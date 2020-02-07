с чего всё началось

Будем оценивать эту ситуацию наряду с другими факторами неопределенности, которые есть. Вы сказали: это „черный лебедь“, да, можно назвать „черным лебедем“

Ранее международное рейтинговое агентство Moody’s предупредило, что разрастание вспышки коронавируса типа 2019-nCoV и ее превращение в пандемию, то есть эпидемию мирового масштаба, может стать «черным лебедем» большей силы, чем глобальный финансовый кризис 2008 года и последовавшая за ним рецессия.

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