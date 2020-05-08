Финансы

ИзвестияИзвестияНабиуллина допустила снижение ключевой ставки в июне

Центробанк допускает вариант снижения ключевой ставки на 1 процентный пункт во время следующего заседания в июне. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в пятницу, 8 мая.
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Эксперты раскритиковали возможное снижение ставки ЦБ: выгодно банкам, а не вкладчикам

Московский Комсомолецвчера в 12:10

Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в июне

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Банк России допускает вариант снижения ключевой ставки на 1 п.п. на заседании в июне

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Набиуллина допустила снижение ключевой ставки сразу на 1 п.п

Интерфаксвчера в 08:50
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Общество

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МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
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Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем Победы

Космонавты с Международной космической станции поздравили ветеранов с Днем Победы.
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Воробьев сообщил об отсрочке штрафов за отсутствие масок

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти региона отсрочили введение наказания за отсутствие медицинской маски.
РИА Новости вчера в 14:16
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Происшествия

Шесть человек стали жертвами пожара в деревне в Башкирии

В Башкирии в деревне Туймазинского района произошел пожар. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.
Газета.Ru 01:34
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В Воронеже коронавирус выявили у восьми сотрудников скорой помощи

Воронеж, 8 мая 2020, 21:49 — REGNUM Заражение коронавирусом выявлено у восьми сотрудников подстанций скорой помощи в Воронеже, об этом стало известно 8 мая.
REGNUM вчера в 14:49
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Общество

В Петербурге закроются несколько точек гипермаркета «Карусель»

Neva.Today вчера в 08:05
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В ООН назвали количество наемников ЧВК Вагнера в Ливии

Представитель ООН рассказал агентству «AFP» о том, что в настоящий момент на территории Ливии находится до 1200 наемников из российской частной военной компании ЧВК Вагнера.
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Microsoft представила планшет, ноутбук и наушники Surface

Компания Microsoft представила новые устройства – планшет Surface Go 2, ноутбук Surface Book 3, а также наушники Surface Headphones 2 и Surface Earbuds.
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В ВОЗ объяснили рост числа новых случаев коронавируса в России

Отвечая на вопрос о статистике по ситуации с коронавирусом, представитель ВОЗ отметил, что в России вспышка заболеваемости наступила позже, чем в других странах Европы.
РИА Новости вчера в 13:32
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Кино

Поклонник показал Вуди Харрельсона в образе Карнажа из «Венома»

Художник из Саудовский Аравии, скрывающийся под ником SPDRMNKY XXIII, показал, как, по его мнению, будет выглядеть актёр Вуди Харрельсон в образе Карнажа в будущем фильме «Веном» вселенной Marvel.
News.ru 07 мая в 11:05
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Общество

Росстат оценил потери населения РСФСР от Великой Отечественной войны

В РСФСР на начало 1941 года жили 111 миллионов человек, на начало 1946 года численность населения уменьшилась до 97,6 миллиона, а если бы не было Великой Отечественной войны, то прирост составил бы 6,4 миллиона человек, сообщает Росстат.
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Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), был подписан в 2010 году и вступил в силу 5 февраля 2011 года.
РИА Новости вчера в 17:53
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Общество

Дуров назвал 7 причин не переезжать в США

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ГАЗ снимает с производства старые «ГАЗели» и «Соболи»

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Внедорожник Kia Mohave получил топовую комплектацию «Gravity»

Компания Kia объявила в Корее о старте продаж новой комплектации рестайлингового внедорожника Mohave.
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Парикмахеров ждет массовое банкротство

Представители бьюти-индустрии обратились к бизнес-обмудсмену Борису Титову с просьбой донести их предложения до федерального правительства.
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Meizu представила свою новую флагманскую линейку – Meizu 17

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LG представила новый стильный смартфон Velvet

LG официально представила новую линейку смартфонов LG Velvet.
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Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России

Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
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В Кузбассе выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом. Четыре в Новокузнецке, по одному в Калтане и Юрге.
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Общество

Роспотребнадзор обнародовал рекомендации по снятию ограничений

Москва, 9 мая 2020, 01:04 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) обнародовала рекомендации и показатели, которые будут являться основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 18:04
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Помпео опроверг причастность к США к попытке вторжения в Венесуэлу

Госсекретарь США Майк Помпео опроверг причастность Вашингтона к попытке вторжения в Венесуэлу.
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