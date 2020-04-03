Коронавирус
RuNews24.ruНабиуллина: Месяц карантина обойдется экономике России в 1,5-2% ВВП
Ранее специалисты НИУ ВШЭ оценили ущерб российской экономике от нерабочего апреля. По их словам, ожидается удар в 2-2,5% ВВП, однако впоследствии показатели должны вырасти.
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ЦБ РФ оценил возможные убытки от месяца карантина в 1,5-2% ВВП в 2020 году
Интерфакс03 апреля в 07:46
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