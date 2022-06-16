В России не будут конфисковывать валютные вклады и запрещать доллар, евро и другие иностранные валюты, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе сессии «Российская экономика: современные вызовы и точки опоры» в рамках ПМЭФ-2022.