Экономика
РИА НовостиНабиуллина назвала причины низких темпов роста российской экономики
Низкие темпы экономического роста в РФ вызваны структурными факторами, денежно-кредитная политика ЦБ практически бессильна, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на Монсфинфоруме.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 13:49, Вашингтон
Происшествия
Двухлетняя девочка задушила мать в Белоруссии
Газета.Ru 13:32
Политика
Путин призвал беречь память о событиях в Дагестане в 1999 году
Путин пообщался с жителями села и возложил цветы к мемориалу выходцам из Ботлихского района, которые погибли во время Великой Отечественной войны, войны в Афганистане, боевых действий 1999 года, а также в других локальных конфликтах.
Газета.Ru 10:31
Политика
Зеленский подарил освобожденным украинским морякам квартиры
Президент Украины Владимир Зеленский подарил украинским морякам, которые вернулись в страну в рамках российского-украинского обмена заключенными, квартиры в Одессе и президентские часы.
Lenta.ru 10:24
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv 10 сентября в 09:53
Здоровье
Центр паллиативной помощи для детей предлагается создать в Севастополе
Во время объезда межучреждений Севастополя Развожаевым и идеологом проекта ОНФ "Регион заботы" Анной Федермессер было высказано предложение не передавать детей старше четырех лет из Дома малютки в больницы, а продолжать их реабилитацию или паллиативный уход в этом учреждении и создать специализированный центр, где дети смогут находиться до 18 лет.
ТАСС 10:10
Киберспорт
Энтузиасты сравнили графику FIFA 20 с FIFA 19
Полная версия FIFA 20 выйдет 27 сентября на PS4, Xbox One и РС.
Игромания.ру 12:58
Наука
Движения киберспортсменов в кресле позволили выявить их уровень
Из каждой сессии ученые извлекали паттерны, по которым можно оценивать поведение игрока: с какой частотой и интенсивностью он двигается или крутится на кресле для каждой из трех осей и как часто откидывается на спинку кресла.
Индикатор 08:43
Футбол
Зинченко догнал Марио Фернандеса по трансферной стоимости
Сегодня авторитетный портал Transfermarkt повысил стоимость игрока Манчестер Сити в полтора раза с 20 до 30 миллионов евро.
Советский спорт 11:52
Общество
Появилось видео свадебного платья Ксении Собчак
Телеведущая Ксения Собчак выйдет замуж за театрального режиссера Константина Богомолова в платье израильского бренда Galia, утверждает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 05:09
Общество
Чеченки извинились перед Кадыровым за просьбу предоставить им жилье
Переехавшие в Дагестан уроженки Чечни извинились за обращение к главе республики Рамзану Кадырову из-за отсутствия места для проживания.
Lenta.ru 09:04
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Хоккей
«Арену Омск» сравнивают с землёй
Сегодня, 12 сентября, стадион практически сравняли с землёй.
Чемпионат 11:20
Экономика
Костин предложил освободить бедных от налогов
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
BFM.ru 12:14
Политика
Зеленский: «Северный поток-2» является угрозой для всей Европы
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с президентом Финляндии Саули Ниинистё проблемы, связанные с проектом "Северный поток-2", вопросы энергоэффективности, экономического сотрудничества, финский опыт в проведении земельной реформы и реформы образования.
Независимая газета 11:55
Экономика
Кудрин: нацпроекты не приведут к экономическому прорыву
Заложенных средств на реализацию национальных проектов недостаточно, чтобы достичь поставленной цели по ускорению роста экономики до 3%, сказал председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин на Московском финансовом форуме.
Коммерсантъ 12:50
Общество
Тридцать долгостроев в Саратове завершат за счет федерального бюджета
"В список проблемных домов региона, которые будут достраивать за счет федерального бюджета, вошли 27 площадок с 30 домами (одна из площадок включает в себя четыре дома)", - говорится в сообщении.
ТАСС 04:55
Кино
Опубликовано видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту
YouTube-канал Disney опубликовал видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту для предстоящего фильма.
ИнфоСМИ вчера в 13:25
Шоу-бизнес
Пелагея снялась на пляже с дочерью и позвала всех купаться
Известная певица Пелагея прибыла в Сочи вместе с дочерью Таисией.
Московский Комсомолец 06:51
Происшествия
В США освободили всех людей из перевернувшегося у берегов судна
Спасатели освободили всех людей из перевернувшегося у берегов Соединенных Штатов грузового судна Golden Ray.
Известия 09 сентября в 20:55
Политика
Глава ДНР заявил о желании войти в состав России
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что "в идеале" хотел бы видеть республику в составе России.
Газета.Ru 11:39
Происшествия
Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры
Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Интерфакс вчера в 10:23
Космос
Первую в истории межзвёздную комету открыл крымчанин
Крымский астроном обнаружил первую в истории межзвёздную комету.
Крым 24 13:11
Общество
Учителей, заставлявших мальчика сменить прическу, обязали извиниться
Глава ведомства Светлана Маковская извинилась перед родителями, отметив, что нестандартная прическа — личное дело учеников.
Вести.Ru 03:47
Политика
В Праге решили перенести памятник маршалу Коневу в музей
RT на русском 12:33
Политика
«Ценный свидетель» по делу MH17 вернулся на Украину
Ранее сообщалось, что "ценного свидетеля" по делу MH17 переквалифицировали в подозреваемые.
Газета.Ru 12:22
Политика
Москва направила в Интерпол запрос о местонахождении Смоленкова
Россия запросила у Вашингтона по линии Интерпола данные об Олеге Смоленкове, которого СМИ называют американским информатором.
РИА Новости 09:47
Происшествия
СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
РИА Новости вчера в 12:39
Кино
Netflix случайно объявила дату выхода сериала «Ведьмак»
Американская компания Netflix случайно опубликовала в Сети точную дату своего нового сериала «Ведьмак», который расскажет историю по мотивам известных книг.
Слово и Дело 12:25