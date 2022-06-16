Будьте в Плюсе

Набиуллина исключила конфискацию валютных вкладов и запрет доллара

В России не будут конфисковывать валютные вклады и запрещать доллар, евро и другие иностранные валюты, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе сессии «Российская экономика: современные вызовы и точки опоры» в рамках ПМЭФ-2022.
РБК
Также Набиуллина заявила, что ограничения на движение капитала и валюты будут сниматься по мере стабилизации финансовой системы.
Frank Media
На фоне западных санкций в марте ЦБ ввел ограничения на снятие наличной валюты в банках.
РБК
Центробанк с 20 мая разрешил банкам без ограничений продавать любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов США и евро.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Набиуллина исключила конфискацию валютных вкладов и запрет доллара
РБК04:07
Набиуллина пообещала не запрещать доллар и не замораживать валютные вклады
Коммерсантъ03:24
Набиуллина пообещала, что доллар и евро запрещены не будут
ТАСС03:54
Набиуллина пообещала не запрещать доллар и евро в России
Московский Комсомолец03:35
Глава ЦБ Набиуллина исключила конфискацию валютных вкладов и запрет доллара в России
Lenta.ru03:29
Глава ЦБ Набиуллина: запрета на хождение доллара, евро и других валют в России не будет
РИА Новости04:01
Набиуллина пообещала не вводить запрет на хождение доллара и евро
BFM.ru03:20

Интересное

OMV вслед за Eni и Uniper сообщила о сокращении поставок газа из России

Австрийская энергетическая компания OMV получила от «Газпрома» уведомление о снижении объемов поставки газа.
РБК21:52

МО РФ проинформировало о продвижении союзных войск в Донбассе и на Украине 16 июня

Российское МО рассказывает о продвижении союзных войск в Донбассе и на Украине по состоянию на четверг, 16 июня.
Solenka.info05:26

WP: Минторг США и ФБР расследуют, как американская электроника попала к российскому ВПК

Минторг США совместно с Федеральным бюро расследований (ФБР) начали выяснять у американских технологических компаний, как произведенная ими электроника попала в российские радиолокационные системы, беспилотники, танки, наземное оборудование управления и в корабли береговой обороны.
Lenta.ru03:46

Роспотребнадзор рекомендовал регионам ввести дополнительные меры против завоза чумы

Роспотребнадзор рекомендует региональным властям быть готовыми к мероприятиям для недопущения завоза чумы, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новостивчера в 09:28

Глава ДНР Пушилин призвал освободить все русские города на Украине, в том числе Одессу

Говоря о будущем президента Украины Владимира Зеленского, Пушилин отметил, что, по его мнению, тот должен предстать перед международным трибуналом из-за военных преступлений в Донбассе.
РИА Новости04:11

Вышедшие с комбината «Азот» женщины сообщили о множестве иностранных наемников на заводе

На химическом комбинате «Азот» в Северодонецке, который удерживают украинские боевики, находится много иностранных наемников.
Lenta.ru01:14

IKEA продаст все четыре фабрики в России

"Интер ИКЕА" в России уменьшит штат сотрудников на собственных производствах и начнет процесс поиска новых владельцев для всех четырех фабрик в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях, добавляют в компании.
ТАССвчера в 06:17

Глава Минфина Силуанов предложил пересадить чиновников на отечественные автомобили «Лада»

Министр финансов России Антон Силуанов предложил пересадить чиновников на отечественные автомобили.
Lenta.ru03:28

Депутат Шеремет назвал угрозу Киева нанести удар по Крымскому мосту самоубийством

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет назвал самоубийством угрозу представителей Киева уничтожить Крымский мост.
Газета.Ru04:35