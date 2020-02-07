Экономика

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Ранее международное рейтинговое агентство Moody’s предупредило, что разрастание вспышки коронавируса типа 2019-nCoV и ее превращение в пандемию, то есть эпидемию мирового масштаба, может стать «черным лебедем» большей силы, чем глобальный финансовый кризис 2008 года и последовавшая за ним рецессия.
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Эльвира Набиуллина
Мы считает это риском для нашего базового прогноза, но оценить его эффект пока невозможно, потому что очень много неопределенностей. Поэтому и нужна макроэкономическая стабильность, для того чтобы экономика и уровень жизни людей были меньше уязвимы к таким неприятным, неожиданным вещам.
— Эльвира Набиуллина, российский политикРидус 12:14
с чего всё началось

Набиуллина назвала коронавирус «черным лебедем»

- РИА Новости.
РИА Новости08:04

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Набиуллина назвала коронавирус «черным лебедем»

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