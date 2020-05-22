Экономика
ИА Красная ВеснаНабиуллина допустила снижение ключевой ставки
Ранее глава Банка России говорила о том, что не планируется переносить дату заседания. Отметим, 8 мая Набиуллина сообщила, что есть вероятность того, что 19 июня ключевая ставка будет снижена еще на один процентный пункт с текущего уровня в 5,5%.
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Происшествия
Власти Пакистана заявили о двух выживших при крушении самолёта
Власти пакистанской провинции Синд сообщили о по меньшей мере двух выживших при крушении самолёта «Пакистанских международных авиалиний» рядом с аэропортом города Карачи в Пакистане.
RT на русском 11:12
Шоу-бизнес
Откровенная поза стала трендом у звезд на карантине
Звезды в массовом порядке начали фотографироваться на карантине, сидя на коленях в нижнем белье, и запустили новый тренд в социальных сетях, пишет The Sun.
Московский Комсомолец вчера в 09:48
Культура
Джоан Роулинг раскрыла тайну создания «Гарри Поттера»
Официально местом "рождения" Гарри Поттера считается кафе The Elephant House.
Слово и Дело 11:20
Общество
СК запросил у Бельгии информацию о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет запросил у посольства Бельгии информацию о том, имеет ли член Совета Федерации Елена Мизулина вид на жительство в этой стране.
Полит.ру вчера в 04:53
Шоу-бизнес
Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко
Известно, что артистка сохранила теплые отношения со своими коллегами, в частности, с певицами Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой.
WomanHit.ru вчера в 08:55
Общество
В Швеции оценили эксперимент по формированию коллективного иммунитета
В Швеции оценили эксперимент по формированию коллективного иммунитета. Данные опубликованы управлением здравоохранения страны.
Piter.tv 11:36
Общество
Российскую вакцину от коронавируса неофициально испытали на людях
Эксперт пояснил, что речь идет о перспективной векторной вакцине НИЦЭМ на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген коронавируса SARS-CoV-2.
Известия 03:59
Общество
Стала известна дата начала ЕГЭ для ярославских выпускников
Стала известна дата начала ЕГЭ для ярославских выпускников. Её для всех 11-классников страны сегодня обозначил Президент Владимир Путин.
Городской телеканал вчера в 17:09
Шоу-бизнес
Елена Летучая рассказала, сколько набрала за время самоизоляции
Телеведущая поделилась фотографией до карантина Популярная телеведущая Елена Летучая, недавно получившая травму на репетициях шоу "Танцы со звёздами", призналась, что из-за сломанного ребра теперь временно не может заниматься спортом и физическими нагрузками.
WomanHit.ru 08:51
Общество
Сосновый Бор официально переведен в «желтую зону»
Губернатор официально перевел Сосновый Бор в «желтую зону».
Маяк (г. Сосновый Бор) 10:29
Армия и оружие
Военные медики прибыли в Дагестан для помощи в борьбе с коронавирусом
Специалисты Южного военного округа прибыли в Дагестан для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Life.ru 03:44
Происшествия
В Тверской области завели дело после вспышки COVID-19 в интернате
В Тверской области завели уголовное дело против двух сотрудников ГКОУ «Кимрская школа-интернат» по факту массового заражения воспитанников и сотрудников учреждения.
РБК 08:43
Гаджеты
В России увеличился спрос на недорогие смартфоны
Оказалось, что в отчётный период в России увеличился спрос на недорогие смартфоны, при этом если рассматривать отдельно февраль и апреля, то в последний месяц зимы больше покупали дорогие модели смартфонов, а уже в апреле чаще всего продавались более бюджетные модели устройств.
Astera вчера в 12:40
Авто
Обновлённый Kaptur для России представила Renault
Компания Renault представила обновленную модель кроссовера Kaptur, которая выйдет на российском авторынке. Внешне авто почти не изменилось.
Live24 04:23
Экономика
Американские фондовые индексы меняются разнонаправленно в четверг
Аналитики отмечают, инвесторы проявляют осторожность на фоне усиления напряженности в отношениях между США и Китаем.
Финмаркет вчера в 10:33
Общество
Нарушителей самоизоляции в Подмосковье накажут работой в больницах
К нарушителям режима самоизоляции применяют не только штрафные санкции, за злостное пренебрежение ограничительными мерами в Подмосковье можно получить и наказание в виде обязательных работ до 100 часов, - цитирует пресс-служба руководителя ведомства Романа Каратаева.
Ридус 08:10
Армия и оружие
В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители
В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители.
Lenta.ru 02:40
Общество
Свердловский губернатор продлил самоизоляцию до 1 июня
В Свердловской области до 1 июня продлён режим самоизоляции, действующий с конца марта.
REGNUM 10:05
Общество
Махачкалу закроют из-за коронавируса
Махачкалу закроют на период празднования Ураза-байрама в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса.
Lenta.ru 11:45
Политика
Порошенко вызвали на допрос по делу о контрабанде картин
Экс-президент Украины Петр Порошенко в срочном порядке вызван на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в качестве свидетеля по делу о вывозе из страны 43 картин.
ТАСС 03:50
Происшествия
В Петербурге осужден порнограф, снимавший воспитанников детдома
Как установили следователи СКР, в те времена Брыков приводил в свою квартиру несовершеннолетних воспитанников ряда детских домов и снимал с их участием порнографические материалы, а также совершал в отношении детей насильственные действия сексуального характера.
REGNUM 07:35
Политика
Путин заявил об угрозе второй волны коронавируса
Вторая волна заболеваемости коронавирусом может произойти в стране в конце октября или ноябре, заявил Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РИА Новости 11:47
Общество
В Калининграде начнут штрафовать нарушителей масочного режима
Сотрудники органов правопорядка начнут с понедельника привлекать к административной ответственности жителей Калининградской области, нарушающих масочный режим, действующий в регионе из-за распространения коронавируса, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 11:32
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 11:06