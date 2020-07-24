ВТО поддержала Россию в ключевом споре с ЕС по энергокорректировкам

Спор на площадке ВТО, по которому в пятницу вынесено решение, тянулся с 2015 года (первый раз Россия потребовала созвать третейскую группу по энергокорректировкам в 2014 году).