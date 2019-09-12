Экономика
РИА НовостиНабиуллина назвала причины низких темпов роста российской экономики
"На наш взгляд, низкие темпы экономического роста в нашей стране вызваны, прежде всего, структурными факторами, а здесь денежно-кредитная политика практически бессильна", - сказала Набиулллина.
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Низкие темпы экономического роста в РФ вызваны структурными факторами, денежно-кредитная политика ЦБ практически бессильна, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на Монсфинфоруме.РИА Новостивчера в 09:30
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Отпустивших шпиона Смоленкова за границу чиновников наказали
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Политика
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Политика
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РЕН ТВ вчера в 10:27
Общество
Меган Маркл представила коллекцию одежды
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Аргументы и Факты 05:37
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Компания Google выплатила 700 тыс. руб. штрафа за отказ исключить из поисковой выдачи ссылки на интернет-ресурсы с информацией, доступ к которым ограничен на территории России, говорится в сообщении Роскомнадзора.
Коммерсантъ 05:53
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Врачи назвали симптомы инсульта, которые не кажутся опасными
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MedikForum.ru вчера в 19:53
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Минздрав поддерживает введение акцизов на электронные сигареты
Минздрав РФ поддерживает проект правительства РФ о введении акцизов на электронные сигареты и никотиносодержащие жидкости.
ТАСС 03:57
Экономика
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Хайтек+ вчера в 07:12
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Чубайс: в российской экономике сразу давят на газ и тормоз
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REGNUM 04:48
Происшествия
Грузовик снёс пешеходный мост в Подмосковье
Грузовик снёс пешеходный мост на трассе А107 в Московской области, сообщает телеканал «360». Инцидент произошёл недалеко от города Селятино.
RT на русском 05:13
Политика
Навальный улетел из России после обысков его штабов
Как утверждает издание "Актуальная политика", блогер "улетает в США на аудиенцию к кураторам", пока "в региональных штабах Навального вчера прошли обыски по делу об отмывании миллиарда рублей".
Российская газета 05:30
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Верховная рада досрочно прекратила полномочия ЦИК
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СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.
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