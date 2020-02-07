Экономика
ГлобалМСК.руНабиуллина назвала эпидемию коронавируса «черным лебедем»
Эпидемия коронавируса для РФ стала «черным лебедем», то есть труднопрогнозируемым, но влиятельным событием. Соответствующее заявление на брифинге сделала глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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Мы считает это риском для нашего базового прогноза, но оценить его эффект пока невозможно, потому что очень много неопределенностей. Поэтому и нужна макроэкономическая стабильность, для того чтобы экономика и уровень жизни людей были меньше уязвимы к таким неприятным, неожиданным вещам.
— Эльвира Набиуллина, российский политикРидус вчера в 12:14
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