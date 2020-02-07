с чего всё началось

Ранее 7 февраля Банк России понизил ключевую ставку на 25 базисных пункта, сократив ее до 6% годовых. Несмотря на то, что это уже шестое подряд снижение ключевой ставки регулятором, в Центробанке не исключают возможности дальнейшего снижения показателя.

Общество Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей На несколько меньшую зарплату ищется советник генерального директора по работе с банками в Москве - от 500 тысяч рублей до вычета налогов.

Происшествия В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы В пятницу вечером в Татарстане при попытке совершить вынужденную посадку разбился вертолет Bell 407, которым пользовался депутат Госдумы от «Единой России» и крупный в прошлом бизнесмен Айрат Хайруллин.

Армия и оружие Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании спутников США Западные страны подвергаются опасности в космосе, так как неподалеку от их спутников находятся российские и китайские аппараты, заявил 7 февраля в интервью Washington Examiner командующий Объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата.

Единоборства Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию перед боем 3 апреля на московской "ВТБ Арене" в ходе турнира Absolute Championship Akhmat АСА 107 встретятся Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов.

Политика Путин и Лукашенко провели в Сочи переговоры тет-а-тет Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко завершили переговоры в Сочи в формате тет-а-тет, которые длились больше часа.

Политика Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.

Авто Volkswagen показал новый Polo для России Немецкая марка Volkswagen опубликовала официальные дизайнерские скетчи нового поколения модели Polo для РФ.

Финансы Центробанк России понизил ключевую ставку Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.

Армия и оружие Украина строит две военные базы в Донбассе по стандартам НАТО Киев построит две военные базы по стандартам НАТО в Северодонецке – областном центре Луганской области, и в Мариуполе Донецкой области, об этом рассказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Происшествия Угрожающая ситуация. Депутаты требуют от Зеленского срочно ввести Нацгвардию в Мукачево Депутаты горсовета Мукачево (Закарпатская область) на экстренном заседании 7 февраля обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой навести порядок в городе, в котором сложилась непростая криминогенная обстановка.

Политика Посол в Лондоне рассказал о перспективах отношений с Великобританией Россия не откажется от своего политического курса в обмен на налаживание отношений с Лондоном, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

Технологии Сбой произошел в работе Twitter Пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе соцсети Twitter.

Футбол Гол Мхитаряна не спас «Рому» от поражения в матче с «Болоньей» В рамках 23-го тура чемпионата Италии "Рома" на поле домашнего стадиона "Олимпико" проиграла команде "Болонья" со счетом 2:3. Римляне довели безвыигрышную серию до трех матчей – два поражения и одна ничья.