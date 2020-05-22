Экономика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаНабиуллина допустила снижение ключевой ставки

Ранее глава Банка России говорила о том, что не планируется переносить дату заседания. Отметим, 8 мая Набиуллина сообщила, что есть вероятность того, что 19 июня ключевая ставка будет снижена еще на один процентный пункт с текущего уровня в 5,5%.
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ЦБ не видит необходимости переходить к ключевой ставке ниже инфляции

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В ЦБ рассказали о ситуации в российской экономике

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Глава ЦБ допустила вероятность снижения ключевой ставки в июне

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ЦБ РФ видит пространство для дальнейшего снижения ставки на 100 б.п

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Набиуллина рассказала о будущем ключевой ставки

Российская газета07:01

Набиуллина: ЦБ видит возможность снижения ключевой ставки

Вести.Ru06:32
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Общество

За тульскую медсестру в купальнике заступились главврач и губернатор

Газета.Ru 07:34
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Происшествия

Власти Пакистана заявили о двух выживших при крушении самолёта

Власти пакистанской провинции Синд сообщили о по меньшей мере двух выживших при крушении самолёта «Пакистанских международных авиалиний» рядом с аэропортом города Карачи в Пакистане.
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Воробьев сообщил об отмене электронных пропусков в Подмосковье

РИА Новости 11:40
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Культура

Джоан Роулинг раскрыла тайну создания «Гарри Поттера»

Официально местом "рождения" Гарри Поттера считается кафе The Elephant House.
Слово и Дело 11:20
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СК запросил у Бельгии информацию о двойном гражданстве Мизулиной

Следственный комитет запросил у посольства Бельгии информацию о том, имеет ли член Совета Федерации Елена Мизулина вид на жительство в этой стране.
Полит.ру вчера в 04:53
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Происшествия

В Хасавюртовском районе идет перестрелка силовиков с бандгруппой

Ёлдаш 07:44
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Шоу-бизнес

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Общество

В Швеции оценили эксперимент по формированию коллективного иммунитета

В Швеции оценили эксперимент по формированию коллективного иммунитета. Данные опубликованы управлением здравоохранения страны.
Piter.tv 11:36
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Общество

Российскую вакцину от коронавируса неофициально испытали на людях

Эксперт пояснил, что речь идет о перспективной векторной вакцине НИЦЭМ на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген коронавируса SARS-CoV-2.
Известия 03:59
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Общество

Стала известна дата начала ЕГЭ для ярославских выпускников

Стала известна дата начала ЕГЭ для ярославских выпускников. Её для всех 11-классников страны сегодня обозначил Президент Владимир Путин.
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Елена Летучая рассказала, сколько набрала за время самоизоляции

Телеведущая поделилась фотографией до карантина Популярная телеведущая Елена Летучая, недавно получившая травму на репетициях шоу "Танцы со звёздами", призналась, что из-за сломанного ребра теперь временно не может заниматься спортом и физическими нагрузками.
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Губернатор официально перевел Сосновый Бор в «желтую зону».
Маяк (г. Сосновый Бор) 10:29
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Армия и оружие

Военные медики прибыли в Дагестан для помощи в борьбе с коронавирусом

Специалисты Южного военного округа прибыли в Дагестан для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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Происшествия

В Тверской области завели дело после вспышки COVID-19 в интернате

В Тверской области завели уголовное дело против двух сотрудников ГКОУ «Кимрская школа-интернат» по факту массового заражения воспитанников и сотрудников учреждения.
РБК 08:43
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В России увеличился спрос на недорогие смартфоны

Оказалось, что в отчётный период в России увеличился спрос на недорогие смартфоны, при этом если рассматривать отдельно февраль и апреля, то в последний месяц зимы больше покупали дорогие модели смартфонов, а уже в апреле чаще всего продавались более бюджетные модели устройств.
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Авто

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Компания Renault представила обновленную модель кроссовера Kaptur, которая выйдет на российском авторынке. Внешне авто почти не изменилось.
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Экономика

Американские фондовые индексы меняются разнонаправленно в четверг

Аналитики отмечают, инвесторы проявляют осторожность на фоне усиления напряженности в отношениях между США и Китаем.
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Нарушителей самоизоляции в Подмосковье накажут работой в больницах

К нарушителям режима самоизоляции применяют не только штрафные санкции, за злостное пренебрежение ограничительными мерами в Подмосковье можно получить и наказание в виде обязательных работ до 100 часов, - цитирует пресс-служба руководителя ведомства Романа Каратаева.
Ридус 08:10
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Армия и оружие

В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители

В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители.
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Осака за год заработала 37,4 млн долларов. Это рекорд женского спорта

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Общество

Свердловский губернатор продлил самоизоляцию до 1 июня

В Свердловской области до 1 июня продлён режим самоизоляции, действующий с конца марта.
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Махачкалу закроют из-за коронавируса

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Lenta.ru 11:45
Политика

Порошенко вызвали на допрос по делу о контрабанде картин

Экс-президент Украины Петр Порошенко в срочном порядке вызван на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в качестве свидетеля по делу о вывозе из страны 43 картин.
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Как установили следователи СКР, в те времена Брыков приводил в свою квартиру несовершеннолетних воспитанников ряда детских домов и снимал с их участием порнографические материалы, а также совершал в отношении детей насильственные действия сексуального характера.
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Политика

Путин заявил об угрозе второй волны коронавируса

Вторая волна заболеваемости коронавирусом может произойти в стране в конце октября или ноябре, заявил Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.
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Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
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Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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