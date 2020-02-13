Экономика

Российская газетаРоссийская газетаНабиуллина намерена обязать банки отвечать на жалобы клиентов

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Банк России считает необходимым ввести обязанность финансовых рассматривать жалобы клиентов в течение определенного срока, как это установлено для государственных органов.
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ЦБ считает необходимым обязать банки рассматривать жалобы клиентов в установленный срок

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Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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