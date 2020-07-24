Экономика
Газета.RuНабиуллина назвала нецелесообразным хеджирование цен на нефть в РФ
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что хеджирование цен на нефть по примеру Мексики для России является нецелесообразным решением, передает ТАСС.
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Общество
Памятнику Высоцкому на Ваганьковском кладбище поменяли выражение лица
Российская газета вчера в 14:43
Экономика
Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии
Журнал Forbes представил список российских миллиардеров, которые больше других разбогатели во время пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 02:01
Экономика
Один стартап выдавал команду бухгалтеров за искусственный интеллект
Именитые инвесторы успели вложить в сервис $100 млн, пока не обнаружили, что все расчеты на самом деле ведет не искусственный интеллект, а делают вручную обычные бухгалтеры.
ИА Клерк.Ру 01:58
Энергетика
В ФАС рассказали о ситуации с ценами на топливо в России
В Федеральной антимонопольной службе рассказали, что в оптовом сегменте рынка моторного топлива ситуация с ценами стабилизировалась, а в розничном сегменте изменение цен не превышает уровня инфляции.
RT на русском 12:45
Единоборства
Исмаилов заявил, что победит Емельяненко нокаутом
Российский боец Магомед Исмаилов рассказал, как планирует победить Александра Емельяненко.
РИА Новости 07:14
Общество
Виктора Шендеровича обвинили в домогательствах
Публициста Виктора Шендеровича обвинили в непристойном поведении журналистка Лидия Михальченко, а также Ольга Крассак и Мари Троицкая.
BFM.ru 13:22
Гаджеты
Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество
Эксперты Роскачества развеяли мифы, которые все еще витают вокруг разрядки и зарядки смартфонов.
ToDay News Ufa 00:42
Игры
GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
На первых кадрах трейлера игры S.T.A.L.K.E.R. 2 показаны постапокалиптические виды Чернобыля.
RuNews24.ru вчера в 17:28
Кино
Режиссер Джеймс Кэмерон расхвалил еще не вышедший фильм «Аватар»
Режиссер Джеймс Кэмерон выразил восхищение тем, каким получается «Аватар 2», сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 06:13
Шоу-бизнес
Екатерина Климова призналась, что у нее есть любимый человек
Поклонники думали, что женщина одинока, однако накануне актриса призналась, что у нее есть любимый человек.
Evo-rus.com вчера в 10:01
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 22 июля в 15:11
Кино
Компания Paramount отложила «Тихое место 2» и «Топ Ган» на 2021 год
Выход перенесли на 23 апреля будущего года. Картину «Топ Ган» перенесли с 23 декабря текущего на 2 июля будущего года.
Evo-rus.com 08:50
Автоспорт
«Формула-1» отменила этапы в четырех странах
"Формула-1" отказалась от проведения гонок в четырех странах из-за отсутствия улучшений в ситуации с пандемией коронавируса в Северной и Южной Америке.
Народные новости 10:38
Общество
Собянин пообещал бесплатную вакцинацию от коронавируса в Москве
Поставить прививку от коронавируса в Москве после появления вакцины можно будет бесплатно, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
РБК 14:39
Политика
ЦИК объявил о трехдневном голосовании в сентябре
Председатель ЦИК Элла Памфилова предложила провести трехдневное голосование на выборах в сентябре.
Газета.Ru 07:06
Общество
Посольство России опубликовало рекомендации для въезжающих в Турцию
Посольство России в Анкаре опубликовало на своей странице в Facebook алгоритм разработанных властями Турции санитарно-эпидемиологических мер, которые действуют при приёме иностранных туристов.
RT на русском 11:01
Общество
С 25 июля разрешена работа ресторанов и кафе в Калининграде
«Остаются закрытыми рестораны, бары, кафе и фудкорты, расположенные в торговых центрах и комплексах, однако не ограничивается работа их летних террас», - добавили в правительстве.
Каскад 12:00
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru 11:51
Армия и оружие
Forbes рассказал о создающемся в России роботизированном танке для борьбы с БПЛА
Российские власти намерены использовать танк-робот для борьбы с вражескими БПЛА. Информацию об этом опубликовал американский журнал Forbes.
Политическая Экспертиза 13:18
Политика
Госдеп анонсировал консультации России и США в Вене по вооружениям
Представители России и США встретятся в Вене для обсуждения ядерной доктрины и трехстороннего контроля над вооружениями.
РБК 14:06
Общество
Кабмин разрешил въезд в Россию гражданам Турции, Британии и Танзании
«Для граждан трёх стран — Великобритании, Турции и Танзании — снимаются ограничения на въезд в Россию, введённые из-за распространения коронавируса», — заявили в правительстве.
RT на русском 11:20
Армия и оружие
В Туле глава «Ростеха» открыл цех по производству реактивных систем
Госкорпорация «Ростех» открыла цех на базе тульского научно-производственного объединения «Сплав».
Гудвилл.онлайн 09:47
Технологии
В WhatsApp появится функция привязанных устройств для одного аккаунта
В WhatsApp появится функция привязанных устройств, позволяющая использовать один аккаунт сразу на нескольких гаджетах.
МонаВиста 12:27
Общество
В Святой Софии проводится первый с 1934 года намаз
В Турции в Святой Софии проводится первый с 1934 года пятничный намаз (мусульманская молитва).
Коммерсантъ 07:56
Футбол
Дзюба рассказал о бомбардирской гонке с партнером по «Зениту» Азмуном
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал ситуацию, которая возникла в этом сезоне.
ProstoProSport 07:40
Космос
Раскрыт секрет трещин самой большой луны в Солнечной системе
Ранее ГЛАС писал о том, что Китай сообщил об успешном старте своей первой миссии в сторону красной планеты, которая называется Tianwen-1.
ГЛАС.RU вчера в 09:07
Футбол
Талалаев может возглавить «Урал» или «Ахмат»
Клуб из Екатеринбурга уволил экс-главного тренера Дмитрия Парфёнова после поражения в полуфинале Кубка России от "Химок" (0:3). Команду из Грозного возглавляет Игорь Шалимов.
Sport.ru вчера в 18:59
Наука
Немецкие ученые связали передачу COVID-19 с работой кондиционеров
Проанализировав вспышку болезни, произошедшую в мае на крупнейшем в Германии мясокомбинате (заболели более 1,4 тыс. человек), ученые из Центра по исследованию инфекционных заболеваний имени Гельмгольца в Брауншвейге (HZI) пришли к выводу, что при определенных условиях вирус может передаваться от одного человека другому, даже если между ними не 1,5–2 метра, а все восемь.
РБК 11:50