Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
В Госдепартаменте считают неудачными инициативы России и Китая заключить договор с США о контроле над вооружениями в космосе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова помощника госсекретаря США по международной безопасности Кристофера Форда.