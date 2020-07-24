Экономика
Газета.RuНабиуллина назвала нецелесообразным хеджирование цен на нефть в РФ
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что хеджирование цен на нефть по примеру Мексики для России является нецелесообразным решением, передает ТАСС.
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«Интерфакс»: Минфин указал на риски «мексиканского» механизма страхования цен на нефть
Коммерсантъвчера в 15:54
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Финансы
Мишустин назвал объем Фонда национального благосостояния к концу года
Как сообщает ToDay News Ufa, премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин рассказал об объеме ФНБ до конца 2020 года.
ToDay News Ufa 03:05
Кино
Сын Андрея Панина получил первую работу в кино
Отпрыск известного российского артиста театра и кино Андрея Панина получил первую работу в кино.
Территория новостей вчера в 09:38
Игры
GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
В представленном трейлере геймеры увидят хорошо знакомые им локации, которые были в первой части игры.
Evo-rus.com 02:16
Экономика
Банк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга
Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место).
Российская газета вчера в 02:46
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Билл и Тед» с Киану Ривзом
В пятницу, 24 июля, в сети появился новый трейлер киноленты "Билл и Тед". Ролик опубликован на официальном YouTube-канале Orion Pictures.
Piter.tv вчера в 07:43
Политика
Трамп пришел в ярость из-за запрета флага конфедератов в США
Американский президент Дональд Трамп пришел в ярость и негодование, когда ему стало известно, что министр обороны США Марк Эспер фактически принял решение о запрете флагов армии конфедератов на военных объектах.
Комсомольская правда вчера в 23:38
Футбол
«Милан» сыграл вничью с «Аталантой» в 36-м туре чемпионата Италии
Футболисты "Милана" сыграли вничью с "Аталантой" в домашнем матче 36-го тура чемпионата Италии. Игра в Милане завершилась со счетом 1:1.
РИА Новости вчера в 18:07
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
Политика
В Совфеде назвали смехотворной стратегию Киева по «деоккупации» Крыма
Ранее, 1 июня, постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что Киев намерен в этом году утвердить так называемую стратегию «деоккупации» Крыма.
Известия 02:30
Технологии
Старые версии Windows 10 компания Microsoft обновит принудительно
Автоматический апгрейд коснется всех ОС под управлением Windows 10, версий 1809 и старше.
iReactor 00:59
Политика
Климкин призвал сделать Крым проблемой для России
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал Киев создать из Крыма внутреннюю и внешнюю проблему для России.
Газета.Ru 02:29
Игры
Создатели Suikoden обратились к Kickstarter для сбора средств на духовного преемника
Ключевые авторы любимой многими японской ролевой игры 90-х годов Suikoden решили запустить кампанию на Kickstarter по сбору средств на создание её духовного преемника.
3DNews 02:46
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
Наука
Немецкие ученые связали передачу COVID-19 с работой кондиционеров
Вирус SARS-CoV-2, вызывающий коронавирусную инфекцию COVID-19, может преодолевать по воздуху расстояние, в несколько раз превышающее то, которое рекомендовано правилами социального дистанцирования, свидетельствуют результаты исследования немецких ученых.
РБК вчера в 11:50
Общество
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru вчера в 07:36
Шоу-бизнес
В Москве госпитализирована актриса Елена Кондулайнен
В Москве с подозрением на инсульт госпитализирована актриса Елена Кондулайнен.
BFM.ru 02:42
Общество
Около 10 тыс. московских школьников отметят выпускной в Парке Горького
Около 15 тыс. человек посетят общегородской выпускной в Парке Горького в Москве, который проходит в ночь с 24 на 25 июля.
ТАСС вчера в 14:33
Общество
Молодые семьи в РФ получат выплаты на приобретение жилья комфорткласса
Российские молодые семьи, участвующие в программе обеспечения доступным жильем, смогут получить выплаты на приобретение квартир класса комфорт.
Татар-информ вчера в 13:08
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru вчера в 11:51
Происшествия
После драки армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек
Московский Комсомолец вчера в 09:19
Интернет
Названы способы защитить смартфон и компьютер от вредоносных рассылок
Стоит игнорировать файлы от незнакомых людей. При подключении к бесплатному интернету данными могут завладеть злоумышленники.
Evo-rus.com 02:29
Общество
Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого
Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском вчера в 16:39
Армия и оружие
США обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия
REGNUM вчера в 07:14
Политика
Российские пранкеры разыграли Монику Левински
Lenta.ru вчера в 18:25
Общество
В европейской части РФ похолодает в начале августа
Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал 25 июля, что начало августа в европейской части страны ознаменуется похолоданием.
Известия вчера в 23:19
Наука
Новый протокол управления сновидениями увеличивает креативность
ToDay News Ufa 23 июля в 13:44
Происшествия
138 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки
За прошедшие сутки в Алтайском крае у 138 человек подтверждено инфицирование, выздоровели еще 417 человек, семь носителей коронавируса скончались, в том числе один непосредственно от COVID-19 и его осложнений.
Kursk.com 02:04
Футбол
Исполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезон
Исполком Российского футбольного союза (РФС) на заседании 24 июля в формате видеоконференции утвердил структуру календаря на сезон-2020/21.
МонаВиста вчера в 12:02