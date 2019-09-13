Экономика
РБКНабиуллина допустила реформу в распределении сверхдоходов от нефти
Центральный банк готов обсуждать смягчение бюджетного правила — механизма, в рамках которого правительство направляет сверхдоходы от продажи нефти не на текущие экономические расходы, а в Фонд национального благосостояния (ФНБ).
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 20:16, Вашингтон
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Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов стали мужем и женой, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:01
Происшествия
МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с A-321 в Подмосковье
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный доклад по расследованию ЧП с самолетом Airbus A-321, который сел в кукурузное поле в Подмосковье.
Известия 19:53
Футбол
Уткин призвал выпустить Протасовицкого на свободу
Нева Спорт 05:07
Космос
НАСА опубликовала новое видео колец Сатурна
Кольца Сатурна являются культовым зрелищем с конца 1970-х годов, когда сначала Пионер 11, а затем Вояджеры 1 и 2 посетили Сатурнскую систему, чтобы получить первый крупный план.
Live24 02:10
Политика
Кучма: Никаких федераций и изменений в Конституции Донбасс не получит
Представитель Киева на переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе, экс-президент Украины Кучма заявил о том, что не испытывает оптимизма касательно предстоящей встречи лидеров "нормандской четверки".
ИА Новороссия 10:17
Энергетика
Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть
Экс-министр экономического развития России, глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за падения цен на нефть ниже $40, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:53
Шоу-бизнес
Последняя стадия рака мозга диагностирована у Заворотнюк
Врачи актрисы диагностировали у Анастасии Заворотнюк рак головного мозга, сообщает Super.ru.
Газета.Ru 06:01
Здоровье
72 человека заражены в Ростовской области лихорадкой Западного Нила
72 человека заразились в Ростовской области лихорадкой Западного Нила, из заболевшего числа - тридцать человек из Ростова-на-Дону, проинформировали в пресс-службе администрации донской столицы.
Ugpressa.ru вчера в 16:01
Кино
Во Владивостоке начался кинофестиваль «Меридианы Тихого»
Во Владивостоке открылся кинофестиваль «Меридианы Тихого», передает ОТР.
Общественное телевидение России 10:14
Спорт
Песков отреагировал на продажу спортсменкой подаренной Путиным машины
В сентябре Фаткулина объявила, что продаст машину, подаренную ей президентом Владимиром Путиным.
РБК 08:47
Политика
Отпустивших шпиона Смоленкова за границу чиновников наказали
Российские чиновники, допустившие выезд предполагаемого американского шпиона и экс-сотрудника администрации президента РФ Олега Смоленкова в Черногорию, понесли дисциплинарное наказание.
Газета.Ru 05:14
Политика
В США завершают проверку обстоятельств начала расследования Мюллера
Генеральный инспектор Министерства юстиции США Майкл Хоровиц завершает проверку обстоятельств, которые стали отправной точкой для расследования спецпрокурором Робертом Мюллером данных о вмешательстве извне в выборы 2016 года.
ТАСС 18:45
Политика
ФБР рассекретило имя подозреваемого по делу о терактах 11 сентября
Федеральное бюро расследований (ФБР) рассекретило имя подданного Саудовской Аравии, подозреваемого в причастности к терактам 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.
Известия 17:45
Политика
Финляндия не поддержала призыв Зеленского по санкциям против России
Президент Финляндии Саули Ниинистё не поддержал слова украинского лидера Владимира Зеленского, призвавшего в ходе форума в Киеве сохранять западные санкции в отношении России.
RT на русском 04:58
Авто
Что означает отметка GCL в водительских правах?
Владельцы водительских удостоверений нового образца, изготовленных в виде пластиковой карточки, могут обнаружить на их обратной стороне отметку GCL.
Аргументы и Факты 17:03
Авто
Cadillac показал обновленный седан CT4
Американская автомобильная марка Cadillac представила обновленную версию седана CT-4.
Daily-Motor.Ru вчера в 23:31
Политика
Пушков назвал Турчинова умалишенным после слов о войне с Россией
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, заявившего, что от военного конфликта с Россией страну останавливает отсутствие ядерного арсенала.
РИА Новости 15:28
Шоу-бизнес
Собчак станцевала на своей свадьбе с мужчинами в образе монашек
Российская телеведущая Ксения Собчак оригинально поздравила своего супруга Константина Богомолова с их свадьбой.
Вечерняя Москва 19:06
Политика
Сноуден сообщил о своей тайной свадьбе в России
РИА Новости 18:00
Политика
Отмену восьмичасового рабочего дня правительство признало невозможной
Проанализировав, что с полной отменой действия нормативных актов, принятых в СССР, могут быть нестыковки, российские власти заявили, что отмена восьмичасового рабочего дня невозможна.
Регион online 07:28
Происшествия
Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
РИА Новости 11 сентября в 22:12
Экономика
Греф считает, что нацпроекты не дадут искомого результата
Национальные проекты не дадут искомого результата, считает глава Сбербанка Герман Греф.
ТАСС 04:07
Кино
Назван самый убыточный фильм в истории Голливуда
Научно-фантастический фильм Диснея «Джон Картер» назван самым убыточным за всю историю голливудского кино.
Национальная служба новостей вчера в 13:47
Футбол
Зенит — Арсенал (Тула) 3:1
ТАСС 14:54
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Экономика
Чубайс назвал силовиков главным «тормозом» российской экономики
Развитие российской экономики тормозят чрезмерное влияние силовых структур, считает глава «Роснано» и бывший министр финансов России Анатолий Чубайс.
Первое антикоррупционное 06:57
Футбол
Бразилец из сборной России сравнил правила пьянки на родине и в России
Вратарь сборной России Маринато Гильерме рассказал, как проходят застолья у него на родине — в Бразилии.
Lenta.ru 13:45
Политика
Аксенов отказался от мандата депутата крымского парламента
Глава Крыма Сергей Аксенов, избранный депутатом крымского парламента второго созыва от партии "Единая Россия", отказался от депутатского мандата, сообщил РИА Новости глава избирательной комиссии Михаил Малышев.
РИА Новости 04:20