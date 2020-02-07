Экономика
РБКНабиуллина назвала появление коронавируса «черным лебедем»
Ранее международное рейтинговое агентство Moody’s предупредило, что разрастание вспышки коронавируса типа 2019-nCoV и ее превращение в пандемию, то есть эпидемию мирового масштаба, может стать «черным лебедем» большей силы, чем глобальный финансовый кризис 2008 года и последовавшая за ним рецессия.
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Мы считает это риском для нашего базового прогноза, но оценить его эффект пока невозможно, потому что очень много неопределенностей. Поэтому и нужна макроэкономическая стабильность, для того чтобы экономика и уровень жизни людей были меньше уязвимы к таким неприятным, неожиданным вещам.
— Эльвира Набиуллина, российский политикРидус 12:14
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Происшествия
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Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
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Кремль раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко в Сочи
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Посол в Лондоне рассказал о перспективах отношений с Великобританией
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Общество
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Авто
Castrol представил в России новое масло
Компания «Castrol Россия» представила в российской столице новое поколение моторных масел семейства Magnatec, произведенных по фирменной технологии Dualock.
Происшествия
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Названы регионы с самой дешевой и дорогой водкой в России
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Политика
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Сотрудники NASA после изучения изображений Марса обнаружили, что на планете существуют аномалии способные блокировать сигналы радиоточек.
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Пелагея сообщила о травле из-за развода с Телегиным
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Онкобольной из Самары приходится ежедневно ездить за таблеткой
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