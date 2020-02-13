Банк России считает необходимым ввести обязанность финансовых рассматривать жалобы клиентов в течение определенного срока, как это установлено для государственных органов.

Общество В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал опубликованные фотографии, на которых убийца Бориса Немцова и осужденные сидят за праздничным столом.

Общество Суд оштрафовал Twitter и Facebook за отказ перенести данные в Россию Мировой суд Таганского района Москвы вынес штрафы Twitter и Facebook за отказ локализовать данные россиян, сообщает "РИА Новости", каждая компания была оштрафована на 4 млн руб. Социальные сети были признаны виновными в нарушении статьи Кодекса об административных правонарушениях о нарушении законодательства в области персональных данных.

Политика В Госдуме заявили о продвижении силами НПО идеи легализации наркотиков Около десяти неправительственных организаций, которые признаны в России нежелательными, продвигают в стране идею легализации употребления наркотиков, заявил глава комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Василий Пискарёв.

Политика США ввели санкции против трех российских организаций США ввели санкции в отношении трех российских организаций по закону о нераспространении оружия массового уничтожения, говорится в уведомлении Госдепартамента в Федеральном реестре.

Происшествия В Хабаровске задержали мужчину, бросившего сыновей в Шереметьево В Хабаровске задержали Виктора Гаврилова, который 26 января бросил двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, сообщил Следственный комитет России сегодня, 13 февраля.

Происшествия Бастрыкин извинился перед пенсионеркой за томских следователей Томская пенсионерка из рук главы Следственного комитета Александра Бастрыкина тысячу рублей, которую ранее заплатила в качестве штрафа за то, что обозвала следователя.

Происшествия СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.

Политика Столтенберг призвал Зеленского урегулировать ситуацию в Донбассе Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс призывает президента Украины Владимира Зеленского приложить дополнительные усилия для урегулирования конфликта в Донбассе.