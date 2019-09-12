Низкие темпы экономического роста в РФ вызваны структурными факторами, денежно-кредитная политика ЦБ практически бессильна, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на Монсфинфоруме.

с чего всё началось

"На наш взгляд, низкие темпы экономического роста в нашей стране вызваны, прежде всего, структурными факторами, а здесь денежно-кредитная политика практически бессильна", - сказала Набиулллина.

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