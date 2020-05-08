Финансы

Российская газетаРоссийская газетаБанк России допустил снижение ключевой ставки в июне

В ЦБ допустили, что снижение ставки продолжится, с лета прошлого года показатель снизился на 2,25 процентного пункта. Следующее заседание совета директоров Банка России, где будет обсуждаться уровень ключевой ставки, пройдет 19 июня.
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ЦБ может понизить ключевую ставку до 4,5%. Что это значит для инвестора

РБКвчера в 08:21

Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в июне

Известия08 мая в 08:29

Банк России готов снижать ключевую ставку гораздо более активно, чем от него ожидают

Коммерсантъ08 мая в 10:01

Банк России допускает вариант снижения ключевой ставки на 1 п.п. на заседании в июне

ПРАЙМ08 мая в 08:40

ЦБ допускает снижение ключевой ставки на 100 базисных пунктов

ТАСС08 мая в 08:35

Набиуллина: ВВП России упадет во II квартале на 8%, ЦБ продолжит снижать ключевую ставку

Вести.Ru08 мая в 09:26

Набиуллина допустила снижение ключевой ставки сразу на 1 п.п

Интерфакс08 мая в 08:50
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В Праге осквернили пьедестал памятника Коневу

В Праге неизвестные вандалы осквернили пьедестал, где размещался демонтированный муниципальными властями района Praha-6 памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.
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Количество заражений коронавирусом в России резко возрастет с приходом жары.
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Белый дом назвал победителями нацизма только США и Британию

В инстаграме Белого дома появилась видеозапись, в которой победителями нацизма названы только США и Великобритания.
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В Краснодарском крае продлили режим самоизоляции до 23 мая

Первым регионом, продлившим режим самоизоляции до конца месяца, стала Москва — мэр столицы Сергей Собянин подписал соответствующий документ 7 мая.
РБК 10:08
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Экономисты сообщили о возможной девальвации рубля

Ряд экономистов допускают возможность того, что отечественный рубль столкнется с девальвацией.
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Россиянам напомнили о следующих длинных выходных

Чуть больше месяца осталось ждать россиянам до следующих длинных выходных дней. Отдыхать сразу три дня подряд мы будем 12, 13 и 14 июня.
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Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
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Путин признался, что его впечатлила картина «Рабовладельцы» Гапоненко

РИА Новости 07:10
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В России разработали требования к проведению школьных экзаменов

Министерство просвещения совместно с Роспотребнадзором разработали требования по проведению школьных экзаменов на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
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Общество

В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви

Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 01:45
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Политика

Путин 11 мая обсудит возможность продления режима нерабочих дней

Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет совещание, на котором будет обсуждаться эпидемиологическая ситуация в стране и возможность продления режима нерабочих дней.
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В Роспотребнадзоре дали рекомендации по снятию ограничений

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Собчак и Соболь провели дебаты о мерах поддержки населения и бизнеса

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Олейник победил Вердума на UFC 249

На проходящем во флоридском Джексонвилле турнире UFC 249 российский боец победил раздельным решением судей - 28-29, 29-28, 29-28.
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Врачи рассказывают об этом, и я больше верю этим врачам, чем Малышевой и всем остальным. Врачи умирают, а им еще и не хотят платить.
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Бузову затравили в Сети за фотосессию в военной форме ко Дню Победы

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Политика

Захарова ответила на заявление Белого дома о победе США над нацизмом

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова ответила на сообщение Белого дома, в котором утверждается, что США и Британия одержали победу над нацизмом.
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Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли

По мнению ретейлеров, принятие законопроекта позволит «перезагрузить отношения в реалиях нового рынка», отмечает АКИТ.
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Дрезденское «Динамо» в полном составе ушло на карантин

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ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса

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Симптом COVID-19, при котором пациенту требуется стационарное лечение, назвала телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева.
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Футбол

8 клубов АПЛ выступают против проведения матчей на нейтральных полях

Ранее глава профсоюза менеджеров Премьер-лиги, EFL и национальной сборной Англии по футболу Ричард Биван заявил, что сезон может быть завершен досрочно, если большинство клубов выступит против проведения игр на нейтральных полях.
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