалишенным после слов о войне с Россией
Сенатор Алексей Пушков оценил слова бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, который заявил, что от военного конфликта с Россией страну останавливает отсутствие ядерного арсенала.
Известия 17:46
Политика
Медведев назвал условия сокращения рабочей недели
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что уменьшение трудовой недели будет зависеть от ситуации в экономике, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:26
Волейбол
Сборная России по волейболу обыграла Белоруссию на чемпионате Европы
Красная весна 17:54
Происшествия
В Калининградской области электромобиль упал на пляж
Полиция проводит проверку по факту падения электромобиля с променада на пляж Балтийского моря в городе Зеленоградске Калининградской области, сообщила журналистам руководитель пресс-службы УМВД РФ по региону Светлана Поставничая.
РИА Новости 13:32
Политика
Минюст США раскроет подозреваемого по делу о терактах 11 сентября
Министерство юстиции США раскроет юристам подозреваемого в деле 11 сентября, сообщает «ТАСС».
Мой Брянск 01:18
Политика
Отпустивших шпиона Смоленкова за границу чиновников наказали
Российские чиновники, допустившие выезд предполагаемого американского шпиона и экс-сотрудника администрации президента РФ Олега Смоленкова в Черногорию, понесли дисциплинарное наказание.
Газета.Ru 05:14
Общество
Места в очереди за iPhone 11 в Москве продаются за 400 тысяч
Российская газета 11 сентября в 15:00
Общество
Facebook заблокировал аккаунт Маргариты Симоньян
РИА Новости вчера в 11:22
Происшествия
Число погибших из-за циклона в Испании возросло до трех человек
Третий человек погиб в Испании из-за обрушившегося на страну циклона с проливными дождями и сильным ветром, сообщает газета 20minutos со ссылкой на полицию и местные власти.
РИА Новости 04:37
Шоу-бизнес
Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов начинают «План Б»
ИА InterMedia 09:44
Шоу-бизнес
Британская певица Адель подала на развод с супругом-бизнесменом
Знаменитая британская певица Адель разводится с мужем — бизнесменом Саймоном Конекки, с которым была в браке два года.
iReactor 05:19
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского
Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".
Вести.Ru 08:37
Шоу-бизнес
Алла Пугачева опубликовала фото в кружевном пеньюаре
Певица Алла Пугачева (70) недавно заявила, что у нее настала «седьмая молодость», а накануне ночью подтвердила свои слова домашним фото в кружевном пеньюаре.
Lisa.ru вчера в 02:59
Политика
Песков предостерег иркутскую чиновницу от возвращения на работу
Возвращение на работу руководителя пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич может вызвать вопросы к местным властям.
РБК 09:36
Происшествия
В столовой ГПЗ в Свободном рабочие устроили драку
АСН24 вчера в 06:00
Культура
Песни Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника
Песню "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells like teen spirit" группы Nirvana, фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга включили в культурный норматив школьника, сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте министерства культуры РФ.
РИА Новости 11:33
Происшествия
Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений
Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК 07:24
Происшествия
Число погибших на Багамах от урагана «Дориан» может вырасти до 2500
Официально сообщается о 50 погибших, но при этом пропавшими без вести до сих пор числятся 2500 человек.
Портал Поиск 11 сентября в 16:31
Кино
Внебрачная дочь Евгения Осина сыграет Юлию Началову в кино
Роль юной Юлии сыграет 13-летняя Настя Годунова, внебрачная дочь Евгения Осина.
StarHit.ru вчера в 13:00
Футбол
Уволенный тренер «Валенсии»: «Меня уволили из-за выигрыша Кубка»
Бывший главный тренер испанской "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль заявил, что истинной причиной его увольнения из клуба стала победы команды в финале Кубка Испании.
ProstoProSport 12:43
Шоу-бизнес
Семья Игоря Талькова подала в суд на певицу Азизу из-за клеветы
Родственники музыканта считают, что певица своими высказываниями оскорбила его честь и достоинство Вдова и сын музыканта Игоря Талькова обратились в суд с иском против певицы Азизы, сообщает РБК со ссылкой на адвоката Тальковых Нину Аверину.
Аргументы и Факты вчера в 13:00