Будьте в Плюсе

Набиуллина на пресс-конференции после повышения ставки до 9,5% надела брошь с весами

Глава Банка России Эльвира Набиуллина вышла на пресс-конференцию по итогам совета директоров с брошью в виде весов.
Lenta.ru
В пятницу совет директоров Банка России ожидаемо решил повысить ключевую ставку восьмой раз подряд и вновь на 1 процентный пункт - до 9,5% годовых.
РИА Новости
Журналисты банковского пула предполагают, что знак весов на броши свидетельствует о переходе к нейтральной денежно-кредитной политике.
РИА Новости
17 декабря на последнем в 2021 году заседании ставка достигла уровня в 8,5%, а пиджак главы Банка России украшала брошь в виде Щелкунчика.
Московский Комсомолец

Подробнее о событии

Набиуллина появилась на конференции по ставке ЦБ в брошке в виде весов
Экономика сегоднявчера в 08:15
Набиуллина на пресс-конференции после повышения ставки до 9,5% надела брошь с весами
Lenta.ruвчера в 08:05
Набиуллина решила успокоить россиян брошкой в виде весов
Московский Комсомолецвчера в 07:43
Набиуллина объявила о повышении ключевой ставки, надев брошь в виде весов
Взгляд.рувчера в 07:42
Глава ЦБ РФ Набиуллина надела брошку в виде весов на традиционную пресс-конференцию
ПРАЙМвчера в 07:40
Набиуллина после повышения ключевой ставки надела брошку в виде весов
РЕН ТВвчера в 07:05
Набиуллина после повышения ставки надела брошку в виде весов
РБКвчера в 07:02

Интересное

Brabus выпустил первый в своей истории мотоцикл

Известное кузовное ателье Brabus выпустило свою первую двухколёсную новинку — стритфайтер 1300 R, построенный на базе австрийского KTM 1290 Super Duke R EVO.
Somanyhorses16:22

Realme показала, как смартфон 9 Pro+ меняет цвет задней панели

Сегодня в интернете появились живые фото Realme 9 Pro+, которые демонстрируют меняющую свой цвет заднюю панель устройства.
3DNewsвчера в 15:01

Опубликован первый постер сериала «Оби-Ван Кеноби» по «Звездным войнам»

В официальном Instagram-аккаунте франшизы "Звездные войны" опубликован первый постер сериала "Оби-Ван Кеноби".
Российская газета10 февраля в 01:55

ЦБ повысил ключевую ставку до 9,5% годовых

Совет директоров Банка России на первом в этом году заседании повысил ключевую ставку на 1 п. п. — до 9,5% годовых, сообщила пресс-служба регулятора.
Ведомостивчера в 05:30

Опубликованы спецификации процессора Intel Alder Lake-N

Процессор Intel Alder Lake-N, по-видимому, содержит до восьми ядер на основе энергоэффективной микроархитектуры Gracemont, которые поставляются в виде двух четырехъядерных кластеров с 2 МБ кэш-памяти L2 на кластер и общей кэш-памятью L3.
Megaobzor.comвчера в 04:18

Сет Роген заявил о непонимании причин интереса людей к «Оскару»

Актёр Сет Роген в своём интервью Insider заявил, что не понимает, почему людей должна интересовать премия «Оскар», которая является внутренним явлением киноиндустрии.
Канобувчера в 01:11

«Милан» ведёт переговоры по трансферу Ботмана из «Лилля»

«Милан» работает над трансфером защитника «Лилля» Свена Ботмана, сообщает инсайдер Фабрицио Романо: Продолжается встреча между агентами Свена Ботмана и советом директоров «Милана» в Милане.
Soccer.ru10 февраля в 10:30

Activision официально анонсировала COD: Modern Warfare II и Warzone 2

Студия Infinity Ward подтвердила, что она разрабатывает игры Call of Duty: Modern Warfare II и Call of Duty: Warzone 2. Об этом 11 февраля сообщает портал Сharlieintel.
REGNUMвчера в 14:18

Концерн Nissan представил три шоу-кара на базе пикапа Frontier на мотор-шоу в Чикаго

Японский концерн прибыл на международное мотор-шоу в Чикаго с тремя концептами Frontier.
CarsWeek.ru10 февраля в 05:23

Опубликовано видео с рассказом заказавшей убийство семьи 14-летней омской школьницы

Опубликовано видео с рассказом 14-летней девушки из Омской области, которая заказала убийство своей семьи. Кадры опубликовал РЕН ТВ.
Lenta.ruвчера в 08:39