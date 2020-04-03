Ранее специалисты НИУ ВШЭ оценили ущерб российской экономике от нерабочего апреля. По их словам, ожидается удар в 2-2,5% ВВП, однако впоследствии показатели должны вырасти.

Общество Депутат Мосгордумы Ступин заразился коронавирусом Депутат Мосгордумы Евгений Ступин подтвердил РИА Новости, что заражен коронавирусом, он находится дома.

Общество Первые две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области Первые две пациентки в возрасте 80 и 83 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа умерли в Нижегородской области.

Общество Правительство решило отменить пени за неуплату по ЖКХ Премьер-министр Михаил Мишустин 2 апреля подписал постановление, согласно которому будут приостановлены начисления пени при неоплате коммунальных услуг сроком до 1 января 2021 года.

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Общество В Италии зафиксировали замедление роста числа жертв коронавируса По данным Университета Джонса Хопкинса, Италия наряду с Испанией демонстрирует самые высокие показатели среди европейских стран по числу жителей, зараженных коронавирусом.

Религия У трех священников Московской городской епархии выявили коронавирус Коронавирус выявили у трех священнослужителей Московской епархии, сообщается в воскресенье в Telegram-канале рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Общество Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.