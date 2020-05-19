Экономика
REGNUMПотенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки есть — Набиуллина
«Если ситуация будет развиваться в соответствии с нашими ожиданиями, с нашим прогнозом, у нас есть потенциал для дальнейшего снижения процентной ставки для того, чтобы поддержать спрос в экономике, особенно в период, когда постепенно снимаются ограничительные меры», — подчеркнула председатель Банка России.
Читать в источнике
Оценить25
Мы уже снижали ключевую ставку, и если ситуация будет развиваться в соответствии с нашими ожиданиями, нашим прогнозом, у нас есть потенциал для дальнейшего снижения процентной ставки для того, чтобы поддержать спрос в экономике, особенно в период, когда постепенно снимаются ограничительные меры.
— Эльвира Набиуллина, российский политикLive24 19 мая в 10:07
с чего всё началось
Банк России видит потенциал дальнейшего снижения ключевой ставки для поддержания экономики при снятии ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса. Об этом на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.ТАСС19 мая в 09:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 09:07, Ашберн
Политика
США официально уведомили РФ о выходе из Договора по открытому небу
Ранее США заявили, что 22 мая официально уведомят участников Договора по открытому небу о своем выходе.
Газета.Ru 07:54
Общество
Российскую вакцину от COVID-19 испытали на людях
По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами — больше для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
Вести.Ru 02:05
Происшествия
В Пакистане разбился пассажирский самолет
По предварительным данным, на борту находились 98 человек. Самолет разбился рядом с аэропортом Карачи, число жертв уточняется.
BFM.ru 06:54
Общество
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:07
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Общество
Голикова спрогнозировала рост смертности от коронавируса в мае
Показатель смертности из-за коронавируса серьёзно вырастет в мае. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
News.ru 08:01
Политика
Умер бывший премьер-министр Крыма
Украинский политик, бывший председатель Совета министров Крыма Анатолий Матвиенко скончался на 68-м году жизни.
РИА Новости Крым 06:17
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты подтвердил свою госпитализацию с травмами головы
Тренер по сквошу, бывший муж Лолиты Милявский Дмитрий Иванов оказался пациентом травматологического отделения одной из больниц на Севере Москвы.
Live24 вчера в 13:39
Шоу-бизнес
Жена Эмина Агаларова впервые прокомментировала расставание
Модель Алена Гаврилова подтвердила расставание с певцом Эмином Агаларовым.
Газета.Ru 06:06
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
Авто
Mercedes выбирает электрификацию вместо синтетического топлива
32CARS.ru вчера в 03:17
Кино
В Fortnite показали трейлер нового фильма «Довод» Кристофера Нолана
Cyber.sports.ru 04:50
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 20 мая в 13:18
Общество
Суд в Нидерландах обязал бабушку удалить из фейсбука фото ее внуков
Суд в Нидерландах обязал женщину удалить фотографии ее внуков, которые она опубликовала в фейсбуке и на платформе Pinterest без разрешения родителей.
Телеканал RTVI вчера в 15:53
Футбол
Семин высказался об интервью гендиректора «Локомотива» Кикнадзе
Наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался об интервью гендиректора "железнодорожников" Василия Кикнадзе, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 05:34
Армия и оружие
В правительстве заявили об успешных испытаниях Су-57
Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что российский истребитель пятого поколения Су-57 подтвердил практически все заложенные при его проектировании требования в ходе государственных испытаний.
Военное дело вчера в 00:46
Гаджеты
Чипсет AMD B550 официально представлен
Megaobzor.com вчера в 12:54
Общество
В США арестовали двух организаторов побега Карлоса Гона из Японии
По словам помощника прокурора Стива Хассинка, Япония еще не подала официальное заявление об экстрадиции организаторов побега Гона, на это у нее есть 45 дней.
Ведомости 20 мая в 22:09
Экономика
Чемезов назвал маркировку лекарств мерой по предотвращению их дефицита
Глава Ростеха Сергей Чемезов назвал маркировку лекарств одной из мер предотвращения их дефицита.
Компания 08:26
Происшествия
В Дагестане спецназ вступил в перестрелку с группой боевиков
Российская газета 07:36
Политика
Третий этап снятия ограничений в России может начаться в июне
Директор противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев рассказал о послаблениях ограничений, вызванных коронавирусом, в России.
Экономика сегодня 08:43
Политика
Украина подала в международный суд иск против России
Украина подала иск против России в Международный арбитражный суд в связи с инцидентом в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Известия 07:45
Кино
Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов
Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты.
Lenta.ru вчера в 02:30
Общество
Популяционное исследование на иммунитет к COVID-19 проведут в июне
Популяционное исследование на иммунитет к коронавирусу начнется в России в третьей декаде июня, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 08:55
Политика
Путин заявил, что Россия сохранила советскую систему здравоохранения
Президент России Владимир Путин уверен, что в СССР была создана очень эффективная система санэпидемнадора, которую удалось сохранить и после 1991 года.
Московский Комсомолец 08:55
Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Российская газета 07:16
Происшествия
Под Житомиром произошло массовое убийство бойцов нацгвардии Украины
Погибшие были военнослужащими Национальной гвардии Украины и батальона имени Кульчицкого.
Газета.Ru 07:50
Происшествия
Россияне встали на защиту избивших педофила полицейских
21 мая перед зданием следственного управления СКР в Боровичах собрались около ста местных жителей, которые встали на защиту полицейских и потребовали их отпустить, сообщает 47News.
Lenta.ru 08:54