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Газета.Ru
Газета.Ru

Набиуллина назвала нецелесообразным хеджирование цен на нефть в РФ

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что хеджирование цен на нефть по примеру Мексики для России является нецелесообразным решением, передает ТАСС.В источнике
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Коммерсантъ

«Интерфакс»: Минфин указал на риски «мексиканского» механизма страхования цен на нефть

Коммерсантъ15:54
REGNUM

Набиуллина выступила против идеи хеджирования цен на нефть

REGNUM09:41
Интерфакс

Минфин заявил о рисках национального хеджирования от дешевой нефти

Интерфакс13:51
Ведомости

Набиуллина не поддержала хеджирование нефтегазовых доходов

Ведомости10:28
Lenta.ru

Минфин ответил на идею страховать российскую нефть

Lenta.ru13:59
ТАСС

Набиуллина: хеджирование цены на нефть по примеру Мексики для РФ нецелесообразно

ТАСС09:04
РБК

ЦБ назвал риски «мексиканской страховки» для нефтегазовых доходов

РБК08:51

Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru11:51
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В США не оценили предложение РФ о контроле над вооружениями в космосе

В Госдепартаменте считают неудачными инициативы России и Китая заключить договор с США о контроле над вооружениями в космосе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова помощника госсекретаря США по международной безопасности Кристофера Форда.
Газета.Ru15:32

Собор Святой Софии перевели на 24-часовой режим работы для мусульман

10 июля Государственный совет Турции — высший административный суд — единогласно объявил незаконным и отменил решение кабинета министров от 1934 года, присваивающее собору Святой Софии статус музея.
Lenta.ru14:40
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