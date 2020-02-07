Экономика

ГлобалМСК.руГлобалМСК.руНабиуллина назвала эпидемию коронавируса «черным лебедем»

Эпидемия коронавируса для РФ стала «черным лебедем», то есть труднопрогнозируемым, но влиятельным событием. Соответствующее заявление на брифинге сделала глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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с чего всё началось

Набиуллина назвала коронавирус «черным лебедем»

- РИА Новости.
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