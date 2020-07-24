Экономика
Газета.RuНабиуллина назвала нецелесообразным хеджирование цен на нефть в РФ
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что хеджирование цен на нефть по примеру Мексики для России является нецелесообразным решением, передает ТАСС.
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Шоу-бизнес
Дмитрия Шепелева суд обязал выплатить 7 млн рублей семье Фриске
Вестник вчера в 12:20
Происшествия
Выходцы из Армении и Азербайджана вновь подрались на юго-западе Москвы
Еще один конфликт между выходцами из Армении и Азербайджана произошел в Москве, на этот раз - в кафе в Саларьево, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 12:07
Политика
Тимошенко назвала неожиданное для страны решение Зеленского
Известия вчера в 22:56
Происшествия
Грузовой самолет потерпел крушение в Сомали из-за стада ослов
Грузовой самолет кенийской авиакомпании Bluebird Airways потерпел крушение в Сомали из-за стада ослов, передает РИА Новости.
Российская газета 13:19
Политика
Кремль ответил на угрозу санкций против «Северного потока-2»
В Кремле ответили на угрозу ужесточения санкций против проекта газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru 06:51
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
Наука
Ученые выяснили, что водоросли помогают от коронавируса лучше лекарств
Американские и корейские ученые выяснили, что гепарин, входящий в состав морских водорослей блокирует новый коронавирус лучше, чем ремдесивир — главный препарат от COVID-19, применяемый в США.
РИА Новости 11:11
Путешествия
Туроператоры РФ открыли бронь путевок в Турцию
ПолитРоссия 09:56
Политика
Саркози считает Путина человеком, который всегда держит слово
Моя Москва.онлайн 13:25
Общество
В Петербурге развели мосты для репетиции парада ко Дню ВМФ
В пятницу, 24 июля, в Петербурге внепланово развели Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты для прохода по Неве участников Главного военно-морского парада.
Форпост Северо-Запад 12:59
Футбол
Источник: «Спартаку» интересен защитник «Црвены Звезды»
Московский «Спартак» проявляет интерес к центральному защитнику сборной Австралии и сербской «Црвены Звезды» Милошу Дегенеку.
RT на русском 12:47
Экономика
Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России
Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
РИА Новости 22 июля в 05:56
Футбол
Талалаев может возглавить «Урал» или «Ахмат»
Клуб из Екатеринбурга уволил экс-главного тренера Дмитрия Парфёнова после поражения в полуфинале Кубка России от "Химок" (0:3). Команду из Грозного возглавляет Игорь Шалимов.
Sport.ru вчера в 18:59
Кино
Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм
Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что открывшиеся после снятия ограничений кинотеатры начнут сезон с показа светлых и простых фильмов, поскольку зрители сейчас не готовы к "тяжелым драмам".
Piter.tv вчера в 01:53
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru 11:51
Финансы
Мишустин назвал объем Фонда национального благосостояния к концу года
Макроэкономическая стабильность России позволяет стране и после пандемии чувствовать себя очень комфортно и стабильно.
Вести ФМ вчера в 08:15
Общество
Центру «Вектор» разрешили испытания вакцины от COVID-19 на людях
«Центр «Вектор» Роспотребнадзора получил 24.07 разрешение на проведение клинических испытаний вакцины», — говорится в сообщении.
РБК 12:31
Экономика
Банк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга
Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место).
Российская газета 02:46
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке
Потом Галкин показал, как Пугачева общается с Григорием Лепсом, а под конец дня удивил подписчиков видео с танцами супруги.
iReactor вчера в 02:49
Общество
Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса
Россия следует курсу, по которому снятие всех ограничений запланировано на февраль, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Газета.Ru 11:13
Происшествия
Жертвами ДТП с поездом и машиной на Алтае стали два человека
Два человека погибли, по уточненным данным, и двое пострадали при столкновении грузового поезда и пожарной машины в Алтайском крае.
Известия 12:08
Общество
Названы две опасности, угрожающие российским туристам в Турции
Глава правительства России Михаил Мишустин 24 июля заявил о том, что с 1 августа РФ возобновляет авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией.
ФАН 12:47
Игры
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
Газета.Ru 02:25
Политика
ЦИК утвердил трехдневное голосование на выборах в сентябре
Центризбирком утвердил трехдневное голосование на выборах в сентябре, сообщает РБК в своем Telegram-канале.
Ведомости 07:06
Единоборства
Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова на 22,5 кг
Поединок между Емельяненко и Исмаиловым пройдет 24 июля в Сочи в рамках турнира АСА 107, который проводит организация Absolut Championship Akhmat.Несмотря на все старания организаторов бой пройдет без зрителей.
Российская газета вчера в 04:02
Политика
Суд прекратил уголовное дело против президента Украины Зеленского
Как отмечается в решении суда, Зеленский имеет неприкосновенность и на время исполнения им президентских полномочий против него нельзя возбудить уголовное дело.
ИА Красная Весна 13:16
Кино
Два российских фильма вошли в программу Венецианского кинофестиваля
Коммерсантъ 12:47
Общество
Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход
Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания вчера в 08:55
Происшествия
В Подмосковье пропал в лесу олимпийский чемпион Иваницкий
В Подмосковье пропал олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Иваницкий.
Газета.Ru 05:51
Футбол
Азмун и Дзюба стали лучшими бомбардирами чемпионата России по футболу
CT news вчера в 12:19