Экономика
Газета.RuНабиуллина назвала нецелесообразным хеджирование цен на нефть в РФ
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что хеджирование цен на нефть по примеру Мексики для России является нецелесообразным решением, передает ТАСС.
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«Интерфакс»: Минфин указал на риски «мексиканского» механизма страхования цен на нефть
Коммерсантъвчера в 15:54
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Политика
Саркози рассказал о курьезе на встрече с Путиным
Газета.Ru вчера в 16:15
Общество
В Хабаровске назвали число участников акции в поддержку Фургала
Около 6,5 тысяч человек вышли в субботу на несанкционированную акцию в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала в Хабаровске, сообщает мэрия города.
РИА Новости 00:42
Армия и оружие
Военные России начали тестирование робототехники на Черном море
Тестирование системы подводного мониторинга проводят российские военные в акватории Черного моря, сообщает 24 июля пресс-центр Министерства обороны РФ.
ИА Красная Весна вчера в 09:19
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru вчера в 09:24
Музыка
Группа BTS установила мировой рекорд по числу зрителей онлайн-концерта
В пятницу, 24 июля, стало известно о том, что группа BTS установила мировой рекорд по числу зрителей онлайн-концерта.
Piter.tv вчера в 04:10
Хоккей
Новый клуб НХЛ из Сиэтла представил название и логотип
Хоккейный клуб «Сиэтл Кракен» провел презентацию своего лого, формы и названия, а также стал 32-ой командой в НХЛ.
CT news вчера в 04:56
Происшествия
Сообщение о минировании аэропорта в Хабаровске не подтвердилось
Как сообщили ранее ТАСС в пресс-службе, в аэропорт Хабаровска от правоохранительных органов в субботу поступило сообщение о сигнале о минировании терминала внутренних авиалиний воздушной гавани.
ТАСС 00:17
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
Происшествия
В Подмосковье пропал в лесу олимпийский чемпион Иваницкий
В Подмосковье пропал олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Иваницкий.
Газета.Ru вчера в 05:51
Армия и оружие
Двое сирийских военных ранены в результате атаки Израиля
В результате были ранены двое военнослужащих.
Газета.Ru вчера в 17:32
Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Обсуждали, в том числе, ситуацию на армяно-азербайджанской границе.
Городовой вчера в 12:11
Экономика
«Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году
Предположительно, с 2024 года «Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород.
Live24 вчера в 09:05
Экономика
Банк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга
Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место).
Российская газета вчера в 02:46
Экономика
СК: бюджет РФ теряет 58 млрд рублей в год из-за налоговых преступлений
Заместитель председателя СК России генерал-полковник Елена Леоненко рассказала, сколько теряет российский бюджет из-за налоговых преступлений.
Газета.Ru вчера в 23:26
Здоровье
Хакасия может в ближайшее время перейти к следующему этапу снятия ограничений
В случае сохранения тенденции по снижению прироста заболевших Хакасия может в ближайшее время перейти к следующему этапу снятия ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.
Хакасия вчера в 11:58
Гаджеты
Старые версии Windows 10 компания Microsoft обновит принудительно
Автоматический апгрейд коснется всех ОС под управлением Windows 10, версий 1809 и старше.
iReactor 00:59
Здоровье
Американский врач назвал лучшее средство против коронавируса
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, американские ученые не устают повторять постулат: коронавирус легче предотвратить, чем потом вылечиться от него.
Уфимские Заметки вчера в 14:50
Происшествия
Полиция Москвы и силовики провели встречу с Союзом армян России
Руководство московской полиции и столичное управления ФСБ провело встречу с Союзом армян России после массовой драки между гражданами Азербайджана и Армении.
Московский Комсомолец вчера в 16:39
Здоровье
Ситуация с коронавирусом в Волгоградской области остается стабильной
На брифинге председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев рассказал, что с диагнозом «внебольничная пневмония» в стационарах в данный момент остаются 2061 человек, в реанимации – 110 волгоградцев, из них на искусственной вентиляции легких –18 пациентов.
Волга-Медиа вчера в 22:12
Политика
Зеленский назвал условие для прекращения огня в Донбассе с 27 июля
Верю, что с 27 числа наступит момент, когда будет устойчивое прекращение огня, — отметил Зеленский.
News.ru 23 июля в 11:05
Шоу-бизнес
Марина Александрова опубликовала трогательное фото с дочерью
Александрова крайне редко публикует в социальных сетях фотографии с наследницей, однако на этот раз показала подписчикам четырехлетнюю Екатерину.
Слово и Дело вчера в 12:34
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 22 июля в 00:40
Общество
В Пермском крае продлили ограничения из-за коронавируса
Власти Пермского края сохранили до 11 августа введенный из-за пандемии COVID-19 запрет на работу для бассейнов, бань, саун, кинотеатров, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
РИА Новости вчера в 13:01
Общество
В Кузбассе шесть человек заразились коронавирусом в детском лагере
Двое детей и четверо взрослых, зараженных коронавирусной инфекцией, выявили в детском оздоровительно-образовательном центре "Сибирская сказка", несмотря на то, что в учреждении соблюдались все требования Роспотребнадзора, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства образования и науки.
РИА Новости вчера в 07:48
Происшествия
В Москве начали проверку из-за избиения водителя скорой помощи
В Москве организована служебная проверка по факту избиения охранником водителя скорой помощи в больнице имени Филатова.
RT на русском вчера в 15:56
Общество
В Минздраве спрогнозировали ситуацию с коронавирусом в России осенью
Значительного подъёма заболеваемости коронавирусом осенью в России не ожидается, заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.
РИА Новости вчера в 18:39
Энергетика
В ФАС рассказали о ситуации с ценами на топливо в России
В Федеральной антимонопольной службе рассказали, что в оптовом сегменте рынка моторного топлива ситуация с ценами стабилизировалась, а в розничном сегменте изменение цен не превышает уровня инфляции.
RT на русском вчера в 12:45
Игры
GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
Широкой публике представлен первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на YouTube-канал, компания GSC провела презентацию Xbox и показала первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Игроки погружаются в один из крупнейших миров с радиацией, аномалией и мутантами.
ToDay News Ufa вчера в 02:15
Общество
Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого
Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском вчера в 16:39