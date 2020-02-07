Экономика
КомпанияНабиуллина назвала коронавирус «черным лебедем» для экономики РФ
Ранее 7 февраля Банк России понизил ключевую ставку на 25 базисных пункта, сократив ее до 6% годовых. Несмотря на то, что это уже шестое подряд снижение ключевой ставки регулятором, в Центробанке не исключают возможности дальнейшего снижения показателя.
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Общество
Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
На несколько меньшую зарплату ищется советник генерального директора по работе с банками в Москве - от 500 тысяч рублей до вычета налогов.
Общество
Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары
У теплой и бесснежной зимы есть и еще один негативный фактор.
Хоккей
Россия проиграла Финляндии на шведском этапе Евротура
Сборная России проиграла команде Финляндии в матче в вынесенном матче третьего этапа Евротура "Шведские игры".
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката
Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
Происшествия
В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы
В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы В пятницу вечером в Татарстане при попытке совершить вынужденную посадку разбился вертолет Bell 407, которым пользовался депутат Госдумы от «Единой России» и крупный в прошлом бизнесмен Айрат Хайруллин.
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Дочь Успенской уехала в Америку после скандала у Кудрявцевой
Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина после выхода скандальной передачи «Звезды сошлись» решила отделиться от звездной матери.
Спорт
Тренер Солдатовой опровергла сообщения о попытке суицида у гимнастки
О госпитализации Солдатовой в связи с якобы попыткой суицида первым сообщил телеграм-канал Baza.
Армия и оружие
Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании спутников США
Западные страны подвергаются опасности в космосе, так как неподалеку от их спутников находятся российские и китайские аппараты, заявил 7 февраля в интервью Washington Examiner командующий Объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата.
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Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию перед боем
3 апреля на московской "ВТБ Арене" в ходе турнира Absolute Championship Akhmat АСА 107 встретятся Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов.
Футбол
Симеоне возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров мира
Опубликован список самых высокооплачиваемых тренеров мира. Об этом передает издание «Чемпионат.com», ссылаясь на L'Equipe.
Политика
Путин и Лукашенко провели в Сочи переговоры тет-а-тет
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко завершили переговоры в Сочи в формате тет-а-тет, которые длились больше часа.
Политика
Посол России пообещал Латвии ответ за травлю журналистов
Посол России в Латвии Евгений Лукьянов пообещал вступиться за журналистов, которые подверглись травле в Латвии.
Здоровье
Жительница Воронежа родила ребенка, которого выносила вне матки
Политика
Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
Авто
Volkswagen показал новый Polo для России
Немецкая марка Volkswagen опубликовала официальные дизайнерские скетчи нового поколения модели Polo для РФ.
Финансы
Центробанк России понизил ключевую ставку
Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.
Авто
Volkswagen Passat заменят электрокаром
Армия и оружие
Украина строит две военные базы в Донбассе по стандартам НАТО
Киев построит две военные базы по стандартам НАТО в Северодонецке – областном центре Луганской области, и в Мариуполе Донецкой области, об этом рассказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Происшествия
Угрожающая ситуация. Депутаты требуют от Зеленского срочно ввести Нацгвардию в Мукачево
Депутаты горсовета Мукачево (Закарпатская область) на экстренном заседании 7 февраля обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой навести порядок в городе, в котором сложилась непростая криминогенная обстановка.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Политика
Посол в Лондоне рассказал о перспективах отношений с Великобританией
Россия не откажется от своего политического курса в обмен на налаживание отношений с Лондоном, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
Технологии
Сбой произошел в работе Twitter
Пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе соцсети Twitter.
Футбол
Гол Мхитаряна не спас «Рому» от поражения в матче с «Болоньей»
В рамках 23-го тура чемпионата Италии "Рома" на поле домашнего стадиона "Олимпико" проиграла команде "Болонья" со счетом 2:3. Римляне довели безвыигрышную серию до трех матчей – два поражения и одна ничья.
Футбол
Абидаль сохранит должность в «Барселоне», несмотря на конфликт с Месси
Эрик Абидаль останется в должности спортивного директора «Барселоны», несмотря на последние события, разгоревшиеся в клубе.
Происшествия
Главу УФСИН по Северной Осетии арестовали по делу о растрате
Общество
Эксперт рассказала о пользе кофе
Умеренное потребление кофе не приносит никакого вреда организму взрослого здорового человека, сообщила агроном, эксперт по чаю и кофе Елизавета Тихонова в интервью радио Sputnik.
Армия и оружие
Варшава купила американские F-35 без оружия
Польша купила у Соединенных Штатов истребители F-35 на общую сумму в 4,6 миллиарда долларов.
Армия и оружие
8 тонн гуманитарной помощи Донбассу украли офицеры ВСУ
Группа старших офицеров вооруженных сил Украины похитила около восьми тонн гуманитарной помощи, которая предназначалась жителям Донбасса.