Экономика
РИА НовостиНабиуллина: эскроу-счета могут привести к временному удорожанию жилья
Переход к эскроу-счетам может привести к некоторому повышению стоимости жилья и снижению объемов его строительства в РФ, но это будет временно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 15:58, Вашингтон
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Власти Венесуэлы заподозрили Гуайдо в попытке продать регион
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге Генпрокуратура Венесуэлы начала расследование в отношении лидера оппозиции Хуана Гуайдо, незаконно объявившего себя президентом, за попытку продать регион Эссекибо, сообщает РИА Новости.
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Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия подготовили программу интеграции.
Газета.Ru 15:23
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МВД предложило изменить правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
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Путин проверит строительство космодрома «Восточный»
Президент России Владимир Путин 6 сентября побывает на космодроме «Восточный» и посмотрит, как строятся новые объекты, сообщает 5 сентября пресс-служба Кремля.
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Экс-король Малайзии пожалел о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с обладательницей титула "Мисс Москва — 2015" Оксаной Воеводиной.
РИА Новости 14:38
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На месте обрушения здания в Подмосковье найдено тело
Спасатели обнаружили тело одного из погибших работников на месте обрушения здания бывшего детского лагеря в Подмосковье.
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Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
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Белорусский лидер опроверг обвинения в том, что в своей внешней политике якобы развернулся на Запад, подчеркнул, что Белоруссия никогда не предаст «своего старшего брата».
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Минфин уточнил условия получения новых льгот для НПЗ
В текущих условиях, добавил господин Сазанов, необходимы инвестиции в углубляющие процессы переработки нефти, такие как гидрокрекинг, каткрекинг, замедленное коксование, а также в процессы, направленные на преобразование темных нефтепродуктов в светлые.
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту РФ Владимиру Путину поскорее заключить мирный договор для развития двусторонних отношений.
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