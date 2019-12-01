Экономика
ИзвестияНабиуллина допустила снижение ставок по ипотеке до 7–8% годовых
По словам главы Банка России, ключевая ставка снижается и потенциал дальнейшего снижения тоже есть. «Оценка в 7–8% годовых в среднесрочной перспективе — это вполне реально», — приводит ТАСС слова Набиуллиной.
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Ставки опять снижаются, и такой потенциал дальнейшего снижения тоже есть. Оценка в 7-8% в среднесрочной перспективе - это вполне реально.
— Эльвира Набиуллина, российский политикРИА Новости вчера в 08:33
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