Экономика

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"На наш взгляд, низкие темпы экономического роста в нашей стране вызваны, прежде всего, структурными факторами, а здесь денежно-кредитная политика практически бессильна", - сказала Набиулллина.
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Набиуллина назвала причины низких темпов роста российской экономики

Низкие темпы экономического роста в РФ вызваны структурными факторами, денежно-кредитная политика ЦБ практически бессильна, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на Монсфинфоруме.
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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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