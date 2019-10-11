Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ ЦБ назвали преимущества наличных денег

Несмотря на удобство современных финансовых технологий, традиционные инструменты вроде наличных денег и банковских карт из использования не пропадут. Такое заявление сделала глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, ее слова приводит РИА Новости.
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Набиуллина назвала причины использования наличных

RT на русском08:10

Набиуллина назвала препятствие для исчезновения банковских карт

РБК05:43

Набиуллина назвала причину сохранения карт и наличных денег

News.ru07:15

В ЦБ назвали преимущества наличных денег

Lenta.ru06:32

Набиуллина рассказала о судьбе банковских карт и наличных денег

Росбалт07:47

Глава ЦБ уверена, что традиционные платежные инструменты никуда не исчезнут, так как страны не готовы к обмену биометрией

Финмаркет05:41

Набиуллина объяснила, почему банковские карты и наличные не исчезнут

РИА Новости05:15
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Как сообщает Рен ТВ, полиция задержала подозреваемого в убийстве 9-летней девочки.
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Около посольства Турции в Киеве произошла потасовка

Потасовка произошла около посольства Турции в Киеве во время акции против военной операции на севере Сирии, сообщает в пятницу сайт "Громадське" со ссылкой на одну из организаторов акции Наталью Луньо.
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Путин: Зеленский не смог обеспечить развод сил в Донбассе

Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в районах Золотого и Петровского в Донбассе.
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Сборная России по футболу одержала крупную победу над командой Шотландии в матче отборочного турнира на чемпионат Европы – 2020.
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Сбербанк собирается отменить комиссии за переводы внутри банка

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Запрет на посещение футбольных матчей в Иране появился после Исламской революции.
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Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
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В Евросоюзе ответили на угрозы Эрдогана выпустить беженцев в Европу

«Евросоюз всерьез опасается, что военная операция Турции сможет подорвать политический процесс и приведет к увеличению потока беженцев».-заявили в Брюсселе.
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Apple удалила приложение для отслеживания полиции в Гонконге

Apple удалила из своего магазина приложений программу, позволявшую отслеживать перемещения полицейских в Гонконге.
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Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

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Навальный сообщил о требовании прокуратуры арестовать его квартиру

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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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