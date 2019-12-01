Экономика

DP.RUDP.RUНабиуллина допустила снижение ставок по ипотеке до 7-8%

Согласно статистике ЦБ, по состоянию на 1 ноября средняя ставка по ипотеке в России составила 9,4% годовых. Это значение стало минимальным за последние 2 года. 27 ноября банк "ВТБ" объявил о снижении ставок по ипотеке до 8,4% при первоначальном взносе более 50%.
Читать в источнике
Комментировать57
Эльвира Набиуллина
Ставки опять снижаются, и такой потенциал дальнейшего снижения тоже есть. Оценка в 7-8% в среднесрочной перспективе - это вполне реально.
— Эльвира Набиуллина, российский политикРИА Новости 08:33

Подробнее о событии

Заявка на дом

Российская газета12:05

Набиуллина допускает снижение ставок по ипотеке до 7-8% «в среднесрочной перспективе»

ПРАЙМ08:33

Набиуллина назвала «реальным» снижение ставок по ипотеке до 7%

РЕН ТВ08:31

ЦБ допускает снижение ипотечных ставок до 7–8% в среднесрочной перспективе

Коммерсантъ08:29

Глава Центробанка допустила снижение ставок по ипотеке до 7%

URA.Ru09:15

Набиуллина назвала вполне реальным снижение ставок по ипотеке до 7-8%

РИА Новости08:33

Набиуллина допустила снижение ипотечных ставок до 7-8% годовых

ТАСС05:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 15:25, Ашберн
Гаджеты

Умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X значительно подешевел

Xiaomi официально заявила о снижении цен на 43-дюймовый умный-телевизор Xiaomi Mi TV 4X, правда пока только в Китае.
The GEEK вчера в 13:30
Авто

Назвали изменения для автомобилистов России с 1 декабря

С 1 декабря 2019 года в РФ вступают в силу новые законы и правила.
Тарантас Ньюс 29 ноября в 16:10
Транспорт

«Грузовой каркас» установили на юго‑востоке Москвы

В Юго-Восточном округе Москвы с воскресенья начинает действовать зона «грузового каркаса», для этого установили более 1 тысячи дорожных знаков.
РИАМО вчера в 17:30
Происшествия

В Ингушетии состоялась массовая драка на турнире по самбо

В Ингушетии состоялась массовая драка на турнире по самбо.
Газета.Ru 11:37
Наука

Ученые назвали смертельную опасность жирной пищи

Ученые Центра здравоохранения Университета Макгилла в Канаде рассказали, по какой причине жирная пища может повлиять на развитие и быстрое прогрессирование рака, пишет MedicalXpress.
Народные новости вчера в 07:58
Шоу-бизнес

Бывшая супруга короля Малайзии обратилась в полицию из-за угроз сыну

Известия 15:15
Политика

Володин предупредил Украину об угрозе потерять ряд областей

Ряд областей может выйти из состава Украины из-за притеснений малых народов и национализма.
Вечерняя Москва вчера в 05:04
Единоборства

Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева

Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Интерфакс-Спорт 29 ноября в 17:10
Происшествия

На улице Есенина произошло серьезное ДТП

Вечером в воскресенье, 1 декабря, на путепроводе по улице Есенина произошло ДТП.
RZN.info 13:02
Музыка

Сергей Шнуров отправил домой самую сильную участницу «Голоса»

REGNUM вчера в 11:24
Экономика

Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов

В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Российская газета 02:14
Авто

В России вводят ГОСТ для классических автомобилей

Росстандарт вводит ГОСТ для раритетных и классических автомобилей. Согласно приказу ведомства, он вступит в законную силу с марта 2020 года.
Вечерний курьер 28 ноября в 02:48
Энергетика

«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска на $12 млрд к «Газпрому»

Общая сумма требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
Профиль вчера в 01:05
Хоккей

Овечкин оформил первый хет-трик в сезоне

Телеканал 360° 07:10
Политика

США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»

Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
REGNUM 14:14
Политика

Горбачев призвал Россию и США не разрушать цивилизацию

Москва и Вашингтон должны сделать все возможное, чтобы не допустить начала новой холодной войны, которая может перейти в горячую стадию и привести к разрушению всей цивилизации.
Lenta.ru 11:11
Футбол

Дзюба — о победе над «Спартаком»: пускай на табло смотрят

RT на русском 13:45
Космос

«Хаббл» заснял пару взаимодействующих галактик

Источник изображения: ESA / Hubble & NASA, K. Larson et al.; CC BY 4.0 Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало новое изображение, полученное космическим телескопом "Хаббл".
Популярная механика 07:05
Происшествия

В Киеве обстреляли автомобиль депутата с ребенком

РИА Новости 13:02
Футбол

Моуринью пригласил болбоя «Тоттенхэма» на обед перед игрой АПЛ

Газета.Ru вчера в 02:53
Армия и оружие

Двое украинских военных подорвались на неизвестных устройствах

Двое военных, подорвавшись на неизвестных взрывных устройствах, получили ранения, несовместимые с жизнью, и скончались на месте.
Вести.Ru 13:46
Происшествия

Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали около 20 человек

По меньшей мере 19 человек погибли и ещё несколько пострадали в результате падения с моста автобуса Kia Granbird в Забайкальском крае.
RT на русском 04:42
Политика

Экс-президент Белоруссии высказался о статусе Крыма

Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что на сегодняшний день нет вариантов решения конфликта вокруг статуса Крыма.
Krym.News 11:39
Футбол

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой»

Чемпионат 13:24
Армия и оружие

Армия Сирии отразила атаку террористов в Идлибе

Коммерсантъ 29 ноября в 22:38
Политика

Посольство России прокомментировало реакцию США на закон об иноагентах

Ранее iReactor сообщал, что российские пользователи Сети активно комментируют реакцию Госдепа США на закон об иностранных агентах.
iReactor вчера в 23:36
Общество

Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц

Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Deita.ru 28 ноября в 20:45
Происшествия

На платформе МЦД после падения на рельсы погибла девушка

РИА Новости 11:36
Общество

Ди Каприо ответил на обвинения в поджоге лесов Амазонии

Lenta.ru вчера в 18:20
Армия и оружие

В сети появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

Видеоролик, на котором советский зенитный ракетный комплекс «Оса» сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache, был опубликован в сети одним из пользователей Twitter.
Аргументы и Факты вчера в 15:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное