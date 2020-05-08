Экономика

Российская газетаРоссийская газетаБанк России допустил снижение ключевой ставки в июне

В ЦБ допустили, что снижение ставки продолжится, с лета прошлого года показатель снизился на 2,25 процентного пункта. Следующее заседание совета директоров Банка России, где будет обсуждаться уровень ключевой ставки, пройдет 19 июня.
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ЦБ допускает снижение ключевой ставки на 100 базисных пунктов

ТАСС08 мая в 08:35

Эксперты раскритиковали возможное снижение ставки ЦБ: выгодно банкам, а не вкладчикам

Московский Комсомолец08 мая в 12:10

Банк России готов снижать ключевую ставку гораздо более активно, чем от него ожидают

Коммерсантъ08 мая в 10:01

Банк России допускает вариант снижения ключевой ставки на 1 п.п. на заседании в июне

ПРАЙМ08 мая в 08:40

ЦБ может понизить ключевую ставку до 4,5%. Что это значит для инвестора

РБК09 мая в 08:21

Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в июне

Известия08 мая в 08:29

Набиуллина допустила снижение ключевой ставки сразу на 1 п.п

Интерфакс08 мая в 08:50
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Политика

Президент Путин 11 мая может продлить нерабочие дни

Президент России Владимир Путин завтра, 11 мая, проведет очередное совещание, на котором будет обсуждаться ситуация с распространением коронавируса, а также возможность продления периода нерабочих дней.
БрянскToday вчера в 14:49
5,2K
Общество

Губернатор Ленинградской области переболел коронавирусом

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что переболел коронавирусом.
Коммерсантъ 06:27
8
Политика

Путин поручил подготовить рекомендации по поэтапной отмене ограничений

Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.
Российская газета 04:50
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Армия и оружие

Китай нанес ракетный удар по территории Индии

В ответ военные Поднебесной якобы нанесли удар ракетами. Это привело к уничтожению индийского броневика и ранению четырех человек.
Военное дело 04:35
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Общество

В Красноярском крае режим самоизоляции продлили до 31 мая

Режим всеобщей самоизоляции в Красноярском крае, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции, продлен до 31 мая, сообщается на официальном портале региона.
РИА Новости 05:33
6
Шоу-бизнес

Ольга Куриленко попросила не считать её украинкой

В комментариях поклонники заинтересовались, кого актриса считает «нашими», на что Куриленко ответила, что под этим словом она подразумевает всех жителей стран бывшего Советского Союза.
Говорит Москва 09 мая в 10:40
44
Политика

Владимир Путин поручил скорректировать меры по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин поручил Минздраву России и Роспотребнрадзору скорректировать меры по борьбе с коронавирусом COVID-19 на основании данных мониторинга текущей ситуации.
Московский Комсомолец 04:30
11
Политика

Названа самая пострадавшая от коронавируса отрасль в России

Туризм является наиболее пострадавшей от коронавируса отраслью экономики России, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Взгляд.ру 06:31
Общество

Москвичей предупредили об аномальном похолодании

Москвичей ожидает аномально холодная погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС .
Мослента 08 мая в 22:48
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Фигурное катание

Хореограф Железняков объяснил свои слова о предательстве Трусовой

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков сделал заявление относительно спора, который разгорелся среди любителей фигурного катания после перехода Александры Трусовой в академию Евгения Плющенко.
RT на русском 03:46
8
Общество

Умер сенатор и бывший глава Рязанской области Олег Ковалев

Бывший губернатор Рязанской области, член Совета федерации Олег Ковалев умер на 72-м году жизни, сообщил ТАСС его помощник Андрей Глазунов.
Коммерсантъ 05:01
380
Общество

В МВД рассказали о бравирующих нарушителях самоизоляции

Некоторые россияне напоказ нарушают режим домашней изоляции на фоне пандемии коронавируса, порой даже целыми компаниями.
Мойка78 04:46
1,7K
Общество

В Петербурге ввели штрафы за выход на улицу без масок и перчаток

Маски и перчатки петербуржцы будут обязаны носить в общественном транспорте (включая такси), в магазинах, на предприятиях и в организациях.
Российская газета вчера в 08:13
1,9K
Общество

В Петербурге с 12 мая вводят масочный режим

«С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, а также на улице использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук», — говорится в сообщении.
RT на русском 09 мая в 18:07
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Происшествия

Защита обжаловала арест красноярского бизнесмена Быкова

Защита подала апелляцию на арест предпринимателя, бывшего депутата заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова, подозреваемого в организации двойного убийства в 1994 году.
RT на русском 04:48
12
Общество

Врио главы Ставрополя назначили Дмитрия Семенова

"Депутаты городской думы Ставрополя на 54-м внеочередном заседании своим решением досрочно прекратили полномочия главы Ставрополя Андрея Хасановича Джатдоева в связи с его уходом из жизни 30 апреля и назначили временно исполняющим обязанности главы города Дмитрия Семенова", - говорится в сообщении.
ТАСС 05:20
14
Общество

В сети нашли карту мира 1922 года с несуществующим государством

Комсомольская правда вчера в 20:02
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Музыка

Little Big хочет представить Россию на Евровидении-2021

iReactor вчера в 11:43
46
Кино

Каннский кинофестиваль в 2020 году отменили окончательно

Организаторы Международного Каннского кинофестиваля отказались от его проведения в 2020 году в традиционном формате из-за пандемии коронавируса нового типа.
Мойка78 вчера в 21:58
6
Общество

В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ

Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru вчера в 11:57
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Происшествия

Полиция задержала виновника скопления людей на рынке в Петербурге

РИА Новости 05:17
63
Происшествия

Бросивший гранату во двор жилого дома в Ставрополье оказался пьян

Ранее стало известно, что мужчина бросил гранату во двор соседа, поскольку компания слишком шумно отмечала день рождения.
Газета.Ru вчера в 17:32
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Экономика

Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли

Принятие законопроекта грозит торговым центрам дефолтом и переходом к банкам и государству, которые в среднесрочной перспективе не смогут восстановить их экономическую социальную ценность.
РБК вчера в 08:34
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Происшествия

Задержан организатор сгоревшего в Красногорске хосписа

Следователи задержали организатора частного хосписа в Красногорске, в котором в результате пожара погибли девять человек и ещё девять пострадали.
RT на русском 04:26
2
Политика

В Чехии раскрыли личность российского «отравителя» с чемоданом яда

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расследование чешского издания о сотруднике российских спецслужб, который якобы прибыл в Чехию с ядом, является очередной «уткой».
Lenta.ru вчера в 23:52
339
Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России

Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
275
Общество

Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные

Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.
РИА Новости вчера в 00:08
1,1K
Армия и оружие

ТАСС: в России прошли испытания новой гиперзвуковой ракеты

В России недавно прошли испытания новой гиперзвуковой авиационной ракеты с борта бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
Коммерсантъ вчера в 22:51
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Общество

За сутки у 108 жителей Свердловской области выявили коронавирус

Kursk.com 03:48
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Общество

В Роспотребнадзоре заявили о скором открытии магазинов одежды и обуви

Магазины одежды и обуви в России откроют уже на первом этапе снятия ограничительных мер, сообщили в Роспотребнадзоре.
Газета.Ru вчера в 03:17
2,1K
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