Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что обеспечение достойной пенсии граждан выступает одним из приоритетов государства, пишет ТАСС. Она ответила на слова первого зампреда Центробанка Сергея Швецова, который ранее предложил пенсионерам искать альтернативные источники дохода.В источнике
Я сожалею о крайне неудачной формулировке своего заместителя по вопросу поддержки пенсионеров. Большая часть тех, кто уже вышел на пенсию или выходит сейчас, не имели возможности делать накопления на старость. И, конечно, это один из приоритетов государства — обеспечить для всех достойную пенсию.RT на русском