Экономика

РБКРБКНабиуллина назвала появление коронавируса «черным лебедем»

Ранее международное рейтинговое агентство Moody’s предупредило, что разрастание вспышки коронавируса типа 2019-nCoV и ее превращение в пандемию, то есть эпидемию мирового масштаба, может стать «черным лебедем» большей силы, чем глобальный финансовый кризис 2008 года и последовавшая за ним рецессия.
Читать в источнике
Комментировать4
Эльвира Набиуллина
Будем оценивать эту ситуацию наряду с другими факторами неопределенности, которые есть. Вы сказали: это „черный лебедь“, да, можно назвать „черным лебедем“
— Эльвира Набиуллина, российский политикБИЗНЕС Online 08:35
с чего всё началось

Набиуллина назвала коронавирус «черным лебедем»

- РИА Новости.
РИА Новости08:04

Подробнее о событии

Набиуллина сочла коронавирус «черным лебедем»

Газета.Ru08:54

Набиуллина назвала коронавирус «черным лебедем»

ТК Звезда07:40

Глава Банка России назвала коронавирус «черным лебедем»

БИЗНЕС Online08:35

Набиуллина назвала коронавирус «черным ледебем»

BFM.ru08:22

ЦБ оценивает влияние коронавируса на экономику России как незначительное

Finam.Ru08:00

Набиуллина назвала появление коронавируса «черным лебедем»

РБК08:49

ЦБ: эпидемию коронавируса можно считать «черным лебедем» для экономики

Красная весна08:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 10:28, Ашберн
Происшествия

Замначальника Генштаба задержали по делу о хищении 6,7 млрд рублей

По словам собеседника агентства, генерал-полковник Арсланов проходит фигурантом по делу о хищении 6,7 млрд руб. Арсланову предъявлено обвинение по ст. 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество), уточнил собеседник "Ведомостей".
Ведомости 05:09
Шоу-бизнес

Дочь Успенской уехала в Америку после скандала у Кудрявцевой

Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина после выхода скандальной передачи «Звезды сошлись» решила отделиться от звездной матери.
Собеседник вчера в 09:01
Общество

Путин подписал указ о разовых выплатах ветеранам к 75-летию Победы

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Газета.Ru 05:40
Происшествия

Частный вертолет разбился под Казанью

Принадлежащий компании "Восток Транс" вертолет Bell 407 в пятницу вечером упал в болотистой местности в окрестностях Казани.
Вести.Ru 09:53
Армия и оружие

В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер

РИА Новости вчера в 22:59
Происшествия

В Кузбассе попал в аварию микроавтобус с детской спортивной командой

Российская газета 09:55
Общество

ФАС заявила о снижении запасов медицинских масок

По информации статс-секретаря, замруководителя службы Андрея Цариковского, обнаружено снижение запасов у оптовых организаций и дефицита масок у производителей в отдельных регионах.
Российская газета 09:24
Шоу-бизнес

Блогер Ида Галич впервые стала мамой

Российская ведущая и блогер Ида Галич впервые стала мамой. Об этом она сообщила в инстаграме. У них с мужем Аланом родился сын.
РИА Новости 08:56
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»

РБК вчера в 16:45
Шоу-бизнес

Дарья Мороз назвала причину развода с Богомоловым

Российская актриса театра и кино Дарья Мороз в интервью журналу "ОК!" рассказала о разводе с режиссером Константином Богомоловым.
Московский Комсомолец 03:13
Политика

Дмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края

Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля.
РИА Новости вчера в 11:15
Космос

Илон Маск запустил сервис по аренде космических ракет

Представители SpaceX заявили, что запуски на солнечно-синхронную орбиту будут происходить каждые четыре месяца, при этом для бронирования пользователи должны будут указать вес груза, а также версию ракеты-носителя.
Ferra вчера в 10:10
Общество

