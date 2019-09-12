Экономика
РИА НовостиНабиуллина назвала причины низких темпов роста российской экономики
Низкие темпы экономического роста в РФ вызваны структурными факторами, денежно-кредитная политика ЦБ практически бессильна, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на Монсфинфоруме.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 13:27, Вашингтон
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Кино
Netflix случайно объявила дату выхода сериала «Ведьмак»
Американская компания Netflix случайно опубликовала в Сети точную дату своего нового сериала «Ведьмак», который расскажет историю по мотивам известных книг.
Слово и Дело 12:25
Политика
Рада не приняла законопроект об отмене большинства актов СССР и УССР
Депутаты Верховной рады Украины не приняли законопроект №1075 «Об отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины».
RT на русском 11:34
Политика
В Праге решили перенести памятник маршалу Коневу в музей
RT на русском 12:33
Культура
Актеры «Квартета И» стали заслуженными артистами России
Ранее стало известно, что заслуженными артистами РФ стали также актрисы Анна Михалкова и Виктория Исакова.
Телепрограмма 10:55
Политика
«Ценный свидетель» по делу MH17 вернулся на Украину
Ранее сообщалось, что "ценного свидетеля" по делу MH17 переквалифицировали в подозреваемые.
Газета.Ru 12:22
Общество
Депутат упрекнул россиянок в пьянстве и суицидах их мужей
Ранее протоиерей Димитрий Смирнов упрекнул российских мужчин в слабости и назвал их национальной трагедией, а его коллега Всеволод Чаплин призвал увеличить мужчинам зарплату, чтобы женщинам не нужно было работать и они могли уделить все внимание детям.
Ruposters.ru 11:06
Политика
США отсрочили введение новых пошлин на китайские товары
До 15 октября американские власти отложили введение новых пошлин на товары из Китая.
Свободная Пресса вчера в 22:59
Единоборства
Нурмагомедов рассказал Путину, как обхитрил Порье
RT на русском 11:32
Политика
«Газпром» изучает последствия решения суда ЕС по газопроводу Opal
Российская компания "Газпром" изучает юридические и коммерческие последствия отмены Европейским судом юстиций права компании использовать полную мощность газопровода Opal, сообщает ФАН.
Газета.Ru 10 сентября в 14:30
Экономика
Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян
Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
РБК вчера в 14:29
Армия и оружие
В МИД предупредили о растущем риске возникновения ядерной войны
Ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает ухудшаться, есть риск возникновения ядерной войны, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
РИА Новости 04:41
Религия
Пресс-секретарь Патриарха Кирилла оставил должность
Газета.Ru 10:15
Общество
Места в очереди за iPhone 11 в Москве продаются за 400 тысяч
Российская газета вчера в 15:00
Политика
Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.
Газета.Ru 11:20
Политика
Глава ДНР заявил о желании войти в состав России
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что "в идеале" хотел бы видеть республику в составе России.
Газета.Ru 11:39
Политика
Комитет Рады рекомендует отстранить Геращенко от пяти заседаний
Комитет Верховной рады выступил за отстранение сопредседателя фракции "Европейская солидарность" Ирину Геращенко от участия в пяти заседаниях Об этом сообщает УНИАН.
Газета.Ru 13:17
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в сознании в парижской больнице.
Известия вчера в 06:28
Космос
На потенциально пригодной для жизни планете обнаружена вода
Ученые пришли к выводу о потенциальной пригодности небесного тела для жизни, потому что оно имеет: атмосферный слой, подходящий диапазон температуры воздуха (от 0 и до 40 градусов Цельсия) и воду в жидком состоянии.
Пятый канал 00:53
Гаджеты
Объявлена дата международного релиза Redmi Note 8 Pro
Небезызвестный искатель утечек Xiaomishka сообщил дату выхода международной версии смартфона Redmi Note 8 Pro, который уже продается в Китае.
Megaobzor.com 08:51
Шоу-бизнес
Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов
Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов Режиссер, похоже, начал терять вес на нервной почве.
Экспресс газета 09:59
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru вчера в 09:43
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Политика
Дональд Трамп потребовал опустить ключевую ставку в США до нуля
Дональд Трамп в своем твиттере предложил Федеральной резервной системе (ФРС) опустить ключевую ставку до нуля либо установить ее на отрицательном уровне.
РБК вчера в 10:27
Здоровье
Центр паллиативной помощи для детей предлагается создать в Севастополе
Во время объезда межучреждений Севастополя Развожаевым и идеологом проекта ОНФ "Регион заботы" Анной Федермессер было высказано предложение не передавать детей старше четырех лет из Дома малютки в больницы, а продолжать их реабилитацию или паллиативный уход в этом учреждении и создать специализированный центр, где дети смогут находиться до 18 лет.
ТАСС 10:10
Политика
Командир украинских моряков объяснил отказ стрелять в ответ в Керченском проливе
Командир первого дивизиона кораблей охраны рейда морского командования Украины Денис Гриценко, который вместе с другими 23 военнослужащими был задержан в Черном море в ноябре 2018 года, объяснил, почему отказался стрелять в ответ по российским пограничникам во время инцидента.
Lenta.ru 10:49