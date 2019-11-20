Экономика
REGNUMНабиуллина: экономический рост оказался скромнее ожидаемого
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина фиксирует скромный рост экономики России, передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября.
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ГД одобрила основные направления денежно-кредитной политики на 2020–2022 годы
Государственная Дума РФвчера в 06:18
Эльвира Набиуллина заявила о скромном росте экономики России
Общественное телевидение Россиивчера в 06:17
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Единоборства
Глава WBC раскритиковал Сергея Ковалёва
Маурисио Сулейман, являющийся главой WBC, подверг жёсткой критике российского боксёра Сергея Ковалёва.
Общество
Медик, одобрившая новую систему медосмотра водителей, уволилась
Днем 21 ноября стало известно, что Минздрав откладывает вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей с учетом обеспокоенности граждан .
Происшествия
Самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы
Boeing 737 авиакомпании Turkish Airlines, прибывший из Стамбула, совершил в четверг аварийную посадку в аэропорту Одессы.
Происшествия
В Ленинградской области мужчина открыл огонь из автомата с балкона
В деревни Колтуши в Ленинградской области мужчина открыл стрельбу с балкона квартиры.
Шоу-бизнес
Жанна Агузарова выступила на одной сцене с Аллой Пугачевой
Особое внимание журналистов привлекла к себе Жанна Агузарова. Звезда 90-х давно не появлялась на сцене и в свете.
Общество
Суд в США приговорил российского программиста к четырем годам тюрьмы
Суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил к четырем годам лишения свободы российского программиста Станислава Лисова, который еще в феврале признал себя виновным в создании троянской программы NeverQuest, с помощью которой похищались деньги со счетов в американских банках.
Общество
Россиянам рассказали о наступлении неклассической зимы
Наступление зимы в столичном регионе получилось неклассическим.
Политика
Горбачев оценил слова Путина о причинах распада СССР
Бывший советский лидер Михаил Горбачев прокомментировал слова президента Российской Федерации Владимира Путина о причине распада СССР, прозвучавшие на площадке инвестфорума "Россия зовет!".
Футбол
Семак рассказал о травмированных перед матчем с «Рубином»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных футболистов перед матчем 17-го тура РПЛ с «Рубином».
Технологии
Павел Дуров порекомендовал пользователям удалить WhatsApp
Кино
Раскрыт секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»
При съемке интимных сцен в российском кино используются тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи.
Авто
Новый Kia Optima показали официально
Компания KIA рассекретила седан KIA K5 (Optima) нового поколения и уже начала прием заказов на него.
Экономика
«Газпром» продаст свои акции более чем на 200 млрд рублей
Исходя из текущей стоимости акций «Газпрома» на Московской бирже (255,98 рублей за бумагу) пакет может быть продан за 217,7 млрд рублей.
Наука
Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий
Ученые из США вывели точную формулу, которая позволяет пересчитать возраст собаки в человеческий. Волгоград, 19 ноября / «Волга-Медиа.ру» /.
Наука
Названа основная причина возникновения рака
Специалисты установили, что причиной возникновения рака становится взаимодействие бактерий и гликопротеина MUC1, который покрывает апикальную поверхность эпителиальных клеток в органах, пишут «Известия» со ссылкой на MedicalXpressэ MUC1 выполняет в основном защитную функцию, но при постоянном воспалении гликопротеин может стать причиной возникновения патогенных процессов.
Гаджеты
Xiaomi представила в Москве новые смартфоны
Цены на Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro варьируются от 39990 до 44990 руб. Redmi Note 8T в зависимости от объема памяти стоить от 13990 до 17990 руб. Mi Note 10, как говорят в компании, первый смартфон, получивший 108-мегапиксельную камеру, состоящую из пяти модулей.
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева рассказала, сколько зарабатывают фигуристы
Фото: Елизавета Туктамышева Фигуристка рассказала, что за первое место на чемпионате мира спортсмену заплатят около 50 тыс. долларов.
Киберспорт
В Epic Games Store готовятся бесплатно раздавать Rayman Legends
Вдобавок проект есть и на консолях: PS4 — 1069 рублей Xbox One — Game Pass или 15 долларов Nintendo Switch — 1049 рублей Страница Bad North в Epic Games Store На смену тактическому «околорогалику» придёт один из лучших платформеров за последние десять лет — красочный Rayman Legends от Мишеля Анселя.
Шоу-бизнес
Полиция допросила Лолиту из-за хакерского взлома почты ее мужа
Здоровье
Самарским частным клиникам предложили отказаться от абортов
Переговоры с частными клиниками о прекращении проведения абортов провело министерство здравоохранения Самарской области, 19 ноября сообщает новостной портал 63.ru.
Экономика
Американский экономист шокировал российских либералов
Американский экономист, журналист Forbes Кеннет Рапоза до глубины души расстроил российских либералов, которые постоянно заявляют, что экономика России разваливается.
Общество
Минздрав отложил введение новых правил медосмотра для водителей
Президент России Владимир Путин прокомментировал сложившуюся ситуацию, назвав данные правила "чушью" и обратив внимание Минздрава, инициировавшего принятие новых правил медосмотра, что стоимость медицинских документов увеличилась до размера половины минимального размера оплаты труда.
Общество
На космодроме Восточный вскрылись новые хищения
Общество
Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
Шоу-бизнес
Волочкова: «Я бы не хотела вновь оказаться в Большом»
В момент выступления в зале были самые близкие люди. Так, среди зрителей сидела и дочка Волочковой 14-летняя Ариадна.
Экономика
В Госдуме объявили о мировом экономическом кризисе
Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).
Транспорт
Путин в числе первых пассажиров проехался по МЦД
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что первым пассажирам Московских центральных диаметров в день запуска бесплатно раздадут горячий чай.
Общество
Сбербанк объяснил отправку кода с призывом «убивать евреев» ошибкой
Для подачи заявки на кредит в офисе банка, согласно СМС, необходимо было сообщить пароль CRYVKILLJEWS (что можно расшифровать как «Плачь, убивай евреев»).
Политика
Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.