Экономика

КомпанияКомпанияНабиуллина назвала коронавирус «черным лебедем» для экономики РФ

Ранее 7 февраля Банк России понизил ключевую ставку на 25 базисных пункта, сократив ее до 6% годовых. Несмотря на то, что это уже шестое подряд снижение ключевой ставки регулятором, в Центробанке не исключают возможности дальнейшего снижения показателя.
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с чего всё началось

Набиуллина назвала коронавирус «черным лебедем»

- РИА Новости.
РИА Новостивчера в 08:04

Подробнее о событии

Набиуллина сочла коронавирус «черным лебедем»

Газета.Ruвчера в 08:54

Набиуллина назвала появление коронавируса «черным лебедем»

РБКвчера в 08:49

ЦБ оценивает влияние коронавируса на экономику России как незначительное

Finam.Ruвчера в 08:00

Набиуллина назвала коронавирус «черным ледебем»

BFM.ruвчера в 08:22

Набиуллина назвала коронавирус «черным лебедем»

ТК Звездавчера в 08:15

Глава Банка России назвала коронавирус «черным лебедем»

БИЗНЕС Onlineвчера в 08:35

ЦБ: эпидемию коронавируса можно считать «черным лебедем» для экономики

Красная веснавчера в 08:27
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Общество

Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей

На несколько меньшую зарплату ищется советник генерального директора по работе с банками в Москве - от 500 тысяч рублей до вычета налогов.
Российская газета вчера в 20:00
Общество

Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары

У теплой и бесснежной зимы есть и еще один негативный фактор.
Российская газета вчера в 04:24
Хоккей

Россия проиграла Финляндии на шведском этапе Евротура

Сборная России проиграла команде Финляндии в матче в вынесенном матче третьего этапа Евротура "Шведские игры".
Газета.Ru 06 февраля в 14:00
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката

Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
ТАСС 06 февраля в 17:25
Происшествия

В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы

В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы В пятницу вечером в Татарстане при попытке совершить вынужденную посадку разбился вертолет Bell 407, которым пользовался депутат Госдумы от «Единой России» и крупный в прошлом бизнесмен Айрат Хайруллин.
Коммерсантъ вчера в 15:13
Шоу-бизнес

Дочь Успенской уехала в Америку после скандала у Кудрявцевой

Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина после выхода скандальной передачи «Звезды сошлись» решила отделиться от звездной матери.
Собеседник 06 февраля в 09:01
Спорт

Тренер Солдатовой опровергла сообщения о попытке суицида у гимнастки

О госпитализации Солдатовой в связи с якобы попыткой суицида первым сообщил телеграм-канал Baza.
Московский Комсомолец 06 февраля в 06:20
Армия и оружие

Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании спутников США

Западные страны подвергаются опасности в космосе, так как неподалеку от их спутников находятся российские и китайские аппараты, заявил 7 февраля в интервью Washington Examiner командующий Объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата.
Известия вчера в 20:47
Единоборства

Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию перед боем

3 апреля на московской "ВТБ Арене" в ходе турнира Absolute Championship Akhmat АСА 107 встретятся Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов.
Газета.Ru вчера в 13:30
Футбол

Симеоне возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров мира

Опубликован список самых высокооплачиваемых тренеров мира. Об этом передает издание «Чемпионат.com», ссылаясь на L'Equipe.
NewInform вчера в 14:12
Политика

Путин и Лукашенко провели в Сочи переговоры тет-а-тет

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко завершили переговоры в Сочи в формате тет-а-тет, которые длились больше часа.
Коммерсантъ вчера в 10:30
Политика

Посол России пообещал Латвии ответ за травлю журналистов

Посол России в Латвии Евгений Лукьянов пообещал вступиться за журналистов, которые подверглись травле в Латвии.
РБК вчера в 23:24
Здоровье

Жительница Воронежа родила ребенка, которого выносила вне матки

Inc-news.ru вчера в 00:40
Политика

Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова

Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
ТАСС вчера в 07:48
Экономика

Всемирный банк оценил влияние уровня ожирения населения на экономику

ТАСС вчера в 09:08
Авто

Volkswagen показал новый Polo для России

Немецкая марка Volkswagen опубликовала официальные дизайнерские скетчи нового поколения модели Polo для РФ.
Somanyhorses 06 февраля в 10:28
Финансы

Центробанк России понизил ключевую ставку

Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.
Lenta.ru вчера в 05:48
Авто

Volkswagen Passat заменят электрокаром

ГЛАС.RU вчера в 13:13
Армия и оружие

Украина строит две военные базы в Донбассе по стандартам НАТО

Киев построит две военные базы по стандартам НАТО в Северодонецке – областном центре Луганской области, и в Мариуполе Донецкой области, об этом рассказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Газета.Ru вчера в 12:07
Происшествия

Угрожающая ситуация. Депутаты требуют от Зеленского срочно ввести Нацгвардию в Мукачево

Депутаты горсовета Мукачево (Закарпатская область) на экстренном заседании 7 февраля обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой навести порядок в городе, в котором сложилась непростая криминогенная обстановка.
Украина.ру вчера в 09:49
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости вчера в 12:04
Политика

Посол в Лондоне рассказал о перспективах отношений с Великобританией

Россия не откажется от своего политического курса в обмен на налаживание отношений с Лондоном, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
РИА Новости вчера в 10:09
Технологии

Сбой произошел в работе Twitter

Пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе соцсети Twitter.
Известия вчера в 18:34
Футбол

Гол Мхитаряна не спас «Рому» от поражения в матче с «Болоньей»

В рамках 23-го тура чемпионата Италии "Рома" на поле домашнего стадиона "Олимпико" проиграла команде "Болонья" со счетом 2:3. Римляне довели безвыигрышную серию до трех матчей – два поражения и одна ничья.
Вести.Ru вчера в 17:35
Футбол

Абидаль сохранит должность в «Барселоне», несмотря на конфликт с Месси

Эрик Абидаль останется в должности спортивного директора «Барселоны», несмотря на последние события, разгоревшиеся в клубе.
Metaratings 06 февраля в 11:05
Происшествия

Главу УФСИН по Северной Осетии арестовали по делу о растрате

Коммерсантъ вчера в 15:47
Общество

Эксперт рассказала о пользе кофе

Умеренное потребление кофе не приносит никакого вреда организму взрослого здорового человека, сообщила агроном, эксперт по чаю и кофе Елизавета Тихонова в интервью радио Sputnik.
REGNUM вчера в 19:15
Армия и оружие

Варшава купила американские F-35 без оружия

Польша купила у Соединенных Штатов истребители F-35 на общую сумму в 4,6 миллиарда долларов.
Телеканал 360° 05 февраля в 10:58
Происшествия

В Кузбассе автобус с детской спортивной командой попал в ДТП

РБК вчера в 10:21
Армия и оружие

8 тонн гуманитарной помощи Донбассу украли офицеры ВСУ

Группа старших офицеров вооруженных сил Украины похитила около восьми тонн гуманитарной помощи, которая предназначалась жителям Донбасса.
Южный Федеральный вчера в 23:05
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