Коронавирус

RuNews24.ruRuNews24.ruНабиуллина: Месяц карантина обойдется экономике России в 1,5-2% ВВП

Ранее специалисты НИУ ВШЭ оценили ущерб российской экономике от нерабочего апреля. По их словам, ожидается удар в 2-2,5% ВВП, однако впоследствии показатели должны вырасти.
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Глава ЦБ оценила ущерб экономике от месячного карантина

Rambler News Service03 апреля в 07:29

Набиуллина: нерабочий апрель может стоить России 1,5–2% ВВП

Коммерсантъ03 апреля в 08:14

Поддержка российской экономики в условиях пандемии. Что предлагает ЦБ

ТАСС03 апреля в 09:06

Набиуллина оценила потери экономики от месяца каникул

Ведомости03 апреля в 07:49

ЦБ РФ оценил возможные убытки от месяца карантина в 1,5-2% ВВП в 2020 году

Интерфакс03 апреля в 07:46

Бремя и пространство

Российская газета14:02

Набиуллина отказалась от количественных оценок состояния экономики России

REGNUM03 апреля в 07:30
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Авто

Автомобили в США подешевеют, но будут менее экологичными

На днях американское агентство, которое отвечает за охрану окружающей среды, опубликовало скорректированные экологические нормы до 2026 года.
Car.ru вчера в 07:46
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Саратовский бизнес обратился к Мишустину и Володину

Московский Комсомолец 12:15
Общество

Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице

Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
Evo-rus.com 10:02
Общество

Министр просвещения допустил продление учебного года для школьников

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня.
РБК вчера в 06:35
Фигурное катание

Туктамышева показала часть хореографии нового номера

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала часть хореографии для своей новой произвольной программы.
Спорт-Экспресс 15:00
Общество

В России установят число россиян с иммунитетом к коронавирусу

Роспотребнадзор намерен определить число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу.
Российская газета 12:56
Космос

Запуск российского модуля «Наука» на МКС отложили на 2021 год

Запуск российского модуля «Наука» на Международную космическую станцию (МКС) отложили с 2020 на 2021 год.
Вечерняя Москва 02 апреля в 09:52
Общество

Депутат Мосгордумы Ступин заразился коронавирусом

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин подтвердил РИА Новости, что заражен коронавирусом, он находится дома.
РИА Новости 05:29
Происшествия

В Рязанской области арестован подозреваемый в убийстве пяти человек

ТАСС 15:42
Происшествия

Семьям погибших при взрыве в Орехово-Зуево выплатят по миллиону рублей

"Семьям погибших при взрыве газа в жилом доме в Орехово-Зуево выплатят по миллиону рублей, пострадавшим, которые находятся в больницах, по 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
РИА Новости 09:12
Политика

МИД высмеял шведского министра, объявившего об атаке «русских троллей»

Российский МИД поиронизировал на своей странице в Facebook над шведским министром энергетики и цифрового развития Андерсом Игеманом, ранее объявившим себя жертвой "русских троллей".
РИА Новости 13:12
Общество

Первые две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области

Первые две пациентки в возрасте 80 и 83 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа умерли в Нижегородской области.
ТАСС 15:06
Общество

Тульский Роспотребнадзор опубликовал рекомендации предприятиям

Региональный Роспотребнадзор утвердил санитарно-эпидемиологические требования к работе предприятий.
Московский Комсомолец Тула 13:48
Политика

Трамп объявил в США самые тяжелые дни битвы с коронавирусом

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что ближайшие недели в США станут самыми тяжелыми из-за стремительно распространяющегося по стране коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 18:43
Общество

Число заразившихся коронавирусом в мире за сутки выросло на 82 тысячи

Новым типом коронавируса за сутки в мире заразились более 82 тысяч человек, умерли более 5,7 тысячи человек, сообщает ВОЗ.
РИА Новости 14:00
Общество

Правительство решило отменить пени за неуплату по ЖКХ

Премьер-министр Михаил Мишустин 2 апреля подписал постановление, согласно которому будут приостановлены начисления пени при неоплате коммунальных услуг сроком до 1 января 2021 года.
РБК 12:23
Общество

Три дополнительных симптома коронавируса названы

Ученые рассказали о трех дополнительных симптомах, которые могут говорить о заражении коронавирусной инфекцией, пишет «Российская газета».
Live24 14:38
Общество

В Италии зафиксировали замедление роста числа жертв коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса, Италия наряду с Испанией демонстрирует самые высокие показатели среди европейских стран по числу жителей, зараженных коронавирусом.
РБК 15:09
Общество

Елизавета II поблагодарила соблюдающих карантин британцев

ТАСС 15:32
Политика

Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису

За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
РБК 08:23
Авто

Появились фото новой «Волги» на базе Aurus

В основу возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы лечь российский представительский седан Aurus Senat.
Автоновости дня 14:40
Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке рассказал о возрасте больных COVID-19

Российская газета вчера в 20:35
Религия

У трех священников Московской городской епархии выявили коронавирус

Коронавирус выявили у трех священнослужителей Московской епархии, сообщается в воскресенье в Telegram-канале рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС 13:39
Шоу-бизнес

Винокур рассказал о самочувствии заразившегося коронавирусом Лещенко

Газета.Ru вчера в 10:33
Футбол

Футболист Смолов покинул Испанию, нарушив карантин

REGNUM 11:54
Общество

В Петербурге разъяснили, какие предприятия смогут начать работу

Правительство Петербурга опубликовало перечень предприятий, которым разрешена работа во время введенных до 30 апреля ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции.
ИА Красная Весна 13:18
Общество

Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии

Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.
Газета.Ru 12:41
Общество

Медики назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России

Врачи озвучили сроки завершения вспышки коронавируса в Российской Федерации.
Evo-rus.com 03:34
Происшествия

В Таиланде умер россиянин из-за коронавируса

Гражданин России, проживавший в Таиланде, скончался от коронавируса в одной из больниц Паттайи, сообщил «РИА Новости» заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Пронин.
Коммерсантъ 12:40
Общество

Амир Хан: «Коронавирус пришел не из Китая. Это все из-за вышек 5G»

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан высказал свою версию появления пандемии коронавируса.
Sports.ru 06:00
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