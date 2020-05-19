Банк России видит потенциал дальнейшего снижения ключевой ставки для поддержания экономики при снятии ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса. Об этом на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

с чего всё началось

Мы уже снижали ключевую ставку, и если ситуация будет развиваться в соответствии с нашими ожиданиями, нашим прогнозом, у нас есть потенциал для дальнейшего снижения процентной ставки для того, чтобы поддержать спрос в экономике, особенно в период, когда постепенно снимаются ограничительные меры.

«Если ситуация будет развиваться в соответствии с нашими ожиданиями, с нашим прогнозом, у нас есть потенциал для дальнейшего снижения процентной ставки для того, чтобы поддержать спрос в экономике, особенно в период, когда постепенно снимаются ограничительные меры», — подчеркнула председатель Банка России.

Потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки есть — Набиуллина

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