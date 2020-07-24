Экономика

Газета.RuГазета.RuНабиуллина назвала нецелесообразным хеджирование цен на нефть в РФ

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что хеджирование цен на нефть по примеру Мексики для России является нецелесообразным решением, передает ТАСС.
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