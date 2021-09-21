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Набиуллина назвала неудачной формулировку зампреда ЦБ Швецова о поддержке пенсионеров в РФ

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что обеспечение достойной пенсии граждан выступает одним из приоритетов государства, пишет ТАСС. Она ответила на слова первого зампреда Центробанка Сергея Швецова, который ранее предложил пенсионерам искать альтернативные источники дохода.В источнике
Эльвира Набиуллинароссийский политик
Я сожалею о крайне неудачной формулировке своего заместителя по вопросу поддержки пенсионеров. Большая часть тех, кто уже вышел на пенсию или выходит сейчас, не имели возможности делать накопления на старость. И, конечно, это один из приоритетов государства — обеспечить для всех достойную пенсию.RT на русском

Подробнее о событии

Набиуллина назвала неудачной формулировку первого зампреда ЦБ Швецова о пенсионерах
РИА Новостивчера в 10:07
Набиуллина назвала слова своего зама о пенсионерах неудачными
Коммерсантъвчера в 11:41
Набиуллина назвала достойную пенсию граждан одним из приоритетов государства
RT на русскомвчера в 10:33
Набиуллина назвала неудачной формулировку зампреда ЦБ Швецова о поддержке пенсионеров в РФ
Lenta.ruвчера в 10:12
Набиуллина назвала «крайне неудачными» слова своего зама о пенсионерах
Интерфаксвчера в 13:11
Набиуллина назвала достойную пенсию одним из приоритетов государства
ТАССвчера в 09:30
Набиуллина: обеспечение всех граждан достойно пенсии - один из приоритетов государства
ПРАЙМвчера в 09:29

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