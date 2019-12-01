Экономика

ИзвестияИзвестияНабиуллина допустила снижение ставок по ипотеке до 7–8% годовых

По словам главы Банка России, ключевая ставка снижается и потенциал дальнейшего снижения тоже есть. «Оценка в 7–8% годовых в среднесрочной перспективе — это вполне реально», — приводит ТАСС слова Набиуллиной.
Читать в источнике
Комментировать60
Эльвира Набиуллина
Ставки опять снижаются, и такой потенциал дальнейшего снижения тоже есть. Оценка в 7-8% в среднесрочной перспективе - это вполне реально.
— Эльвира Набиуллина, российский политикРИА Новости вчера в 08:33

Подробнее о событии

Сегодняшнее число

Коммерсантъвчера в 17:35

Набиуллина допустила скорое снижение ипотечных ставок до 7–8%

Life.ruвчера в 10:09

Набиуллина назвала «реальным» снижение ставок по ипотеке до 7%

РЕН ТВвчера в 08:31

Набиуллина назвала вполне реальным снижение ставок по ипотеке до 7-8%

РИА Новостивчера в 08:33

Глава Центробанка допустила снижение ставок по ипотеке до 7%

URA.Ruвчера в 09:15

Набиуллина допускает снижение ставок по ипотеке до 7-8% «в среднесрочной перспективе»

ПРАЙМвчера в 08:33

Набиуллина допустила снижение ипотечных ставок до 7-8% годовых

ТАССвчера в 05:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 01:35, Ашберн
Происшествия

Число жертв аварии с туристическим автобусом в Тунисе возросло до 26

РБК вчера в 17:11
Единоборства

Абдулрашид Садулаев дисквалифицирован за футболку с Имамом Шамилем

Дагестанский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев дисквалифицирован на четыре месяца за то, что на чемпионате мира в Нур-Султане после победы надел футболку с изображением Имама Шамиля.
АиФ Дагестан 30 ноября в 12:44
Армия и оружие

В сети появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

Видеоролик, на котором советский зенитный ракетный комплекс «Оса» сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache, был опубликован в сети одним из пользователей Twitter.
Аргументы и Факты 30 ноября в 15:31
Происшествия

В Бурятии прохожий спас девочку, забытую пьяным дедом в сугробе

Житель Бурятии спас замерзающую в сугробе трехгодовалую девочку, забытую пьяным двоюродным дедом ночью на улице в районе дач в Заиграевском районе Бурятии, сообщает республиканский главк МЧС.
РИА Новости вчера в 23:55
Политика

Министр энергетики США ушел в отставку

Министр энергетики США Рик Перри ушел в отставку. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.
Lenta.ru вчера в 22:45
Футбол

Мельгарехо и Ананидзе повздорили в концовке матча с «Зенитом»

Чемпионат вчера в 13:09
Политика

В кабмине Украины заявили о готовности «принять пару областей» России

Вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о риске распада Украины из-за нетерпимости Киева к малым народам, заявил о «готовности принять пару областей» России.
РБК 00:09
Политика

Белый дом отказался от участия в слушаниях по импичменту Трампа

Белый дом направил в комитет палаты представителей по судебным делам уведомление о том, что не примет участие в слушаниях по импичменту президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 21:48
Шоу-бизнес

Михалкова рассказала, чем занялась после распада «Уральских пельменей»

Бывшая участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала в своем Instagram, чем занялась после ухода из коллектива.
РИА Новости вчера в 18:21
Общество

Киселев предложил РПЦ дискуссию о суррогатном материнстве

Журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев считает, что Русская православная церковь могла бы изменить свою позицию относительно суррогатного материнства путем религиозно-светских дискуссий, при этом он призвал разработать при участии РПЦ соответствующую моральную норму.
РИА Новости вчера в 18:53
Армия и оружие

