Экономика
РИА НовостиНабиуллина: эскроу-счета могут привести к временному удорожанию жилья
Переход к эскроу-счетам может привести к некоторому повышению стоимости жилья и снижению объемов его строительства в РФ, но это будет временно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 15:14, Вашингтон
Политика
Зеленский рассказал, как пройдет обмен пленными
Обмен пленными между Россией и Украиной состоится в ночь на субботу, 7 сентября. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
ТВ Центр 14:59
Единоборства
Хабиб разделся для попадания в вес
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов снял одежду, чтобы попасть в вес перед поединком против американца Дастина Порье, передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 02:33
Армия и оружие
РБК публикует фото погибших в Сирии военных
Подлинность фото подтвердил источник РБК, знакомый с обстоятельствами их гибели. К трем портретам в траурных рамках возложены цветы.
РБК 08:32
Общество
Открыт после реконструкции Музей обороны и блокады Ленинграда
Российская газета 08:55
Транспорт
В МВД разработали новые правила получения прав на вождение грузовиков
В Министерстве внутренних дел России подготовили поправки к закону «О безопасности дорожного движения», меняющие правила получения прав на вождение грузовиков.
RT на русском 14:58
Происшествия
На месте обрушения здания в Подмосковье найдено тело
Спасатели обнаружили тело одного из погибших работников на месте обрушения здания бывшего детского лагеря в Подмосковье.
RT на русском 14:31
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V сожалеет о браке с "Мисс Москва" Оксаной Воеводиной.
Газета.Ru 13:32
Общество
Врачи оспорили миф о вреде соли
"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости 08:41
Финансы
ЦБ опустил ключевую ставку до минимума за пять лет
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 6 сентября, принял решение снизить ключевую ставку до 7 процентов годовых, что стало минимальным значением с 2014 года.
Lenta.ru 06:34
Автоспорт
Фернандо Алонсо намекнул на возвращение в Формулу 1 в 2021-м
Двукратный чемпион мира Формулы 1 Фернандо Алонсо присутствует на Гран При Италии в качестве посла McLaren.
Autosport.com.ru 12:41
Космос
Корабль «Союз» с роботом «Фёдор» отстыковался от МКС
Пилотируемый космический корабль «Союз МС-14» с роботом «Фёдор» на борту отстыковался от Международной космической станции (МКС), сообщили вечером 6 сентября в Роскосмосе.
REGNUM 14:36
Происшествия
В ЦИК подтвердили информацию о нападении на главу комиссии Э.Памфилову
Пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ подтвердила информацию о нападении на главу комиссии Эллу Памфилову.
Агентство Москва 06:06
Футбол
Футболист Игорь Акинфеев исполнил мечту маленького фаната из Ярославля
Новости Ярославля 76.ru 10:08
Авто
Концерн FCA расскажет о своей работе
SpeedMe 08:44
Шоу-бизнес
Певица Натали показала, как получить на фото длинные ноги
Певица Натали показала своим подписчикам в Instagram «магию фото». Она выложила два снимка из фотосессии для клипа «Я без оружия».
Телепрограмма 07:32
Экономика
Альфа-банк начал анализ Полюса и Polymetal с рекомендацией «выше рынка» для бумаг компаний
Прогнозная стоимость бумаг "Полюса", установленная экспертами, составляет $66,5 за штуку, Polymetal - 14,3 фунта стерлингов за штуку.
Финмаркет вчера в 10:41
Политика
Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США
Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.
РБК вчера в 08:05
Политика
Лукашенко попросил Россию «не гнобить и не наклонять» Белоруссию
3 сентября президенту Белоруссии передали для дальнейшего одобрения проект программы по интеграции с Россией.
Известия 07:03
Футбол
Кокорин и Мамаев досрочно вышли на свободу
Обвинительные приговоры были вынесены ив отношении брата Кокорина Кирилла (полтора года) и их друга Александра Протасовицкого (год и пять месяцев).
ГЛАС.RU 03:28
Общество
Собянин назвал каждый пятый рубль бюджета московским
«Не будет каждого пятого рубля в стране», — сказал Собянин.
РБК 07:35
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук заговорила о рождении еще одного ребенка
Телепрограмма 03:48
Авто
Бывший главный дизайнер Infiniti Карим Хабиб перейдет в Kia
Карим Хабиб, который с 2017 г. отвечал за дизайн новых автомобилей Infiniti, переходит в Kia.
AutoNews 07:18
Гаджеты
Sony выпустила плеер Walkman NW-A105
Компания Sony, которую все знают и любят за ее качественные плееры для прослушивания музыки, официально анонсировала достаточно интересный плеер Walkman NW-A105.
Megaobzor.com 03:31
Политика
В США начали антимонопольное расследование в отношении Facebook
4 июня стало известно, что власти США намерены провести антимонопольное расследование в отношении крупных корпораций, в том числе Google, Apple, Facebook и Amazon, решив выяснить, не злоупотребляют ли они рыночной властью.
Известия 10:10
Здоровье
Чем могут быть опасны протеиновые коктейли, выяснили медики
Австралийские медики выяснили, что протеиновые коктейли могут быть опасны, так как способны провоцировать переедание.
ГлавУфа 07:29
Авто
Mercedes-Benz представил в РФ новый микроавтобус Sprinter Tourist
Компания Mercedes-Benz Vans представила на Международной выставке COMTRANS-2019 новый премиальный туристический микроавтобус Sprinter Tourist.
Автоновости дня 10:11
Культура
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия 12:54
Футбол
Молодежная сборная России победила Сербию в отборе Евро-2021
Молодежная сборная России провела первый матч отборочного этапа Евро-2021. На своем поле россияне принимали команду Сербии.
Спорт-Экспресс 13:51