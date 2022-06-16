В России не будут конфисковывать валютные вклады и запрещать доллар, евро и другие иностранные валюты, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе сессии «Российская экономика: современные вызовы и точки опоры» в рамках ПМЭФ-2022.
Минторг США совместно с Федеральным бюро расследований (ФБР) начали выяснять у американских технологических компаний, как произведенная ими электроника попала в российские радиолокационные системы, беспилотники, танки, наземное оборудование управления и в корабли береговой обороны.
Роспотребнадзор рекомендует региональным властям быть готовыми к мероприятиям для недопущения завоза чумы, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Интер ИКЕА" в России уменьшит штат сотрудников на собственных производствах и начнет процесс поиска новых владельцев для всех четырех фабрик в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях, добавляют в компании.