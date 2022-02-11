Lenta.ruНабиуллина на пресс-конференции после повышения ставки до 9,5% надела брошь с весамиГлава Банка России Эльвира Набиуллина вышла на пресс-конференцию по итогам совета директоров с брошью в виде весов.Lenta.ruВ пятницу совет директоров Банка России ожидаемо решил повысить ключевую ставку восьмой раз подряд и вновь на 1 процентный пункт - до 9,5% годовых.РИА НовостиЖурналисты банковского пула предполагают, что знак весов на броши свидетельствует о переходе к нейтральной денежно-кредитной политике.РИА Новости17 декабря на последнем в 2021 году заседании ставка достигла уровня в 8,5%, а пиджак главы Банка России украшала брошь в виде Щелкунчика.Московский КомсомолецЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВРБКЭкономика сегодняГазета.RuПодробнее о событииНабиуллина появилась на конференции по ставке ЦБ в брошке в виде весовЭкономика сегоднявчера в 08:15Набиуллина на пресс-конференции после повышения ставки до 9,5% надела брошь с весамиLenta.ruвчера в 08:05Набиуллина решила успокоить россиян брошкой в виде весовМосковский Комсомолецвчера в 07:43Набиуллина объявила о повышении ключевой ставки, надев брошь в виде весовВзгляд.рувчера в 07:42Глава ЦБ РФ Набиуллина надела брошку в виде весов на традиционную пресс-конференциюПРАЙМвчера в 07:40Набиуллина после повышения ключевой ставки надела брошку в виде весовРЕН ТВвчера в 07:05Набиуллина после повышения ставки надела брошку в виде весовРБКвчера в 07:02Показать ещёПоделиться