Экономика
РИА НовостиНабиуллина: эскроу-счета могут привести к временному удорожанию жилья
Переход к эскроу-счетам может привести к некоторому повышению стоимости жилья и снижению объемов его строительства в РФ, но это будет временно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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Автоматически обработаны 6984 источника, обновлено в 11:23, Вашингтон
Экономика
Набиуллина назвала нереалистичными прогнозы Минэкономразвития
Прогнозы Минэкономразвития относительно темпов роста потребительского кредитования кажутся нереалистичными, заявила на брифинге в пятницу, 6 сентября, председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
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Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в преддверии боя с Дастином Порье сумел согнать вес до требуемых 70,3 кг.
Чемпионат 02:05
Происшествия
В ЦИК РФ рассказали о самочувствии Эллы Памфиловой после нападения
Напомним, что в ночь на 6 сентября на председателя ЦИК Памфилову было совершено нападение в ее доме в Подмосковье.
Вечерняя Москва 06:05
Общество
В Сочи сошедшие после мощного ливня сели перекрыли дороги
По данным мэрии, на старой дороге Новороссийского шоссе по причине небольшого селя временно перекрыто движение автотранспорта, а также отключен газ в 30 частных домах.
Российская газета 02:52
Армия и оружие
РБК публикует фото погибших в Сирии военных
Подлинность фото подтвердил источник РБК, знакомый с обстоятельствами их гибели. К трем портретам в траурных рамках возложены цветы.
РБК 08:32
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев решением Алексеевского районного суда Белгородской области освобождены на основании их ходатайства об УДО.
RT на русском 03:01
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
РИА Новости 09:53
Футбол
Быстров рассказал о своём отношении к геям
Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров рассказал о своём отношении к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации, а также вспомнил инцидент из 2018 года, когда его ударил по лицу неизвестный мужчина, находившийся возле одного из петербургских гей-клубов.
Чемпионат 09:40
Шоу-бизнес
Раскрыта стоимость свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова
Напомним, поклонники заметили на пальце Собчак обручальное кольцо.
VSE42.RU 05:20
Происшествия
Основателя «Рольфа» объявили в международный розыск
Россия объявила в международный розыск основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:48
Армия и оружие
ВСУ перепродают военную технику под видом списания на утилизацию
Офицеры ВСУ распродают военную технику под видом ее списания на утилизацию.
ИА Новороссия 11:12
Экономика
Путин поддержал идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых
Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал идею ипотеки для молодых семей, проживающих в Дальневосточном федеральном округе, по сниженной процентной ставке.
Политическая Экспертиза вчера в 03:37
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк планирует рассказать правду о своем здоровье
Актриса Анастасия Заворотнюк планирует сообщить зрителям правду о своем здоровье, в настоящее время она выбирает площадку для интервью.
Вечерняя Москва 06:06
Авто
В Сети вспомнили эталонную ГАЗ-3101 «Волга»
ГАЗ-3101 по уровню комфорта и оснащенности мог соперничать даже с иностранными автомобилями премиальных брендов.
SpeedMe 03:00
Политика
Бывшему гендиректору «Рустави 2» предъявили новые обвинения
Генеральная прокуратура Грузии предъявила новые обвинения бывшему генеральному директору телеканала «Рустави 2» Нике Гварамии, передает 6 сентября «Первый канал грузинского телевидения».
REGNUM 06:53
Армия и оружие
США отклонили предложение России о покупке новейших ракет
Вашингтон не склонен принимать предложение Москвы о возможности поставки Россией своих новейших вооружений, в том числе гиперзвуковых ракет, Соединенным Штатам.
ТАСС 09:51
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Пропавшая пассажирка затонувшего в Крыму катера найдена мертвой
В Крыму найдено тело россиянки, которая находилась на борту затонувшего возле берегов Судака прогулочного катера.
Lenta.ru 07:21
Общество
Открыт после реконструкции Музей обороны и блокады Ленинграда
Напомним, ранее обсуждалась идея строительства для него нового здания, однако власти Петербурга прислушались к мнению городского сообщества, которое выступало активно против, и сохранили музей на прежнем месте.
Российская газета 08:55
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МИР 24 вчера в 13:56
Армия и оружие
Стало известно о гибели украинского силовика при похищении Цемаха
В ходе «спецоперации по похищению» экс-командира «ПВО ДНР» Владимира Цемаха погиб украинский военный разведчик, сообщают СМИ.
Взгляд.ру 09:34
Экономика
Участники ВЭФ подписали соглашения на 3,4 трлн рублей
В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) было подписано 270 соглашений, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Трутнев.
Коммерсантъ 06:19
Политика
Зеленский убрал препятствие для обмена заключенными с Россией
В конце августа юрист сообщал, что отсутствие указов о помиловании, подписанных Зеленским, является препятствием для продолжения переговоров по обмену.
Lenta.ru 11:11
Общество
Человек-паук официально покинул киновселенную Marvel
Студия Marvel больше не будет заниматься продюсированием фильмов с участием Человека-паука, сообщает Variety.
Российская газета 07:19
Футбол
АПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока августа
Английская Премьер-лига огласила список претендентов на звание лучшего игрока турнира в августе.
Чемпионат 08:03
Общество
Главу антикоррупционного бюро Украины оштрафовали за элитный отдых
Сарненский районный суд Ровенской области оштрафовал главу Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника за элитный отдых.
Известия 07:54
Политика
Лукашенко заявил о готовности закупать нефть через Польшу и Прибалтику
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска есть возможность начать импорт нефти по северному маршруту — через Польшу и Прибалтику и предложил России договариваться «по-человечески».
RT на русском 07:30
Футбол
Футболист Игорь Акинфеев исполнил мечту маленького фаната из Ярославля
Новости Ярославля 76.ru 10:08
Общество
Ураган «Дориан» достиг побережья Северной Каролины
Ураган "Дориан", который ослабел до первой категории по шкале Саффира - Симпсона, обрушился на побережье американского штата Северная Каролина в районе мыса Хаттерас.
ТАСС 09:37