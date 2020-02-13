Экономика
Российская газетаНабиуллина намерена обязать банки отвечать на жалобы клиентов
Банк России считает необходимым ввести обязанность финансовых рассматривать жалобы клиентов в течение определенного срока, как это установлено для государственных органов.
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Общество
ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра
В правилах не уточняются действия страховщиков, которым будут сообщать об аннулировании карты. Новые поправки заработают с 8 июня 2020 года.
Общество
На «Феррари» хотят подать в суд и конфисковать новый болид
Общество по защите прав потребителей Италии (Codacons) планирует подать в суд на команду «Формулы-1» «Феррари» и призывает правительство конфисковать новый болид команды.
Биатлон
Резцову обидела реакция Фуркада на её слова
Политика
Путин призвал сделать день голосования по Конституции выходным
Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по поправкам к Конституции заявил, что день общероссийского голосования по соответствующим изменениям надо провести в будний день, сделав его выходным.
Наука
Одна треть животных и растений может исчезнуть в ближайшие 50 лет
Уже к 2070 году одна треть живых организмов на нашей планете могут попросту исчезнуть, причиной этого станет изменение климата, на которое так упорно негативно влияет деятельность человека.
Политика
Опубликована заключительная часть архивных фотографий Путина
Армия и оружие
Турция направляет войска в Идлиб
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил в четверг, что Анкара направляет войска в сирийский Идлиб для осуществления контроля над этим регионом.
Футбол
РФС осудил Тарасова за шутку про коронавирус
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал поведение полузащитника Дмитрия Тарасова, который тренируется в составе казанского «Рубина», за шутку про коронавирус.
Экономика
Часть россиян перестала платить по ипотеке
Как сообщается на сайте коллекторского агентства "Долговой консультант", больше половины россиян перестали исправно выплачивать ипотечные платежи, что в конечном итоге приведет к изъятию квартир банками.
Армия и оружие
Столтенберг угрожает ответом НАТО на «развертывание ракет 9М729»
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс ответит на «развертывание ракет 9М729», соблюдая контроль над вооружениями.
Политика
Комитет Рады считает «невозможными» поставки воды в Крым
Комитет Верховной рады по правам человека принял решение о невозможности поставок воды в Крым.
Шоу-бизнес
Экстремально похудевшая Адель появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи
Экстремально похудевшая певица Адель после вручения премии «Оскар» появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи.
Здоровье
Власти Нигерии объявили о начале эпидемии неизвестной болезни
Меньше, чем за неделю выявлены десятки случаев заражения. Правительство заявило о начале эпидемии.
Политика
НАТО обратилась к Зеленскому для прекращения огня в Донбассе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом приложить усилия для урегулирования конфликта в Донбассе.
Политика
Министр юстиции Нидерландов признал жалобы информаторов
Из письма явствует, что жалобы на цензурирование докладов систематически не принимались всерьёз.
Политика
США ввели санкции против трёх организаций из России
Американские власти ввели санкции против трёх организаций из России, которые, по мнению Вашингтона, нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
Политика
Посол РФ назвал последствия отказов россиянам во въезде в Израиль
Российский посол в Израиле Анатолий Викторов заявил, что отказы гражданам России во въезде в еврейское государство разрушают экономическую базу туризма и ослабляют связи двух стран в культурной, образовательной и научной сферах.
Общество
Умер легендарный разведчик Алексей Ботян
Авто
В России сертифицировали шестиместный Kia Mohave
В документ вписали шестиместную версию модели - видимо у нового поколения будет и такой вариант салона. Мотор у Kia Mohave не изменится.
Происшествия
Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты
Происшествия
Россиянин Прозоров получил 14 лет колонии за госизмену
Санкт-Петербургский городской суд признал гражданина России Виктора Прозорова виновным в госизмене и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Футбол
Агент Кокорина подтвердил переход футболиста в «Сочи»
Агент нападающего «Зенита» Александра Кокорина Кирилл Логинов подтвердил изданию «Фонтанка» переход футболиста в «Сочи» на правах аренды.
Здоровье
Названы продукты, восстанавливающие здоровье кишечника
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Экономика
Набиуллина заявила о снижении ставок по ипотеке ниже 9%
В начале 2020 года ставки по ипотеке опустились ниже 9%, они продолжают снижаться, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в рамках съезда Ассоциации банков России.
Гаджеты
Для Intel Core i7-10700K частота 5,3 ГГц будет штатным режимом работы
Известному блогеру TUM APISAK удалось обнаружить запись в базе данных Futuremark, которая раскрывает основные характеристики процессора Core i7-10700K.