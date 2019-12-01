Ставки опять снижаются, и такой потенциал дальнейшего снижения тоже есть. Оценка в 7-8% в среднесрочной перспективе - это вполне реально.

Снижения ипотечных ставок до 7-8% годовых вполне реально достичь в среднесрочной перспективе, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия 1».

Набиуллина считает реальным снижение ставок на ипотеку до 7% годовых

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