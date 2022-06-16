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Набиуллина исключила конфискацию валютных вкладов и запрет доллара

В России не будут конфисковывать валютные вклады и запрещать доллар, евро и другие иностранные валюты, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе сессии «Российская экономика: современные вызовы и точки опоры» в рамках ПМЭФ-2022.
РБК
Также Набиуллина заявила, что ограничения на движение капитала и валюты будут сниматься по мере стабилизации финансовой системы.
Frank Media
"У нас еще другие валюты есть", – добавила Набиуллина.
РЕН ТВ
Также с мая банки получили право продавать валюту, отличную от долларов США и евро, без ограничений.
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Подробнее о событии

Набиуллина исключила конфискацию валютных вкладов и запрет доллара
РБК04:07
Глава ЦБ Набиуллина: запрета на хождение доллара, евро и других валют в России не будет
РИА Новости04:01
Набиуллина пообещала не вводить запрет на хождение доллара и евро
BFM.ru03:20
Набиуллина пообещала не запрещать доллар и евро в России
Московский Комсомолец03:35
Глава ЦБ Набиуллина исключила конфискацию валютных вкладов и запрет доллара в России
Lenta.ru03:29
Набиуллина пообещала не запрещать доллар и не замораживать валютные вклады
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Набиуллина пообещала, что доллар и евро запрещены не будут
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