Ставки опять снижаются, и такой потенциал дальнейшего снижения тоже есть. Оценка в 7-8% в среднесрочной перспективе - это вполне реально.

По словам главы Банка России, ключевая ставка снижается и потенциал дальнейшего снижения тоже есть. «Оценка в 7–8% годовых в среднесрочной перспективе — это вполне реально», — приводит ТАСС слова Набиуллиной.

Набиуллина допустила снижение ставок по ипотеке до 7–8% годовых

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