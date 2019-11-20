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Политика Горбачев оценил слова Путина о причинах распада СССР Бывший советский лидер Михаил Горбачев прокомментировал слова президента Российской Федерации Владимира Путина о причине распада СССР, прозвучавшие на площадке инвестфорума "Россия зовет!".

Авто Новый Kia Optima показали официально Компания KIA рассекретила седан KIA K5 (Optima) нового поколения и уже начала прием заказов на него.

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