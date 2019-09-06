Экономика

РИА НовостиРИА НовостиНабиуллина: эскроу-счета могут привести к временному удорожанию жилья

Переход к эскроу-счетам может привести к некоторому повышению стоимости жилья и снижению объемов его строительства в РФ, но это будет временно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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Набиуллина: переход застройщиков на эскроу-счета может временно повысить цены на жилье

ТАСС10:06

Набиуллина: эскроу-счета могут привести к временному удорожанию жилья

РИА Новости09:22

Рост цен на жилье в связи с переходом на эскроу будет временным - Набиуллина

Интерфакс10:21

ЦБ анонсировал рост цен на жилье

BFM.ru08:49

Набиуллина не исключила роста цен на жилье из-за перехода на эскроу-счета

Rambler News Service09:48

Около трети застройщиков перешли на эскроу-счета – Набиуллина

Аргументы и Факты10:40

На эскроу-счета перешли около 30% застройщиков

DP.RU09:07
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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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