В КНДР возвели десятки новых площадок для пусков ракет

За несколько месяцев северокорейские военные построили по всей КНДР десятки дополнительных бетонных площадок, с которых при помощи мобильных установок можно производить пуски различных типов ракет, включая межконтинентальные, сообщило японское издание Asahi Shimbun.
Взгляд.ру вчера в 22:57
Транспорт

На МЦД-2 второй раз за утро произошел сбой в движении поездов

РБК 01:16
Происшествия

Историка Соколова поместили в психбольницу СИЗО «Бутырка»

Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент Олег Соколов переведен в психбольницу московского СИЗО «Бутырка».
Известия вчера в 15:22
Финансы

После дивидендного гэпа «Северсталь» может расти в зону «двойной вершины»

Новости, кстати, были все достаточно неплохие по Америке. Вчера Америка отдыхала, ее не было.
Finam.Ru 29 ноября в 04:05
Кино

Миллиардер Блаватник профинансирует российские фильмы

Миллиардер Леонард Блаватник заключил договор о совместном продюсировании полнометражного кино с владельцем компании «Марс медиа» Рубеном Дишдишяном, пишут «Ведомости» со ссылкой на бизнесменов.
РБК 01:19
Происшествия

Родственникам погибших в ДТП в Забайкалье выплатят по миллиону рублей

Lenta.ru вчера в 23:26
Политика

Конгрессмен Джо Сестак вышел из президентской предвыборной гонки в США

Конгрессмен-демократ от штата Пенсильвания Джо Сестак объявил о выходе из президентской предвыборной гонки в США.
ТАСС вчера в 20:13
Общество

НТВ рассказал о жизни россиян за границей на пенсию

News.ru вчера в 14:04
Политика

На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений

РИА Новости вчера в 18:03
Авто

Новые правила для российских автомобилистов вступят в силу 1 декабря

Водителям с 1 декабря 2019 года необходимо изучить новые правила по использованию зимней резины на территории Таможенного союза.
iReactor 30 ноября в 01:52
Общество

Вильфанд пообещал россиянам «пятнистые» осадки в декабре

В декабре Россию ожидают неравномерные, «пятнистые» осадки. Об этом рассказал и.о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 23:59
Армия и оружие

Армия Сирии отразила атаку террористов в Идлибе

Life.ru 29 ноября в 21:03
Авто

Названы самые угоняемые в Москве автомобили

По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Московский Комсомолец вчера в 06:33
Шоу-бизнес

Ксения Собчак показала снимки с сыном Платоном на Мальдивах

В своем микроблоге Instagram журналистка Ксения Собчак показала поклонникам снимки, сделанные с 3-летним сыном Платоном на Мальдивах.
OAnews вчера в 17:11
Наука

Кофе по утрам помогает организму бороться с несколькими болезнями

Напитки, которые содержат кофеин, полезны для мозга и помогают в борьбе с когнитивными нарушениями, вызванными старением.
АМИТЕЛ 00:22
Игры

Rockstar распродаёт GTA V и Red Dead Redemption 2 с огромными скидками

С полным списком игр, которые участвуют в акции, можно ознакомиться на официальном сайте онлайн-магазина Rockstar.
Ferra 30 ноября в 04:47
Культура

Гусман высказался по поводу вырезанной из КВН шутки Светлакова

Постоянный член жюри КВН Юлий Гусман прокомментировал слова шоумена Сергея Светлакова о его шутке, вырезанной из выпуска КВН.
iReactor вчера в 10:34
Хоккей

«Трактор» отправил Василия Демченко в список отказов

Челябинский «Трактор» поместил голкипера Василия Демченко в список отказов. В течение 48 часов игрока может забрать любой из клубов КХЛ.
Челябинский обзор вчера в 09:27
Здоровье

Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи

В Ростовской области в Новочеркасске уволились три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
РБК вчера в 06:38
Общество

Минюст предложил ужесточить санкции за задержку зарплат

В настоящее время административный кодекс предусматривает для компаний штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, и в большинстве случаев эта санкция одинакова при задержке зарплаты и одному работнику, и тысяче.
Известия вчера в 18:41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное