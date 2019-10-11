Экономика

Москва 24Москва 24Набиуллина назвала преимущества наличных денег

Банковские карты и наличные деньги не уйдут из использования несмотря на удобство современных финансовых технологий. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пленарной дискуссии "2035" на форуме Finopolis, передает РИА Новости.
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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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