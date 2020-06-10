Экономика
Вести.RuНабиуллина: экономика России восстановится за несколько кварталов
Российскую экономику ожидают несколько кварталов восстановления после пандемии, заявила в Госдуме глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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Коронавирус не просто на время заморозил нормальную жизнь — мы все понимаем, что последствия эпидемии не улетучатся сразу после отмены ограничений. И, по сути, коронавирус сдвинул те траектории, по которым бы развивалась экономика и финансовая система.
— Эльвира Набиуллина, российский политикREGNUM 03:25
с чего всё началось
Российской экономике потребуется несколько кварталов, чтобы восстановиться после пандемии и распространения коронавируса, заявила в Госдуме глава Банка России Эльвира Набиуллина.ТАСС03:08
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По данным регионального оперштаба, в среду, 10 июня, официально подтверждено заражение коронавирусом у 242 человек.
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Игорь Кокунов (Вася Бандит), который 27 лет координировал действия криминалитета, задержан в Московской области.
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Собянин: Возвращение к нормальной жизни займет два месяца
Москве понадобится около двух месяцев для возвращения к нормальной жизни.
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Опубликованы условия домашнего ареста Михаила Ефремова
Народные новости 04:27
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Заксобрание Иркутской области объявило досрочные выборы губернатора
В среду, 10 июня, в Иркутске на 31-й сессии Законодательного собрания Иркутской области назначены выборы губернатора региона.
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Tesla получит новые «бесконечные» аккумуляторы
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«Надо, что называется, подхватить эти тенденции перехода в цифру, брать пример с компаний-лидеров цифровизации», — отметил российский лидер на совещании по связи и IT-индустрии.
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Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер 9 июня в 52-ой больнице Москвы, подтвердили его друзья и коллеги информагентствам.
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