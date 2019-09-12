Экономика

РИА НовостиРИА НовостиНабиуллина назвала причины низких темпов роста российской экономики

Низкие темпы экономического роста в РФ вызваны структурными факторами, денежно-кредитная политика ЦБ практически бессильна, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на Монсфинфоруме.
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Набиуллина назвала причины низких темпов роста российской экономики

РИА Новости09:30

Набиуллина заявила, что низкие темпы роста ВВП России вызваны структурными факторами

ТАСС10:25

Набиуллина заявила о бессилии ЦБ перед низким ростом экономики России

Взгляд.ру09:45

Названы причины низкого роста экономики России

Lenta.ru12:41

Набиуллина объяснила низкий темп роста российской экономики

Москва 2410:04

Набиуллина назвала способы ускорить экономический рост

News.ru10:39

Набиуллина заявила о бессилии ЦБ перед низким ростом российской экономики

БИЗНЕС Online11:04
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 13:49, Вашингтон
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Двухлетняя девочка задушила мать в Белоруссии

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Путин призвал беречь память о событиях в Дагестане в 1999 году

Путин пообщался с жителями села и возложил цветы к мемориалу выходцам из Ботлихского района, которые погибли во время Великой Отечественной войны, войны в Афганистане, боевых действий 1999 года, а также в других локальных конфликтах.
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Зеленский подарил освобожденным украинским морякам квартиры

Президент Украины Владимир Зеленский подарил украинским морякам, которые вернулись в страну в рамках российского-украинского обмена заключенными, квартиры в Одессе и президентские часы.
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Назван самый провальный фильм в истории кино

Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
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Во время объезда межучреждений Севастополя Развожаевым и идеологом проекта ОНФ "Регион заботы" Анной Федермессер было высказано предложение не передавать детей старше четырех лет из Дома малютки в больницы, а продолжать их реабилитацию или паллиативный уход в этом учреждении и создать специализированный центр, где дети смогут находиться до 18 лет.
ТАСС 10:10
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К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России

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Из каждой сессии ученые извлекали паттерны, по которым можно оценивать поведение игрока: с какой частотой и интенсивностью он двигается или крутится на кресле для каждой из трех осей и как часто откидывается на спинку кресла.
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Появилось видео свадебного платья Ксении Собчак

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Общество

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Переехавшие в Дагестан уроженки Чечни извинились за обращение к главе республики Рамзану Кадырову из-за отсутствия места для проживания.
Lenta.ru 09:04
Политика

Медведев отменил советские акты

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
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«Арену Омск» сравнивают с землёй

Сегодня, 12 сентября, стадион практически сравняли с землёй.
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Костин предложил освободить бедных от налогов

Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с президентом Финляндии Саули Ниинистё проблемы, связанные с проектом "Северный поток-2", вопросы энергоэффективности, экономического сотрудничества, финский опыт в проведении земельной реформы и реформы образования.
Независимая газета 11:55
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Кудрин: нацпроекты не приведут к экономическому прорыву

Заложенных средств на реализацию национальных проектов недостаточно, чтобы достичь поставленной цели по ускорению роста экономики до 3%, сказал председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин на Московском финансовом форуме.
Коммерсантъ 12:50
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Тридцать долгостроев в Саратове завершат за счет федерального бюджета

"В список проблемных домов региона, которые будут достраивать за счет федерального бюджета, вошли 27 площадок с 30 домами (одна из площадок включает в себя четыре дома)", - говорится в сообщении.
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Месси ответил Роналду на его приглашение пообедать вместе

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Опубликовано видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту

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Пелагея снялась на пляже с дочерью и позвала всех купаться

Известная певица Пелагея прибыла в Сочи вместе с дочерью Таисией.
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В США освободили всех людей из перевернувшегося у берегов судна

Спасатели освободили всех людей из перевернувшегося у берегов Соединенных Штатов грузового судна Golden Ray.
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Глава ДНР заявил о желании войти в состав России

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что "в идеале" хотел бы видеть республику в составе России.
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Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры

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Крымский астроном обнаружил первую в истории межзвёздную комету.
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Глава ведомства Светлана Маковская извинилась перед родителями, отметив, что нестандартная прическа — личное дело учеников.
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В Праге решили перенести памятник маршалу Коневу в музей

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«Ценный свидетель» по делу MH17 вернулся на Украину

Ранее сообщалось, что "ценного свидетеля" по делу MH17 переквалифицировали в подозреваемые.
Газета.Ru 12:22
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Москва направила в Интерпол запрос о местонахождении Смоленкова

Россия запросила у Вашингтона по линии Интерпола данные об Олеге Смоленкове, которого СМИ называют американским информатором.
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Netflix случайно объявила дату выхода сериала «Ведьмак»

Американская компания Netflix случайно опубликовала в Сети точную дату своего нового сериала «Ведьмак», который расскажет историю по мотивам известных книг.
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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