Экономика
RT на русскомНабиуллина считает реальным снижение ставок на ипотеку до 7% годовых
Снижения ипотечных ставок до 7-8% годовых вполне реально достичь в среднесрочной перспективе, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия 1».
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Ставки опять снижаются, и такой потенциал дальнейшего снижения тоже есть. Оценка в 7-8% в среднесрочной перспективе - это вполне реально.
— Эльвира Набиуллина, российский политикРИА Новости 08:33
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