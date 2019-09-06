Переход к эскроу-счетам может привести к некоторому повышению стоимости жилья и снижению объемов его строительства в РФ, но это будет временно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Набиуллина: эскроу-счета могут привести к временному удорожанию жилья

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