Экономика
ГлобалМСК.руНабиуллина назвала эпидемию коронавируса «черным лебедем»
Эпидемия коронавируса для РФ стала «черным лебедем», то есть труднопрогнозируемым, но влиятельным событием. Соответствующее заявление на брифинге сделала глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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