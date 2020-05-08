Финансы
ИзвестияНабиуллина допустила снижение ключевой ставки в июне
Центробанк допускает вариант снижения ключевой ставки на 1 процентный пункт во время следующего заседания в июне. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в пятницу, 8 мая.
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Эксперты раскритиковали возможное снижение ставки ЦБ: выгодно банкам, а не вкладчикам
Московский Комсомолецвчера в 12:10
Банк России готов снижать ключевую ставку гораздо более активно, чем от него ожидают
Коммерсантъвчера в 10:01
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Комментарии
Общество
Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина
Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск вчера в 03:32
Музыка
Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer
Российская группа Little Big опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Hypnodancer".
Газета.Ru вчера в 05:53
Армия и оружие
СМИ сообщили о вывозе американских ЗРК Patriot из Саудовской Аравии
РИА Новости 07 мая в 13:46
Общество
Москвичей предупредили об аномальном похолодании с 13 мая
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москву придет аномально холодная погода с 13 мая.
Газета.Ru вчера в 20:59
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
Общество
Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем Победы
Космонавты с Международной космической станции поздравили ветеранов с Днем Победы.
Вести.Ru вчера в 23:40
Общество
Воробьев сообщил об отсрочке штрафов за отсутствие масок
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти региона отсрочили введение наказания за отсутствие медицинской маски.
РИА Новости вчера в 14:16
Происшествия
Шесть человек стали жертвами пожара в деревне в Башкирии
В Башкирии в деревне Туймазинского района произошел пожар. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.
Газета.Ru 01:34
Происшествия
В Воронеже коронавирус выявили у восьми сотрудников скорой помощи
Воронеж, 8 мая 2020, 21:49 — REGNUM Заражение коронавирусом выявлено у восьми сотрудников подстанций скорой помощи в Воронеже, об этом стало известно 8 мая.
REGNUM вчера в 14:49
Общество
В Петербурге закроются несколько точек гипермаркета «Карусель»
Neva.Today вчера в 08:05
Армия и оружие
В ООН назвали количество наемников ЧВК Вагнера в Ливии
Представитель ООН рассказал агентству «AFP» о том, что в настоящий момент на территории Ливии находится до 1200 наемников из российской частной военной компании ЧВК Вагнера.
ГЛАС.RU 07 мая в 04:45
Гаджеты
Microsoft представила планшет, ноутбук и наушники Surface
Компания Microsoft представила новые устройства – планшет Surface Go 2, ноутбук Surface Book 3, а также наушники Surface Headphones 2 и Surface Earbuds.
UfacityNews.ru 06 мая в 16:09
Общество
В ВОЗ объяснили рост числа новых случаев коронавируса в России
Отвечая на вопрос о статистике по ситуации с коронавирусом, представитель ВОЗ отметил, что в России вспышка заболеваемости наступила позже, чем в других странах Европы.
РИА Новости вчера в 13:32
Кино
Поклонник показал Вуди Харрельсона в образе Карнажа из «Венома»
Художник из Саудовский Аравии, скрывающийся под ником SPDRMNKY XXIII, показал, как, по его мнению, будет выглядеть актёр Вуди Харрельсон в образе Карнажа в будущем фильме «Веном» вселенной Marvel.
News.ru 07 мая в 11:05
Общество
Росстат оценил потери населения РСФСР от Великой Отечественной войны
В РСФСР на начало 1941 года жили 111 миллионов человек, на начало 1946 года численность населения уменьшилась до 97,6 миллиона, а если бы не было Великой Отечественной войны, то прирост составил бы 6,4 миллиона человек, сообщает Росстат.
РИА Новости 00:07
Политика
США назвали условие для продления договора СНВ
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), был подписан в 2010 году и вступил в силу 5 февраля 2011 года.
РИА Новости вчера в 17:53
Общество
Дуров назвал 7 причин не переезжать в США
vtomske.ru вчера в 00:10
Авто
ГАЗ снимает с производства старые «ГАЗели» и «Соболи»
Автоновости дня вчера в 05:08
Авто
Внедорожник Kia Mohave получил топовую комплектацию «Gravity»
Компания Kia объявила в Корее о старте продаж новой комплектации рестайлингового внедорожника Mohave.
Тарантас Ньюс вчера в 05:55
Экономика
Парикмахеров ждет массовое банкротство
Представители бьюти-индустрии обратились к бизнес-обмудсмену Борису Титову с просьбой донести их предложения до федерального правительства.
Коммерсантъ вчера в 15:02
Гаджеты
Meizu представила свою новую флагманскую линейку – Meizu 17
Накануне была представлена 17-я по счету линейка смартфонов от компании Meizu с демократичными ценами, которая насчитывает две модели – обычную и Pro.
Faktom вчера в 14:07
Гаджеты
LG представила новый стильный смартфон Velvet
LG официально представила новую линейку смартфонов LG Velvet.
Rusargument вчера в 05:36
Общество
Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России
Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM вчера в 01:00
Музыка
Боб Дилан выпустит альбом впервые за восемь лет
Газета.Ru вчера в 23:31
Общество
Нюта Федермессер госпитализирована с коронавирусом
Учредитель фонда "Вера" и директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анна Федермессер сообщила, что госпитализирована с положительным результатом теста на коронавирус и начальной стадией пневмонии.
ТАСС вчера в 20:26
Здоровье
Врач назвал способы предотвращения пневмонии при COVID-19
Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
Газета.Ru 01:32
Общество
В Кузбассе выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом. Четыре в Новокузнецке, по одному в Калтане и Юрге.
Вести Кузбасс 07 мая в 05:43
Авто
У дилеров новый Skoda Rapid появится после майских праздников
Первые «товарные» Skoda Rapid нового поколения поступят к российским дилерам после майских праздников.
Автоновости дня 07 мая в 04:09
Общество
Роспотребнадзор обнародовал рекомендации по снятию ограничений
Москва, 9 мая 2020, 01:04 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) обнародовала рекомендации и показатели, которые будут являться основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 18:04
Политика
Помпео опроверг причастность к США к попытке вторжения в Венесуэлу
Госсекретарь США Майк Помпео опроверг причастность Вашингтона к попытке вторжения в Венесуэлу.
Известия вчера в 23:19