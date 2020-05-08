Финансы
Российская газетаБанк России допустил снижение ключевой ставки в июне
В ЦБ допустили, что снижение ставки продолжится, с лета прошлого года показатель снизился на 2,25 процентного пункта. Следующее заседание совета директоров Банка России, где будет обсуждаться уровень ключевой ставки, пройдет 19 июня.
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Банк России готов снижать ключевую ставку гораздо более активно, чем от него ожидают
Коммерсантъ08 мая в 10:01
Набиуллина: ВВП России упадет во II квартале на 8%, ЦБ продолжит снижать ключевую ставку
Вести.Ru08 мая в 09:26
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