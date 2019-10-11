Экономика
Lenta.ruВ ЦБ назвали преимущества наличных денег
Несмотря на удобство современных финансовых технологий, традиционные инструменты вроде наличных денег и банковских карт из использования не пропадут. Такое заявление сделала глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, ее слова приводит РИА Новости.
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 08:30, Вашингтон
Шоу-бизнес
Прессе предложили интервью с Анастасией Заворотнюк за 800 тысяч
Ugpressa.ru вчера в 14:17
Гаджеты
Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена
В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.
Astera 09 октября в 05:07
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Кино
Вышел трейлер фильма «Серебряные коньки» про зимний Петербург
В Сети появился первый трейлер фильма «Серебряные коньки» режиссера Михаила Локшина.
Культуромания вчера в 14:29
Происшествия
В ДР Конго разбился Ан-72 с россиянами на борту
Интерфакс 07:42
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости 07:15
Шоу-бизнес
Стас Михайлов сообщил о блокировке аккаунта в поддержку Заворотнюк
Музыкант Стас Михайлов в сторис Instagram сообщил, что аккаунт в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, борется с раком мозга, был заблокирован администрацией Instagram.
Телепрограмма вчера в 23:06
Происшествия
Полиция Саратова задержала подозреваемого в убийстве 9-летней девочки
Как сообщает Рен ТВ, полиция задержала подозреваемого в убийстве 9-летней девочки.
RuNews24.ru вчера в 20:13
Происшествия
Адвокат Голунова просит передать в ФСБ материалы проверки полицейских
Адвокат журналиста Ивана Голунова Сергей Бадамшин просит генпрокурора России передать материалы проверки в отношении задержавших его подзащитного полицейских в Управление «М» ФСБ России.
Аргументы и Факты 04:27
Политика
Зеленский прокомментировал отсутствие авиасообщения с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона прокомментировал отсутствие авиасообщения между его страной и Россией.
RT на русском вчера в 19:48
Футбол
Украина – Литва. Прогноз на матч от БК «Париматч»
Эксперты букмекерской конторы «Париматч» дали прогноз на отборочные матчи Чемпионата Европы 2020 Украина – Литва, который состоится 11 октября, начало в 21:45 (МСК).
Букмекеры.рф 07:11
Политика
Лукашенко призвал СНГ поддержать его инициативу по РСМД
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал лидеров стран СНГ поддержать его инициативу принять декларацию о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе.
RT на русском 06:16
Армия и оружие
Около посольства Турции в Киеве произошла потасовка
Потасовка произошла около посольства Турции в Киеве во время акции против военной операции на севере Сирии, сообщает в пятницу сайт "Громадське" со ссылкой на одну из организаторов акции Наталью Луньо.
РИА Новости 07:10
Политика
Путин: Зеленский не смог обеспечить развод сил в Донбассе
Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в районах Золотого и Петровского в Донбассе.
Коммерсантъ 06:12
Футбол
Сборная России разгромила Шотландию в матче отбора на Евро-2020
Сборная России по футболу одержала крупную победу над командой Шотландии в матче отборочного турнира на чемпионат Европы – 2020.
Peterburg2.ru 01:58
Политика
Президент утвердил стратегию развития искусственного интеллекта
Стратегия принимается для обеспечения ускоренного развития искусственного интеллекта в России, проведения исследований в этой сфере, повышения доступности информации и вычислительных ресурсов для пользователей, совершенствования системы подготовки кадров.
Российская газета 04:39
Экономика
Сбербанк собирается отменить комиссии за переводы внутри банка
Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от банков отменить комиссию, которая взимается за межрегиональные переводы внутри кредитной организации.
Российская газета 06:56
Политика
Зеленский признал отсутствие цивилизации в Крыму при украинской власти
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него в Крыму есть квартира, но ремонт он там сделать не успел.
РБК вчера в 22:07
Общество
Синоптики предупредили москвичей о барической «пиле» в выходные
В пятницу и в выходные в Москве ожидаются резки скачки атмосферного давления, так называемая барическая пила, дожди и температура до 12 градусов.
РБК 06:34
Футбол
В Иране женщин впервые за 38 лет пустили на футбольный стадион
Запрет на посещение футбольных матчей в Иране появился после Исламской революции.
Газета Metro 07:52
Экономика
Дагестанский бизнес опередил Москву по уровню доходов
По данным Росстата за прошлый год выручка одного индивидуального предпринимателя в Дагестане составила 19,6 млн рублей, тогда как в Москве – всего 6,4 млн рублей.
Retail & Loyalty вчера в 05:17
Хоккей
Дубль Овечкина не помог «Вашингтону» обыграть «Нэшвилл»
Sport24.ru вчера в 22:51
Кино
Добронравов прокомментировал сведения об уходе Добрынина из «Сватов»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru 09 октября в 11:06
Политика
В Евросоюзе ответили на угрозы Эрдогана выпустить беженцев в Европу
«Евросоюз всерьез опасается, что военная операция Турции сможет подорвать политический процесс и приведет к увеличению потока беженцев».-заявили в Брюсселе.
Новостной фронт 07:54
Гаджеты
Apple удалила приложение для отслеживания полиции в Гонконге
Apple удалила из своего магазина приложений программу, позволявшую отслеживать перемещения полицейских в Гонконге.
Известия вчера в 00:37
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости 09 октября в 09:54
Экономика
Исполнение бюджета оказалось самым низким за 11 лет
Хотя на конец сентября 2019 года Минфин израсходовал на 5% больше денег, чем на ту же дату прошлого года, процент исполнения исторически низкий из-за общего плана по расходам в 2019 году, увеличившегося почти на 15% в номинальном выражении к 2018 году.
РБК 08:19
Шоу-бизнес
Мисс Москва докажет отцовство экс-короля Малайзии через суд
Обладательница титула «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина намерена развеять слухи о своей неверности, чтобы доказать отцовство экс-короля Малайзии Мухаммада V. Модель обратится в суд с требованием сделать ДНК-тестирование.
News.ru 07:22