Ставки опять снижаются, и такой потенциал дальнейшего снижения тоже есть. Оценка в 7-8% в среднесрочной перспективе - это вполне реально.

По словам главы Банка России, ключевая ставка снижается и потенциал дальнейшего снижения тоже есть. «Оценка в 7–8% годовых в среднесрочной перспективе — это вполне реально», — приводит ТАСС слова Набиуллиной.

Набиуллина допустила снижение ставок по ипотеке до 7–8% годовых

Происшествия Водитель автобуса, рухнувшего с моста в Забайкалье, погиб Водитель рейсового автобуса Kia Granbird, который днем 1 декабря рухнул с моста через замерзшую реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края, погиб в ходе ДТП.

Армия и оружие В ДНР рассказали об испытаниях новой станции радиоэлектронной борьбы Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет о проведении испытаний станции радиоэлектронной борьбы, которая предназначена для обнаружения и создания помех системам сотовой связи.

Экономика Украинские эксперты ошеломили прогнозом курса доллара Эксперты отмечают, что в текущей ситуации на курс гривны может оказать приватизация ПриватБанка, вопрос о дальнейшем транзите газа, получение очередного транша МВФ и встреча в «нормандском формате».

Авто Skoda рассказала о новинках в России в 2020 году В 2020 году чешская компания Skoda представит в России три новинки: кроссовер Karoq, лифтбек Rapid второго поколения и семейство Octavia четвертого поколения.

Политика В ЕС заявили об отсутствии однозначной позиции в отношении России У стран, входящих в Евросоюз, нет единой позиции касательно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в опубликованном в воскресенье, 1 декабря, интервью газете El Pais.

Политика Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему лидеру страны Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с главой РФ Владимиром Путиным и другими участниками саммита «нормандской четверки» в Париже, передает РИА Новости.

Наука Ученые назвали предотвращающий рак «утренний» напиток Как выяснили ученые из Бразилии, США, Франции и Германии, определенный рецептор в мозге играет ключевую роль в старении органа.

Авто «Москвич-400»: как создавали первый народный автомобиль в СССР Поручение власти было передано руководству завода КИМ, где в 1940 году вышла модель КИМ-10, в основе которой лежала американский автомобиль Ford Prefect.

Технологии Пользователи все еще могут бесплатно перейти на Windows 10 Проще говоря, следует загрузить утилиту, выбрать в ней пункт «Обновить сейчас» вместе «Создания установочного носителя» и получить бесплатный доступ к самой последней версии операционной системы Windows 10.

Политика Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.