Гендиректором «Ленфильма» назначена Инесса Юрченко

Старейшая государственная киностудия России «Ленфильм» сменила гендиректора — об уходе с руководящей должности Эдуарда Пичугина стало известно еще в конце минувшего года, сейчас же официально названо имя нового гендиректора.
Эксперт Северо-Запад 06:46
Армия и оружие

Украина создаст две базы в Донбассе по стандартам НАТО

Власти Украины планируют построить в Донбассе две военные базы по стандартам НАТО, которые будут размешаться в Мариуполе (Донецкая область) и Северодонецке (Луганская область).
ТАСС 08:22
Наука

Назван вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса

Вероятным промежуточным хозяином коронавируса 2019-nCoV является животное панголин.
Lenta.ru 05:36
Политика

Российская делегация не долетела до переговоров Путина и Лукашенко

Делегация направлялась на переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Gazeta.SPb 07:45
Технологии

Samsung начала блокировать телевизоры россиян

Samsung отреагировала на проблему и заявила, что заблокированный телевизор мог быть изготовлен для другого региона, из-за чего компания не гарантирует работу всех его функций.
Lenta.ru вчера в 09:01
Хоккей

Путин и Лукашенко играют в хоккей в Сочи

Президент РФ Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко играют в хоккей в спорткомплексе "Галактика" в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 09:40
Происшествия

Российский траулер затонул у берегов Эстонии

ТАСС 01:55
Политика

Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей генералов МВД, МЧС и Следственного комитета.
Газета.Ru вчера в 12:33
Происшествия

Крайне угрожающая ситуация: Зеленского просят ввести Нацгвардию в Мукачево

Городской совет Мукачево (Закарпатская область Украины) просит президента страны Владимира Зеленского ввести в город Нацгвардию.
REGNUM 08:50
Хоккей

Василевский сел на шпагат и совершил невероятный сейв в матче НХЛ

РИА Новости 03:54
Шоу-бизнес

Анна Семенович рассказала о перенесенной операции

Российская певица Анна Семенович рассказала подписчикам в инстаграм, что недавно перенесла операцию на ноге.
Культуромания вчера в 02:51
Экономика

В Петербурге ликвидируют кондитерскую фабрику

Как писал РБК Петербург, прошлым летом «Невский кондитер» запустил производство в Волхове на обанкротившейся кондитерской фабрике, до того принадлежавшей компании «Лаком».
РБК Санкт-Петербург 09:49
Шоу-бизнес

Пелагея рассказала о травле после развода с Телегиным

Российская певица Пелагея опубликовала в Instagram видео, в котором рассказала о подробностях развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
Народные новости 09:48
Происшествия

Героиню статьи о наркотической зависимости объявили в розыск

Суд приговорил героиню заблокированной Роскомнадзором статьи «Героин — собственность модели» Тэо Логос (Анну Глазову) к одному году и восьми месяцам колонии, а также объявил ее в розыск, сообщили РБК в пресс-службе Кузьминского районного суда.
РБК 08:56
Политика

Патрушев ответил на угрозы США в адрес РФ из-за Венесуэлы

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев высказался по поводу угрозы в адрес России, о которых заявлял спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс в связи с поддержкой Москвой законно избранной власти в этой латиноамериканской стране.
Газета.Ru 09:24
Культура

RTVI обвинил Первый канал в плагиате нового шоу Собчак

Телеканал RTVI опубликовал заявление после анонсирования на Первом канале шоу "Док-Ток", ведущими которого будут Ксения Собчак и Александр Гордон.
Neva.Today 09:35
Культура

Голливудский актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет

Ушел из жизни знаменитый голливудский актер Кирк Дуглас.
Российская газета 05 февраля в 19:32
Армия и оружие

Сорвало башню: танк М60 уничтожен на Синайском полуострове

Египетская армия потеряла основной боевой танк М60А3 американского производства в северной части Синайского полуострова.
Российская газета 05 февраля в 11:22
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное