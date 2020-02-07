Экономика
РБКНабиуллина назвала появление коронавируса «черным лебедем»
Ранее международное рейтинговое агентство Moody’s предупредило, что разрастание вспышки коронавируса типа 2019-nCoV и ее превращение в пандемию, то есть эпидемию мирового масштаба, может стать «черным лебедем» большей силы, чем глобальный финансовый кризис 2008 года и последовавшая за ним рецессия.
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Мы считает это риском для нашего базового прогноза, но оценить его эффект пока невозможно, потому что очень много неопределенностей. Поэтому и нужна макроэкономическая стабильность, для того чтобы экономика и уровень жизни людей были меньше уязвимы к таким неприятным, неожиданным вещам.
— Эльвира Набиуллина, российский политикРидус 12:14
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Кино
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Армия и оружие
Гендиректор «МиГ» станет главой «Сухого»
Армия и оружие
Украина построит в Донбассе военные базы по стандартам НАТО
На подконтрольных Киеву территориях Луганской и Донецкой областей в обозримом будущем могут появиться две военные базы, построенные по стандартам НАТО.
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Российский режиссер театра и кино, постоянный член жюри шоу КВН Юлий Гусман рассказал о размере своей пенсии.
Политика
Мишустин назначил нового замглавы министра строительства и ЖКХ
«Назначить Козлова Александра Сергеевича заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», — говорится в документе.
Общество
Дерипаска проиграл суд на $95 млн чиновнику из правительства Касьянова
Апелляционный суд Лондона отказался удовлетворить требования российского предпринимателя Олега Дерипаски по спору о выплате $95,2 млн экс-главе Внешэкономбанка (ВЭБ) Владимиру Чернухину.
Экономика
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Футбол
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Эрик Абидаль останется в должности спортивного директора «Барселоны», несмотря на последние события, разгоревшиеся в клубе.
Кино
Киану Ривз засветился на съемках «Матрицы 4»
Коммерческий успех «Матрицы» дал «зелёный свет» для создания продолжений (сюжетные намётки трилогии задумывались авторами изначально, однако студия требовала определиться с результатами проката первого фильма).
Общество
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Общество
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Общество
Путин подписал закон о лицах, которым может звонить задержанный
В тексте закона говорится, что задержанный может звонить не только близкому родственнику, но и любому «близкому лицу», чтобы сообщить о своем положении.
Кино
«Хищные птицы» выходят в российский прокат
Фильм режиссера Кэти Янь «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» появится на экранах российских кинотеатров 6 февраля.
Экономика
Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB
Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом, сообщается на сайте рейтингового агентства.
Гаджеты
Во Франции Apple оштрафовали на €25 млн за замедление старых iPhone
По данным издания, генеральный директорат Франции по вопросам конкуренции, потребления и борьбы с мошенничеством (DGCCRF) оштрафовал Apple на €25 млн из-за того, что компания не предупредила пользователей о замедлении работы старых моделей iPhone после обновления iOS.
Энергетика
Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США
В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Здоровье
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По словам Сергея Краевого, преимущественно коронавирус поражает представителей мужского пола монголоидной расы, однако, каким образом она будет развиваться, спрогнозировать сложно.
Армия и оружие
В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Хоккей
Регулярный чемпионат КХЛ выходит на финишную прямую
Да и 38-летний суперфорвард «Металлурга» Сергей Мозякин, много лет возглавлявший гонку бомбардиров КХЛ, хоть недавно и забросил первым в КХЛ 400 шайб, не так результативен, как прежде, - в текущем сезоне он не входит даже в топ-30 рейтинга, где бал правят московские динамовцы Вадим Шипачев и Дмитрий Яшкин.
Здоровье
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Шоу-бизнес
Жена звезды «Сумерек» потеряла первенца на шестом месяце беременности
Напомним, Бриттани и Келлан начали встречаться в 2016-м, спустя год поженились, а недавно объявили, что ждут первенца.
Космос
В Иране научились создавать ракеты-носители третьего поколения
Экономика
Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в 9 процентов преступлением
Средняя ставка по ипотеке в 9 процентов является завышенной. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
Здоровье
Рошаль призвал не бояться коронавируса
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор медицинских наук Леонид Рошаль призвал не бояться коронавируса, поскольку руководство России сделало все для того, чтобы не началась эпидемия.
Происшествия
Угрожающая ситуация. Депутаты требуют от Зеленского срочно ввести Нацгвардию в Мукачево
Депутаты горсовета Мукачево (Закарпатская область) на экстренном заседании 7 февраля обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой навести порядок в городе, в котором сложилась непростая криминогенная обстановка.