Экономика
Российская газетаНабиуллина намерена обязать банки отвечать на жалобы клиентов
Банк России считает необходимым ввести обязанность финансовых рассматривать жалобы клиентов в течение определенного срока, как это установлено для государственных органов.
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Политика
Путин предложил сделать выходным день голосования по Конституции
Голосование по поправкам в Конституцию должно пройти в будний день, который станет выходным.
Общество
У президента Татарстана нашли бизнес-джет за 3 млрд рублей
Расследователи выяснили, что чиновник передвигается на бизнес-джете Falcon 8X стоимостью 3 млрд рублей.
Общество
Россию заменят на Европу на гербе Белоруссии
Контур Евразии, где видна в основном Россия, заменят на очертания Европы.
Авто
В Интернете опубликовали первые фото «Русского Прадо» от УАЗ
В Интернете опубликовали первые изображения модернизированного внедорожника УАЗ «Патриот», которого называют «Русский Прадо».
Общество
В Японии зафиксирована первая смерть от нового коронавируса
Японские власти зафиксировали первый на территории страны летальный исход из-за заражения новым коронавирусом Covid-19, сообщает телеканал NHK.
Общество
В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал опубликованные фотографии, на которых убийца Бориса Немцова и осужденные сидят за праздничным столом.
Хоккей
«Сибирь» в серии буллитов дома уступила «Сочи»
Экономика
Правительство одобрило покупку пакета акций Сбербанка у ЦБ
Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
Хоккей
Гол Овечкина назвали лучшим в истории НХЛ
Общество
Суд оштрафовал Twitter и Facebook за отказ перенести данные в Россию
Мировой суд Таганского района Москвы вынес штрафы Twitter и Facebook за отказ локализовать данные россиян, сообщает "РИА Новости", каждая компания была оштрафована на 4 млн руб. Социальные сети были признаны виновными в нарушении статьи Кодекса об административных правонарушениях о нарушении законодательства в области персональных данных.
Происшествия
Следствие назвало причину ДТП под Псковом, где погибли 8 человек
В результате ДТП погибли восемь человек. На закругленном участке трассы машину вынесло на встречную полосу.
Политика
В Госдуме заявили о продвижении силами НПО идеи легализации наркотиков
Около десяти неправительственных организаций, которые признаны в России нежелательными, продвигают в стране идею легализации употребления наркотиков, заявил глава комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Василий Пискарёв.
Экономика
ЦБ отменит комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей
Центробанк планирует на два года продлить нулевой тариф для банков в рамках системы быстрых платежей (СБП) за переводы между физическими лицами.
Политика
США ввели санкции против трех российских организаций
США ввели санкции в отношении трех российских организаций по закону о нераспространении оружия массового уничтожения, говорится в уведомлении Госдепартамента в Федеральном реестре.
Шоу-бизнес
Панкратов-Чёрный рассказал, на что хватает его пенсии
Происшествия
В Хабаровске задержали мужчину, бросившего сыновей в Шереметьево
В Хабаровске задержали Виктора Гаврилова, который 26 января бросил двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, сообщил Следственный комитет России сегодня, 13 февраля.
Гаджеты
IFixit: гибкий смартфон Motorola razr почти невозможно починить
Специалисты iFixit изучили внутренние особенности Motorola razr — смартфона с гибким дисплеем, который выполнен в форм-факторе классической раскладушки.
Общество
Финская журналистка оценила питание в российских школах
Финская журналистка телеканала YLE Черстин Крунваль рассказала о питании в российских школах.
Игры
DOOM Eternal: почти 13 минут мультиплеерного режима Battlemode
Происшествия
Бастрыкин извинился перед пенсионеркой за томских следователей
Томская пенсионерка из рук главы Следственного комитета Александра Бастрыкина тысячу рублей, которую ранее заплатила в качестве штрафа за то, что обозвала следователя.
Армия и оружие
Столтенберг угрожает ответом НАТО на «развертывание ракет 9М729»
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс ответит на «развертывание ракет 9М729», соблюдая контроль над вооружениями.
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Политика
Столтенберг призвал Зеленского урегулировать ситуацию в Донбассе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс призывает президента Украины Владимира Зеленского приложить дополнительные усилия для урегулирования конфликта в Донбассе.
Шоу-бизнес
Папарацци сфотографировали новую фигуру Адель, похудевшую на 45 кг
Папарацци смогли сфотографировать её новую фигуру.
Политика
Путин принял отставку губернатора Калужской области
Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.
Общество
Мосгорсуд оставил в силе приговор Егору Жукову
Ранее Жуков был осужден на три года условно за призывы к экстремистской деятельности. Таким образом, приговор вступил в силу.