Экономика

REGNUMREGNUMВ Центробанке допустили снижение ставок по ипотеке до 7%

В России снижение ставок по ипотеке до уровня в 7−8% годовых вполне реально в среднесрочной перспективе, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия-1».
Читать в источнике
Комментировать57
Эльвира Набиуллина
Ставки опять снижаются, и такой потенциал дальнейшего снижения тоже есть. Оценка в 7-8% в среднесрочной перспективе - это вполне реально.
— Эльвира Набиуллина, российский политикРИА Новости 08:33

Подробнее о событии

Набиуллина допускает снижение ставок по ипотеке до 7-8% «в среднесрочной перспективе»

ПРАЙМ08:33

Заявка на дом

Российская газета12:05

Набиуллина считает реальным снижение ставок на ипотеку до 7% годовых

RT на русском09:50

Сегодняшнее число

Коммерсантъ17:35

Набиуллина назвала вполне реальным снижение ставок по ипотеке до 7-8%

РИА Новости08:33

Набиуллина считает «вполне реальным» снижение ставок по ипотеке до 7-8% годовых

Rambler News Service07:41

Набиуллина допустила снижение ипотечных ставок до 7-8% годовых

ТАСС05:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 21:35, Ашберн
Футбол

Гол Месси принес «Барселоне» победу над «Атлетико» в Ла Лиге

РИА Новости 17:08
Происшествия

В Киеве расстреляли автомобиль депутата с ребенком

РИА Новости 13:02
Происшествия

В Ингушетии состоялась массовая драка на турнире по самбо

В Ингушетии состоялась массовая драка на турнире по самбо.
Газета.Ru 11:37
Происшествия

Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Интерфакс 14:53
Происшествия

Родные погибших в ДТП в Забайкалье получат средства на похороны

АБН 19:37
Политика

США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»

Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
REGNUM 14:14
Армия и оружие

РФ создаст сплошное радиолокационное поле для защиты от крылатых ракет

Известия 18:30
Шоу-бизнес

Лолита Милявская продемонстрировала в Instagram глубокое декольте

Российская эстрадная певица Лолита Милявская продемонстрировала подписчикам в Instagram видео, на котором предстала перед публикой в боди с глубоким декольте.
Актуальные Новости 05:47
Политика

На Украине объявили о победе над Россией на мировом рынке вооружений

РИА Новости 18:03
Футбол

У экс-футболиста «Арсенала» Беника Афобе умерла двухлетняя дочь

В семье бывшего нападающего лондонского «Арсенала» Беника Афобе произошла трагедия: скончалась его двухлетняя дочь.
Sport24.ru 06:37
Общество

Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц

Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Deita.ru 28 ноября в 20:45
Финансы

Украинские эксперты ошеломили прогнозом курса доллара

Эксперты отмечают, что в текущей ситуации на курс гривны может оказать приватизация ПриватБанка, вопрос о дальнейшем транзите газа, получение очередного транша МВФ и встреча в «нормандском формате».
ГЛАС.RU вчера в 10:31
Шоу-бизнес

Бывшая жена короля Малайзии обратилась в полицию Москвы из-за угроз

РБК 15:15
Армия и оружие

Источник рассказал о ходе разработки нового российского авианосца

Источник добавил, что на сегодняшний день военное ведомство не определилось, какая из предлагаемых проектно-конструкторскими бюро концепций ляжет в основу нового авианосца.
РИА Новости 19:03
Экономика

Роспотребнадзор подхватил гепатит С

В АОДКБ представили список возражений, требуя признать акт Роспотребнадзора незаконным, а расследование — недействительным.
Коммерсантъ 17:35
Наука

Ученые рассказали о пользе ночных кошмаров

Ученые Женевского университета выяснили, что переживание страха во сне помогает справиться со стрессом во время бодрствования, сообщает портал Human Brain Mapping.
РИА Новости 06:34
Политика

США одобрили протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

Вашингтон завершил ратификацию протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО.
Lenta.ru 21:17
Происшествия

Найденную на Кубани в выгребной яме девочку изнасиловали

Свободные Медиа 10:01
Авто

Опубликованы фото Hongqi H7 2-го поколения от дизайнера Rolls-Royce

Китайский производитель FAW опубликовал в местной прессе фото 2-го поколения седана Hongqi H7.
Дни24 29 ноября в 09:48
Авто

Дизайнеры показали уникальный пикап Tesla Cybertruck

Уникальный электрический пикап Tesla Cybertruck продемонстрировали публике на прошлой неделе, однако интерес к автомобилю только усиливается.
Rusargument 04:52
Футбол

Хусаинов: гол «Зенита» в ворота «Спартака» нельзя было засчитывать

Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов выразил мнение, что арбитр Виталий Мешков ошибочно засчитал гол петербургского «Зенита» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (в данный момент счёт 1:0, перерыв).
Чемпионат 11:59
Культура

Гусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова

Ридус вчера в 08:37
Политика

Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
РИА Новости 12:14
Шоу-бизнес

Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Экс-участница комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своей жизни после ухода из коллектива.
iReactor 20:55
Наука

Под угрозой исчезновения оказалась рыба-клоун

Совместная группа биологов из Вудсхолского института океанографии (США) и Национального научно-исследовательского центра Франции установила, что рыба-клоун находится на стадии вымирания.
МонаВиста 29 ноября в 11:59
Политика

В МИД Греции осудили агрессивные высказывания Эрдогана

Резкие заявления внешнеполитического ведомства Греции прозвучали в ответ на озвученные президентом Турции Реджепом Эрдоганом планы продолжить разведку и бурение в исключительной экономической зоне Кипра, и «никакие крики и вопли» не смогут этому воспрепятствовать.
REGNUM вчера в 19:31
Общество

Le Monde заявила о победе России над алкоголизмом

Французская газета Le Monde отметила значительное снижение уровня потребления алкоголя в России.
РИА Новости 08:26
Общество

В РПЦ раскритиковали новые правила медосмотра водителей

Предлагаемый Минздравом порядок медосмотра водителей вызвал возмущение у председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона.
Ридус вчера в 12:28
Армия и оружие

Масштабные киберучения НАТО начинаются в Эстонии

В Эстонии с понедельника начинаются масштабные киберучения НАТО Cyber Coalition.
Росбалт 19:11
Космос

Обнаружены 19 галактик без темной материи

Область 45 03:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное