Экономика
ИзвестияНабиуллина допустила снижение ставок по ипотеке до 7–8% годовых
По словам главы Банка России, ключевая ставка снижается и потенциал дальнейшего снижения тоже есть. «Оценка в 7–8% годовых в среднесрочной перспективе — это вполне реально», — приводит ТАСС слова Набиуллиной.
Читать в источнике
Оценить18
Ставки опять снижаются, и такой потенциал дальнейшего снижения тоже есть. Оценка в 7-8% в среднесрочной перспективе - это вполне реально.
— Эльвира Набиуллина, российский политикРИА Новости 08:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 12:21, Ашберн
Экономика
Набиуллина объяснила укрепление рубля
Основной причиной укрепления рубля Набиуллина назвала приток капитала.
Здоровье
Как по рукам определить рак легких, рассказали врачи
Британские ученые рассказали, как можно быстро выявить рак легких по рукам, об этом информирует издание The Sun.
Происшествия
Водитель автобуса, рухнувшего с моста в Забайкалье, погиб
Водитель рейсового автобуса Kia Granbird, который днем 1 декабря рухнул с моста через замерзшую реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края, погиб в ходе ДТП.
Футбол
Зенит — Спартак 1:0 (2-й тайм)
У гостевого сектора стадиона "Газпром Арена", где в настоящий момент встречаются петербургский "Зенит" и московский "Спартак", заработала система шумоподавления.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал основные пути заражения ВИЧ
Заражение вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) все чаще происходит путем гетеросексуальных контактов.
Происшествия
На Кубани найденную в выгребной яме девочку изнасиловал отчим подруги
Армия и оружие
В ДНР рассказали об испытаниях новой станции радиоэлектронной борьбы
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет о проведении испытаний станции радиоэлектронной борьбы, которая предназначена для обнаружения и создания помех системам сотовой связи.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев опубликовал видео с крохотной дочкой
Девочку, как и сына Никиту, певцу родила суррогатная мать. Так что воспитывает детей Лазарев в одиночку.
Культура
Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках
Общество
В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам
Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
Футбол
«Динамо» обыграло «Локомотив» в матче РПЛ
Футболисты «Динамо» обыграли «Локомотив» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Армия и оружие
На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров
Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».
Политика
В Токио прошел митинг с требованием вернуть Японии южные Курилы
Митинг за возвращение "северных территорий", как в Японии называют южную часть Курильских островов, прошел в воскресенье в Токио.
Экономика
Украинские эксперты ошеломили прогнозом курса доллара
Эксперты отмечают, что в текущей ситуации на курс гривны может оказать приватизация ПриватБанка, вопрос о дальнейшем транзите газа, получение очередного транша МВФ и встреча в «нормандском формате».
Авто
Skoda рассказала о новинках в России в 2020 году
В 2020 году чешская компания Skoda представит в России три новинки: кроссовер Karoq, лифтбек Rapid второго поколения и семейство Octavia четвертого поколения.
Политика
Посольство России прокомментировало реакцию США на закон об иноагентах
Ранее iReactor сообщал, что российские пользователи Сети активно комментируют реакцию Госдепа США на закон об иностранных агентах.
Политика
В ЕС заявили об отсутствии однозначной позиции в отношении России
У стран, входящих в Евросоюз, нет единой позиции касательно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в опубликованном в воскресенье, 1 декабря, интервью газете El Pais.
Политика
Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему лидеру страны Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с главой РФ Владимиром Путиным и другими участниками саммита «нормандской четверки» в Париже, передает РИА Новости.
Наука
Ученые назвали предотвращающий рак «утренний» напиток
Как выяснили ученые из Бразилии, США, Франции и Германии, определенный рецептор в мозге играет ключевую роль в старении органа.
Авто
«Москвич-400»: как создавали первый народный автомобиль в СССР
Поручение власти было передано руководству завода КИМ, где в 1940 году вышла модель КИМ-10, в основе которой лежала американский автомобиль Ford Prefect.
Технологии
Пользователи все еще могут бесплатно перейти на Windows 10
Проще говоря, следует загрузить утилиту, выбрать в ней пункт «Обновить сейчас» вместе «Создания установочного носителя» и получить бесплатный доступ к самой последней версии операционной системы Windows 10.
Происшествия
В Киеве ребенок погиб во время обстрела автомобиля
Неизвестные в Киеве вечером открыли огонь по автомобилю Range Rover, где в тот момент находился ребенок.
Политика
Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
Экономика
В Минфине РФ рассказали о нефинансировании ВСМ из Москвы в Петербург
Заместитель российского министра финансов Андрей Иванов заявил: "В большой федеральной команде есть решение по трассе Москва — Санкт Петербург, и эта трасса, по нашим оценкам, не требует привлечения дополнительных бюджетных финансов".
Экономика
Экс-министр экономики назвал виновных в обесценивании вкладов россиян
Бывший министр экономики Андрей Нечаев объяснил обесценивание вкладов в годы Перестройки тем, что власти напечатали слишком много денег.
Энергетика
«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска на $12 млрд к «Газпрому»
Общая сумма требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
Шоу-бизнес
Анна Семенович из-за болезни сделала операцию на груди
Анна Семенович стала гостьей передачи «Секрет на миллион». В эфире НТВ певица рассказала, что из-за болезни делала операцию на груди.